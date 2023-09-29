https://ukraina.ru/20230929/1049788195.html

Великобритания ввела новые антироссийские санкции из-за выборов в новых регионах

Великобритания ввела новые антироссийские санкции из-за выборов в новых регионах - 29.09.2023 Украина.ру

Великобритания ввела новые антироссийские санкции из-за выборов в новых регионах

МИД Великобритании объявил о новых санкциях против России из-за проведения выборов на возвращённых территориях РФ. Пресс-релиз опубликовали 29 сентября на официальном сайте британского правительства

2023-09-29T14:48

2023-09-29T14:48

2023-09-29T14:48

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В новый санкционный список Великобритании включены: Британское правительство не признаёт референдумы о присоединении вышеупомянутых регионах к Российской Федерации.Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания никогда не признает "претензии России на украинскую территорию – Крым, Запорожье, Донецк, Луганск и Херсон – это Украина".Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.В ходе специальной военной операции на Украине, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских регионах: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.30 сентября регионы вошли в состав Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20230908/1049263601.html

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