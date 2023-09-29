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"Грабить приходится друг друга": Ищенко о новых правилах ЕС и о том, закроет ли Украина свои границы
"Грабить приходится друг друга": Ищенко о новых правилах ЕС и о том, закроет ли Украина свои границы - 29.09.2023 Украина.ру
"Грабить приходится друг друга": Ищенко о новых правилах ЕС и о том, закроет ли Украина свои границы
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал, как на Западе оценивают перспективу капитуляции, а также оценил вероятность выхода Польши из ЕС и рассказал о том, с какой целью США призывают Киев провести выборы в условиях военного положения
2023-09-29T15:28
2023-09-29T15:28
2023-09-29T17:01
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00:38 - Зачем в ЕС вводят ограничения на перемещение в Шенгенской зоне? 02:15 – Евро-американская капитуляция или победа в ядерной войне: что выберет Запад?08:32 – Усиление репрессий на Украине: кого может спасти Россия? 14:43 – О вероятности выхода Польши из ЕС; 17:30 – Зачем США толкают Украину на проведение выборов в условиях военного положения? 22:05 – Годовщина расстрела Белого Дома: что стало понятно спустя 30 лет?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, ростислав ищенко, ес, польша, украина, шенген, видео
Новости, Видео, Ростислав Ищенко, ЕС, Польша, Украина, Шенген
"Грабить приходится друг друга": Ищенко о новых правилах ЕС и о том, закроет ли Украина свои границы
15:28 29.09.2023 (обновлено: 17:01 29.09.2023)
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал, как на Западе оценивают перспективу капитуляции, а также оценил вероятность выхода Польши из ЕС и рассказал о том, с какой целью США призывают Киев провести выборы в условиях военного положения
00:38 - Зачем в ЕС вводят ограничения на перемещение в Шенгенской зоне?
02:15 – Евро-американская капитуляция или победа в ядерной войне: что выберет Запад?
08:32 – Усиление репрессий на Украине: кого может спасти Россия?
14:43 – О вероятности выхода Польши из ЕС;
17:30 – Зачем США толкают Украину на проведение выборов в условиях военного положения?
22:05 – Годовщина расстрела Белого Дома: что стало понятно спустя 30 лет?