https://ukraina.ru/20230928/1049768782.html
ЕС должен реформировать сельскохозяйственную политику, иначе Украину будет трудно принять - Politico
ЕС должен реформировать сельскохозяйственную политику, иначе Украину будет трудно принять - Politico - 28.09.2023 Украина.ру
ЕС должен реформировать сельскохозяйственную политику, иначе Украину будет трудно принять - Politico
Евросоюзу необходимо срочно реформировать сельскохозяйственную политику и подготовиться к вступлению Украины, пишет Politico 28 сентября
2023-09-28T16:25
2023-09-28T16:25
2023-09-28T16:25
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Издание приводит слова бывшего комиссара по сельскому хозяйству и европейского депутата Дачиана Чолоша.Такое заявление он сделал на саммите POLITICO "Будущее продуктов питания и сельского хозяйства", который проходит на фоне борьбы между Киевом и восточными странами-членами блока из-за избытка украинского зерна.Чолош призвал коллег в кратчайшие сроки решить задачу по управлению украинским зерном. "У меня сложилось впечатление, что мы ждем проблем, а затем пытаемся их решить", отметил он.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины.Но, обладая четвертью сельскохозяйственных угодий Европы – и одними из самых плодородных почв в мире – Украина имеет потенциал разрушить CAP, согласно которому субсидии привязаны к размеру ферм, пишет Politico.Издание приводит слова министра сельского хозяйства Литвы Кястутиса Навицкаса. По его мнению, сельское хозяйство станет самой трудной частью переговоров о вступлении Украины.
https://ukraina.ru/20230918/1049501503.html
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новости, украина, ес, евросоюз, европарламент, вступление, сельское хозяйство, сельское хозяйство
Новости, Украина, ЕС, Евросоюз, Европарламент, вступление, Сельское хозяйство, сельское хозяйство
ЕС должен реформировать сельскохозяйственную политику, иначе Украину будет трудно принять - Politico
Евросоюзу необходимо срочно реформировать сельскохозяйственную политику и подготовиться к вступлению Украины, пишет Politico 28 сентября
Издание приводит слова бывшего комиссара по сельскому хозяйству и европейского депутата Дачиана Чолоша.
"У Европейского Союза нет видения сельского хозяйства, и ему срочно необходимо реформировать свою масштабную схему субсидирования – Единую сельскохозяйственную политику (CAP) – чтобы подготовиться к вступлению в ЕС мощной сельскохозяйственной державы Украины", - сказал Чолош.
Такое заявление он сделал на саммите POLITICO "Будущее продуктов питания и сельского хозяйства", который проходит на фоне борьбы между Киевом и восточными странами-членами блока из-за избытка украинского зерна.
Чолош призвал коллег в кратчайшие сроки решить задачу по управлению украинским зерном. "У меня сложилось впечатление, что мы ждем проблем, а затем пытаемся их решить", отметил он.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины.
Но, обладая четвертью сельскохозяйственных угодий Европы – и одними из самых плодородных почв в мире – Украина имеет потенциал разрушить CAP, согласно которому субсидии привязаны к размеру ферм, пишет Politico.
Издание приводит слова министра сельского хозяйства Литвы Кястутиса Навицкаса. По его мнению, сельское хозяйство станет самой трудной частью переговоров о вступлении Украины.