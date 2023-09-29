https://ukraina.ru/20230929/1049774391.html

Это вовсе не "Абрамсы": Эксперт раскрыл, какое смертоносное оружие готовится массово применять Украина

Это вовсе не "Абрамсы": Эксперт раскрыл, какое смертоносное оружие готовится массово применять Украина - 29.09.2023 Украина.ру

Это вовсе не "Абрамсы": Эксперт раскрыл, какое смертоносное оружие готовится массово применять Украина

Если Украина начнёт бить ракетами ATACMS по военным базам в Бельбеке и Джанкое, Россия понесет ощутимые потери в самолетах и вертолетах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и блогер Кирилл Фёдоров

2023-09-29T06:33

2023-09-29T06:33

2023-09-29T06:33

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украина

ракеты

кассетные боеприпасы

крым

atacms

аэродромы

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К сожалению, у противника тоже есть возможность работать по российским тылам. Западные ракеты Storm Shadow и SCALP уже наносят удары по Севастополю. Большую тревогу внушает появление у ВСУ ракет ATACMS для РСЗО "Хаймарс", рассказал обозреватель.Если противник ударит по военным базам ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами, накрывающими несколько футбольных полей, ВСК РФ могут понести ощутимые потери в самолетах и вертолетах, отметил эксперт.Поэтому именно ракеты ATACMS с кассетной "начинкой", а не знаменитые "Абрамсы" будут представлять для ВС РФ основную опасность на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230928/1049711030.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ракеты, кассетные боеприпасы, крым, atacms, аэродромы