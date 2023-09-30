Сигнал для Киева: политолог объяснил, почему мирный план Германии стал "черной меткой" для Украины - 30.09.2023 Украина.ру
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Сигнал для Киева: политолог объяснил, почему мирный план Германии стал "черной меткой" для Украины
Сигнал для Киева: политолог объяснил, почему мирный план Германии стал "черной меткой" для Украины - 30.09.2023 Украина.ру
Сигнал для Киева: политолог объяснил, почему мирный план Германии стал "черной меткой" для Украины
Хотя Украина остается инструментом воздействия на Россию, уже в следующем году Запад предпримет попытки принуждения Киева к диалогу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-09-30T09:09
2023-09-30T09:09
новости
украина
мирный план
германия
контрнаступление
запад
военная помощь
переговоры
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Группа известных общественных деятелей Германии представила мирный план по Украине, текст которого опубликовала Berliner Zeitung. Авторы доклада уверены, что единственной альтернативой новой мировой войне являются немедленные мирные переговоры.Мирный план Германии стал важным сигналом для Киева и внутригерманской аудитории. Это признание провала попыток провести "контрнаступ", который Украина пыталась изобразить более полугода, и который с треском провалился, рассказал политолог.Но статья Berliner Zeitung, появившаяся на фоне сообщений о том, что помощь Украине будет сокращена или вовсе прекратится, говорит о том, что страны Запады теряют интерес к горячей фазе конфликта.Вопрос, насколько это интересно России, то есть замораживание конфликта с недореализованными целями, основанными на геополитике. Но это уже устойчивая тенденция, когда Украину еще не "сливают", но готовят к переформатированию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230928/1049775406.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мирный план, германия, контрнаступление, запад, военная помощь, переговоры
Новости, Украина, мирный план, Германия, контрнаступление, Запад, военная помощь, переговоры

Сигнал для Киева: политолог объяснил, почему мирный план Германии стал "черной меткой" для Украины

09:09 30.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Хотя Украина остается инструментом воздействия на Россию, уже в следующем году Запад предпримет попытки принуждения Киева к диалогу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Группа известных общественных деятелей Германии представила мирный план по Украине, текст которого опубликовала Berliner Zeitung. Авторы доклада уверены, что единственной альтернативой новой мировой войне являются немедленные мирные переговоры.
Мирный план Германии стал важным сигналом для Киева и внутригерманской аудитории. Это признание провала попыток провести "контрнаступ", который Украина пыталась изобразить более полугода, и который с треском провалился, рассказал политолог.

"[Президента Украины Владимира] Зеленского очень холодно встретили в США, он оскандалился в Канаде, когда даже спикер парламента был вынужден извиняться за приглашение эсэсовского карателя и его чествование", - подчеркнул Камкин.

Но статья Berliner Zeitung, появившаяся на фоне сообщений о том, что помощь Украине будет сокращена или вовсе прекратится, говорит о том, что страны Запады теряют интерес к горячей фазе конфликта.
Вопрос, насколько это интересно России, то есть замораживание конфликта с недореализованными целями, основанными на геополитике. Но это уже устойчивая тенденция, когда Украину еще не "сливают", но готовят к переформатированию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Кого выведут на арену вместо Зеленского, что он может продать Западу и что задумали США - Скориков
28 сентября, 18:57
Кого выведут на арену вместо Зеленского, что он может продать Западу и что задумали США - СкориковЗаведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал, каким образом украинский ветеран-эсэсовец оказался в канадском парламенте, а также о том, есть ли у США планы по смене Зеленского
 
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09:41Октябрьское наступление, День воссоединения, удар по энергетике. Главное на Украине на утро 30 сентября
09:09Сигнал для Киева: политолог объяснил, почему мирный план Германии стал "черной меткой" для Украины
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