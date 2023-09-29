Это вовсе не "Абрамсы": Эксперт раскрыл, какое смертоносное оружие готовится массово применять Украина - 29.09.2023 Украина.ру
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Это вовсе не "Абрамсы": Эксперт раскрыл, какое смертоносное оружие готовится массово применять Украина
Это вовсе не "Абрамсы": Эксперт раскрыл, какое смертоносное оружие готовится массово применять Украина - 29.09.2023 Украина.ру
Это вовсе не "Абрамсы": Эксперт раскрыл, какое смертоносное оружие готовится массово применять Украина
Если Украина начнёт бить ракетами ATACMS по военным базам в Бельбеке и Джанкое, Россия понесет ощутимые потери в самолетах и вертолетах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
2023-09-29T06:33
2023-09-29T06:33
новости
украина
ракеты
кассетные боеприпасы
крым
atacms
аэродромы
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К сожалению, у противника тоже есть возможность работать по российским тылам. Западные ракеты Storm Shadow и SCALP уже наносят удары по Севастополю. Большую тревогу внушает появление у ВСУ ракет ATACMS для РСЗО "Хаймарс", рассказал обозреватель.Если противник ударит по военным базам ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами, накрывающими несколько футбольных полей, ВСК РФ могут понести ощутимые потери в самолетах и вертолетах, отметил эксперт.Поэтому именно ракеты ATACMS с кассетной "начинкой", а не знаменитые "Абрамсы" будут представлять для ВС РФ основную опасность на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230928/1049711030.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, ракеты, кассетные боеприпасы, крым, atacms, аэродромы
Новости, Украина, ракеты, кассетные боеприпасы, Крым, ATACMS, аэродромы

Это вовсе не "Абрамсы": Эксперт раскрыл, какое смертоносное оружие готовится массово применять Украина

06:33 29.09.2023
 
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
Читать в
Если Украина начнёт бить ракетами ATACMS по военным базам в Бельбеке и Джанкое, Россия понесет ощутимые потери в самолетах и вертолетах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров
К сожалению, у противника тоже есть возможность работать по российским тылам. Западные ракеты Storm Shadow и SCALP уже наносят удары по Севастополю. Большую тревогу внушает появление у ВСУ ракет ATACMS для РСЗО "Хаймарс", рассказал обозреватель.
"Это что-то среднее между "Точкой-У" и "Искандером". И самое страшное, что в этот снаряд, работающий на расстояние в более 200 километров, можно засунуть кассетный боеприпас с несколькими сотнями поражающих элементов", - уточнил Федоров.
Если противник ударит по военным базам ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами, накрывающими несколько футбольных полей, ВСК РФ могут понести ощутимые потери в самолетах и вертолетах, отметил эксперт.
Поэтому именно ракеты ATACMS с кассетной "начинкой", а не знаменитые "Абрамсы" будут представлять для ВС РФ основную опасность на фронте, заключил собеседник издания.
Полный текст можно прочитать здесь
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Вчера, 03:55
Дмитрий Бабич: Если США найдут много бойцов, битва России с ВСУ станет гораздо страшнее Первой мировойАмериканцев не волнует, на чьей из воюющих сторон правда и справедливость. Они считают, что войны выигрывает хорошая техника. И Украина в данном случае не исключение. Они искренне не понимают, что такое украинский национализм и русский дух. Для них это чуждо.
 
НовостиУкраинаракетыкассетные боеприпасыКрымATACMSаэродромы
 
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