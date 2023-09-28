https://ukraina.ru/20230928/1049776684.html

Минфин Польши выявил смысл существования своей страны

Минфин Польши выявил смысл существования своей страны - 28.09.2023 Украина.ру

Минфин Польши выявил смысл существования своей страны

Смысл существования Польши выявлен во внешнем факторе. Тему раскрыла 28 сентября в Познани замминистра финансов и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич.

2023-09-28T22:04

2023-09-28T22:04

2023-09-28T22:04

польша

украина

зерно

национальная идея

украинский неонацизм

украина-ес

украинство

евроинтеграция

запад

государство

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"Польша участвует в помощи Украине не только с 24 февраля, но и поддерживает независимость Украины, все движения за независимость на Украине, Польша оказывает помощь в течение очень долгого времени, и между политическими разногласиями существует консенсус в отношении того, что независимая Украина, максимально тесно связанная с Западом — это польский смысл существования, он обязательный в Польше. Независимо от тех трудностей, которые мы имеем сегодня в наших взаимоотношениях", - заявила Эмилевич.Она выступила в дискуссии о "зерновом конфликте" между Польшей и Украиной, сообщает польский сайт wnp.pl. Как замминистра финансов и региональной политики, полномочный представитель правительства по вопросам польско-украинского сотрудничества в целях развития, она приняла участие в дебатах о помощи и восстановлении Украины, организованных в рамках Познанского экономического конгресса.В публикации сказано также, что в своей речи Эмилевич подчеркнула: более полутора лет на Украине идёт тотальная война, которая "не щадит никого и ничего". Почему именно полтора года – из публикации не ясно, как и то, что чиновница понимает под "тотальной войной".Больше ясности было в той части выступления Эмилевич, которая касалась вопросов экономики. По словам чиновницы, сейчас на Украине работает более 600 польских компаний. Она также поведала, что даже в условиях СВО есть польские предприниматели, которые хотели бы начать бизнес на Украине."Что касается сельскохозяйственного рынка в Польше, напомним, что здесь проживает около 2 миллионов фермеров, а если взять семьи и людей, связанных с сельским хозяйством, то в Польше проживает около 6 миллионов человек, на которых влияет состояние польский аграрный рынок (...) Мы не готовы и не можем принять украинское зерно на польский рынок, особенно в этом году, когда урожай в Польше выше на 15%", - сказала она.Развивая тему "зернового конфликта", Эмилевич сообщила: "Польша сегодня не в состоянии принимать больше украинского зерна (...), потому что мы действуем по принципу, который я часто сравниваю с принципом безопасности на борту самолета - когда на борту самолета происходит что-то плохое, мать должна сначала надеть маску на лицо, прежде чем надеть ее на ребенка. Мы в данной ситуации не можем принять украинское зерно из-за других внутренних проблем на нашем собственном рынке. Но мы поддерживаем в этих транспортных процессах и убеждаем наших европейских партнеров, что инвестиции в восстановление и в поддержку Украины должны касаться и определенной стратегической транзитной инфраструктуры".

https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html

https://ukraina.ru/20230928/1049757918.html

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польша, украина, зерно, национальная идея, украинский неонацизм, украина-ес, украинство, евроинтеграция, запад, государство, зерновой конфликт, международные отношения, торговля, торговая война, сво