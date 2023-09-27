https://ukraina.ru/20230927/1049716160.html

Александр Камкин: Россия на Украине выигрывает первый раунд большого поединка, но НАТО тоже получает опыт

Александр Камкин: Россия на Украине выигрывает первый раунд большого поединка, но НАТО тоже получает опыт - 27.09.2023 Украина.ру

Александр Камкин: Россия на Украине выигрывает первый раунд большого поединка, но НАТО тоже получает опыт

Есть очень много косвенных подтверждений того, что и "Хаймарсами", и "Пэтриотами", и артиллерийскими системами управляют либо кадровые военные, либо граждане тех стран, откуда на Украину поступает эта техника, считает германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-09-27T07:13

2023-09-27T07:13

2023-09-27T07:13

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Группа известных общественных деятелей Германии представила мирный план по Украине, текст которого опубликовала Berliner Zeitung. Авторы доклада уверены, что единственной альтернативой новой мировой войне являются немедленные мирные переговоры.Согласно предложенной дорожной карте Украина должна отвести войска от границы новых регионов России и признать свой нейтральный статус.- Александр Константинович, почему этот мирный план был обнародован именно сейчас, каково его значение?- Прежде всего – это сигнал и для Киева, и для внутригерманской аудитории. Это признание провала попыток Киева провести так называемый контрнаступ, который Украина пыталась изобразить более полугода, и который с треском провалился.Зеленского очень холодно встретили в США, он оскандалился в Канаде, когда даже спикер парламента был вынужден извиняться за приглашение эсэсовского карателя и его чествование. Понятно, что западные лидеры с трудом понимают специфику происходящего в Восточной Европе и плохо помнят историю Второй мировой войны, поэтому, когда этого карателя приглашали в парламент, никто не потрудился отследить его биографию.Но статья Berliner Zeitung, появившаяся на фоне сообщений о том, что помощь Украине будет сокращена или вовсе прекратится, говорит о том, что страны Запады теряют интерес к горячей фазе конфликта. Безусловно, Украина останется как инструмент воздействия на Россию. Но уже в следующем году будут попытки принуждения Украины к диалогу.Вопрос, насколько это интересно России, то есть замораживание конфликта с недореализованными целями, основанными на геополитике. Но это уже устойчивая тенденция, когда Украину, ее не сливают, конечно, но готовят к переформатированию конфликта.- Есть ли связь между этой инициативой немецких политиков и заявлением польского евродепутата Яцека Сариуша-Вольского, который считает, что Германия с помощью России желает обеспечить себе роль гегемона в Европе?- Страшный сон Варшавы, что состоится пятый раздел Речи Посполитой между Россией и Германией. И вот недавняя статься польского журналиста, вышедшая в Брюсселе, о том, что якобы Франция будет принуждать Украину к миру, а остальные будут стремительно возвращаться к сотрудничеству с Россией, свидетельствует о фрустрациях польского истеблишмента, смычке русофобии и германофобии.Заявление ориентировано на внутреннюю аудиторию: в Польше скоро выборы и нужно консолидировать электорат. Мы видим, что Польша в этом мутном болоте пытается обрести для себя максимум политических очков, укрепления обороноспособности и политической значимости.Всесторонняя поддержка Украины, которую декларировала Варшава, заключалась в поставках устаревшего вооружения. Но негативное отношение к украинцам как к народу и к Украине как к геополитическому образованию в Варшаве никуда не ушло. То есть Польше нужна Украина, но не нужны украинцы.- В годовщину подрыва Северных потоков журналист Сеймур Херш заявил, что Олаф Шольц был осведомлён о планах США совершить диверсию. Почему он поставил интересы Вашингтона на первое место, а не интересы своей страны?- Нельзя исключать такого, потому что Шольц является полностью проамериканским проатлантическим политиком и хранит верность вассалам. Для него режим евроатлантических отношений важнее экономической целесообразности и других аспектов германо-российских отношений. И в этом и есть политический консенсус правящей коалиции в Германии.В противном случае можно было предположить какие-то резкие заявления, которые вышли бы за пределы этого плана, то есть он мог ляпнуть что-нибудь лишнее. Поэтому в целом источникам этой информации можно доверять, потому что американцы для проведения такой наглой диверсии могли заручиться поддержкой немецкого политического класса.- Одна из резонансных новостей последних дней – это сообщение о том, что в зоне СВО был уничтожен танк "Леопард" не просто с немецким экипажем, а с военнослужащими Бундесвера. Трудно подтвердить или опровергнуть эту информацию, но на ваш взгляд, насколько она соответствует действительности?- Скорее, да, потому что изначально обучить танкистов, зенитчиков, ракетчиков за два-три месяца использовать натовскую технику для общевойскового боя нереально.Для этого нужно года полтора-два. Нельзя исключать, что это могли быть отставники или немецкие наемники, или граждане Германии с украинскими корнями. Плюс программы на натовской технике не имеют ни украинского, ни русского интерфейса. Люди, ими пользующиеся, должны владеть английским, немецким или французским языками на уровне уверенного пользователя. В украинской армии это не распространено.Поэтому очень много косвенных подтверждений того, что и "Хаймарсами", и "Пэтриотами", и артиллерийскими системами управляют либо кадровые военные, либо граждане тех стран, откуда поступает эта техника.Конечно, когда захватят пленных и предъявят их, как это было с американским пилотом сбитого U-2 в 1960 году, тогда это будет очевидно. А пока мы можем довольствоваться только косвенной информацией. Но это слишком правдоподобно, чтобы быть фейком.- То есть Бундесвер, как и другие военные структуры НАТО, получает опыт современной войны на Украине?- Да, Украина стала полигоном для обкатки новых военных технологий и новых принципов ведения боя. Американцы и их европейские союзники изучают новые элементы тактики российской армии, мы изучаем новые образцы вооружений вероятных противников. Все это можно рассматривать как первый раунд большого поединка.

https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html

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https://ukraina.ru/20230925/1049677146.html

https://ukraina.ru/20230923/1049646854.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, германия, украина, польша, сша, нато, олаф шольц, леопард