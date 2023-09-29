Украинский посол успокоил беженцев: до марта 2024 года Польша вас защитит - 29.09.2023 Украина.ру
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Украинский посол успокоил беженцев: до марта 2024 года Польша вас защитит
Украинский посол успокоил беженцев: до марта 2024 года Польша вас защитит - 29.09.2023 Украина.ру
Украинский посол успокоил беженцев: до марта 2024 года Польша вас защитит
Посол Украины в Польше убежден, что негативное отношение к украинцам в Польше не усилилось, несмотря на риторику предвыборной кампании
2023-09-29T14:46
2023-09-29T14:46
новости
украинские беженцы
польша
посол
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Граждане Украины, проживающие в Польше, могут не беспокоится — они остаются под защитой польского государства до 4 марта 2024 года. Об этом 29 сентября заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч в эфире украинского телемарафона.По словам посла, негативное отношение к украинцам в Польше не усилилось, несмотря на эмоции, связанные с предвыборной кампанией в этой стране."Мы можем услышать много разных заявлений из разных политических сил, но я хочу успокоить граждан Украины, проживающих в Польше: они остаются под защитой польского государства, действует закон, который был принят еще в прошлом году в марте и продлено его действие до 4 марта 2024 года", - рассказал Зварыч.В Польше понимают, что беженцы из Украины не стали обузой для их экономики, а наоборот — помогают ей развиваться."Польская сторона, польское общество понимает, что украинцы в Польше это определенная дополнительная стоимость, а не бремя для польского общества, поскольку практически 900 тысяч граждан Украины, прибывших в Польшу после начала полномасштабного вторжения, трудоустроены. То есть это люди, которые легально работают, которые платят налоги, взносы в социальное страхование. И это является положительной стороной для польской экономики", - подчеркнул Зварыч.Он добавил, что Польша и впредь будет поддерживать украинцев и поэтому им не из-за чего волноваться. Тем не менее, подчеркнул Зварыч, украинское государство всегда советует своим гражданам готовиться к возвращению домой, так как на Украине будет много работы по восстановлению государства.Украинский дипломат напомнил, что 28 сентября Евросоюз продлил временную защиту украинцев в странах ЕС до 2025 года."Мы надеемся, что нужное решение примет и польская сторона", - сказал Зварыч.Накануне голосования на встрече министров внутренних дел ЕС 28 сентября о продлении временной защиты беженцев с Украины до марта 2025 года , источник в дипломатических кругах Евросоюза рассказал СМИ, что Польша потребовала создать специальный финансовый резерв, из которого оплачивались бы потребности украинских беженцев.
https://ukraina.ru/20230928/1049760167.html
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новости, украинские беженцы, польша, посол
Новости, украинские беженцы, Польша, посол

Украинский посол успокоил беженцев: до марта 2024 года Польша вас защитит

14:46 29.09.2023
 
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP / Sergei Grits
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Посол Украины в Польше убежден, что негативное отношение к украинцам в Польше не усилилось, несмотря на риторику предвыборной кампании
Граждане Украины, проживающие в Польше, могут не беспокоится — они остаются под защитой польского государства до 4 марта 2024 года. Об этом 29 сентября заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч в эфире украинского телемарафона.
По словам посла, негативное отношение к украинцам в Польше не усилилось, несмотря на эмоции, связанные с предвыборной кампанией в этой стране.
"Мы можем услышать много разных заявлений из разных политических сил, но я хочу успокоить граждан Украины, проживающих в Польше: они остаются под защитой польского государства, действует закон, который был принят еще в прошлом году в марте и продлено его действие до 4 марта 2024 года", - рассказал Зварыч.
В Польше понимают, что беженцы из Украины не стали обузой для их экономики, а наоборот — помогают ей развиваться.
"Польская сторона, польское общество понимает, что украинцы в Польше это определенная дополнительная стоимость, а не бремя для польского общества, поскольку практически 900 тысяч граждан Украины, прибывших в Польшу после начала полномасштабного вторжения, трудоустроены. То есть это люди, которые легально работают, которые платят налоги, взносы в социальное страхование. И это является положительной стороной для польской экономики", - подчеркнул Зварыч.
Он добавил, что Польша и впредь будет поддерживать украинцев и поэтому им не из-за чего волноваться. Тем не менее, подчеркнул Зварыч, украинское государство всегда советует своим гражданам готовиться к возвращению домой, так как на Украине будет много работы по восстановлению государства.
Украинский дипломат напомнил, что 28 сентября Евросоюз продлил временную защиту украинцев в странах ЕС до 2025 года.
"Мы надеемся, что нужное решение примет и польская сторона", - сказал Зварыч.
Накануне голосования на встрече министров внутренних дел ЕС 28 сентября о продлении временной защиты беженцев с Украины до марта 2025 года , источник в дипломатических кругах Евросоюза рассказал СМИ, что Польша потребовала создать специальный финансовый резерв, из которого оплачивались бы потребности украинских беженцев.
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Вчера, 13:25
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14:48Великобритания ввела новые антироссийские санкции из-за выборов в новых регионах
14:46Украинский посол успокоил беженцев: до марта 2024 года Польша вас защитит
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