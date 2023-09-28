https://ukraina.ru/20230928/1049768782.html

ЕС должен реформировать сельскохозяйственную политику, иначе Украину будет трудно принять - Politico

ЕС должен реформировать сельскохозяйственную политику, иначе Украину будет трудно принять - Politico - 28.09.2023 Украина.ру

ЕС должен реформировать сельскохозяйственную политику, иначе Украину будет трудно принять - Politico

Евросоюзу необходимо срочно реформировать сельскохозяйственную политику и подготовиться к вступлению Украины, пишет Politico 28 сентября

2023-09-28T16:25

2023-09-28T16:25

2023-09-28T16:25

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сельское хозяйство

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Издание приводит слова бывшего комиссара по сельскому хозяйству и европейского депутата Дачиана Чолоша.Такое заявление он сделал на саммите POLITICO "Будущее продуктов питания и сельского хозяйства", который проходит на фоне борьбы между Киевом и восточными странами-членами блока из-за избытка украинского зерна.Чолош призвал коллег в кратчайшие сроки решить задачу по управлению украинским зерном. "У меня сложилось впечатление, что мы ждем проблем, а затем пытаемся их решить", отметил он.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины.Но, обладая четвертью сельскохозяйственных угодий Европы – и одними из самых плодородных почв в мире – Украина имеет потенциал разрушить CAP, согласно которому субсидии привязаны к размеру ферм, пишет Politico.Издание приводит слова министра сельского хозяйства Литвы Кястутиса Навицкаса. По его мнению, сельское хозяйство станет самой трудной частью переговоров о вступлении Украины.

https://ukraina.ru/20230918/1049501503.html

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новости, украина, ес, евросоюз, европарламент, вступление, сельское хозяйство, сельское хозяйство