Кого выведут на арену вместо Зеленского, что он может продать Западу и что задумали США - Скориков

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал, каким образом украинский ветеран-эсэсовец оказался в канадском парламенте, а также о том, есть ли у США планы по смене Зеленского