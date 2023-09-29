https://ukraina.ru/20230929/1049788195.html
Великобритания ввела новые антироссийские санкции из-за выборов в новых регионах
Великобритания ввела новые антироссийские санкции из-за выборов в новых регионах - 29.09.2023 Украина.ру
Великобритания ввела новые антироссийские санкции из-за выборов в новых регионах
МИД Великобритании объявил о новых санкциях против России из-за проведения выборов на возвращённых территориях РФ. Пресс-релиз опубликовали 29 сентября на официальном сайте британского правительства
2023-09-29T14:48
2023-09-29T14:48
2023-09-29T14:48
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выборы
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В новый санкционный список Великобритании включены: Британское правительство не признаёт референдумы о присоединении вышеупомянутых регионах к Российской Федерации.Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания никогда не признает "претензии России на украинскую территорию – Крым, Запорожье, Донецк, Луганск и Херсон – это Украина".Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.В ходе специальной военной операции на Украине, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских регионах: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.30 сентября регионы вошли в состав Российской Федерации.
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новости, великобритания, украина, россия, санкции, антироссийские санкции, цик, выборы, новые регионы
Новости, Великобритания, Украина, Россия, санкции, антироссийские санкции, ЦИК, выборы, Новые регионы
Великобритания ввела новые антироссийские санкции из-за выборов в новых регионах
МИД Великобритании объявил о новых санкциях против России из-за проведения выборов на возвращённых территориях РФ. Пресс-релиз опубликовали 29 сентября на официальном сайте британского правительства
"Великобритания ввела санкции против российских чиновников, причастных к недавним выборам в Херсонской и Запорожской областях, в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Крыму", - говорится в документе.
В новый санкционный список Великобритании включены:
—Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России,
—секретарь ЦИК Наталья Бударина,
—глава Херсонской областной администрации Андрей Алексеенко,
—глава избиркома Херсонской области Марина Захарова.
Британское правительство не признаёт референдумы о присоединении вышеупомянутых регионах к Российской Федерации.
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания никогда не признает "претензии России на украинскую территорию – Крым, Запорожье, Донецк, Луганск и Херсон – это Украина".
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.
В ходе специальной военной операции на Украине, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских регионах: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.
30 сентября регионы вошли в состав Российской Федерации.