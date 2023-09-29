https://ukraina.ru/20230929/1049789255.html

Украинский посол успокоил беженцев: до марта 2024 года Польша вас защитит

Украинский посол успокоил беженцев: до марта 2024 года Польша вас защитит - 29.09.2023 Украина.ру

Украинский посол успокоил беженцев: до марта 2024 года Польша вас защитит

Посол Украины в Польше убежден, что негативное отношение к украинцам в Польше не усилилось, несмотря на риторику предвыборной кампании

2023-09-29T14:46

2023-09-29T14:46

2023-09-29T14:46

новости

украинские беженцы

польша

посол

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Граждане Украины, проживающие в Польше, могут не беспокоится — они остаются под защитой польского государства до 4 марта 2024 года. Об этом 29 сентября заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч в эфире украинского телемарафона.По словам посла, негативное отношение к украинцам в Польше не усилилось, несмотря на эмоции, связанные с предвыборной кампанией в этой стране."Мы можем услышать много разных заявлений из разных политических сил, но я хочу успокоить граждан Украины, проживающих в Польше: они остаются под защитой польского государства, действует закон, который был принят еще в прошлом году в марте и продлено его действие до 4 марта 2024 года", - рассказал Зварыч.В Польше понимают, что беженцы из Украины не стали обузой для их экономики, а наоборот — помогают ей развиваться."Польская сторона, польское общество понимает, что украинцы в Польше это определенная дополнительная стоимость, а не бремя для польского общества, поскольку практически 900 тысяч граждан Украины, прибывших в Польшу после начала полномасштабного вторжения, трудоустроены. То есть это люди, которые легально работают, которые платят налоги, взносы в социальное страхование. И это является положительной стороной для польской экономики", - подчеркнул Зварыч.Он добавил, что Польша и впредь будет поддерживать украинцев и поэтому им не из-за чего волноваться. Тем не менее, подчеркнул Зварыч, украинское государство всегда советует своим гражданам готовиться к возвращению домой, так как на Украине будет много работы по восстановлению государства.Украинский дипломат напомнил, что 28 сентября Евросоюз продлил временную защиту украинцев в странах ЕС до 2025 года."Мы надеемся, что нужное решение примет и польская сторона", - сказал Зварыч.Накануне голосования на встрече министров внутренних дел ЕС 28 сентября о продлении временной защиты беженцев с Украины до марта 2025 года , источник в дипломатических кругах Евросоюза рассказал СМИ, что Польша потребовала создать специальный финансовый резерв, из которого оплачивались бы потребности украинских беженцев.

https://ukraina.ru/20230928/1049760167.html

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новости, украинские беженцы, польша, посол