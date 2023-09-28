Теперь и Шевченко. Зачем Зеленский взял в советники футболиста - 28.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230928/1049761649.html
Теперь и Шевченко. Зачем Зеленский взял в советники футболиста
Теперь и Шевченко. Зачем Зеленский взял в советники футболиста - 28.09.2023 Украина.ру
Теперь и Шевченко. Зачем Зеленский взял в советники футболиста
У Владимира Зеленского появился новый внештатный советник. Им стал легендарный украинский футболист Андрей Шевченко
2023-09-28T14:37
2023-09-28T16:00
эксклюзив
украина
владимир зеленский
андрей шевченко
футболист
соцсети
эксперты
советник
дмитрий василец
татьяна монтян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103266/00/1032660078_0:64:2992:1747_1920x0_80_0_0_82ea4e3c060d255643bdc478dae94f84.jpg
Украинские эксперты разошлись во мнениях: стоит ли беспокоиться Виталию Кличко, известному боксеру и мэру Киева, или же это тонкая переговорная ниточка, которая ведет к одному известному российскому олигарху. Очевидно одно: назначение Шевченко — символическое, потому как потенциал советника у Шевченко, мягко говоря, скромный. Больше мнений — у экспертов и лидеров мнений на их страницах в соцсетях.Политический эксперт Павел Себастьянович:Чтобы перестать строить стадионы и начать производить оружие, президент взял советника-футболиста.Политолог Карл Волох:Я бы, конечно, посмеялся с Шевченко ака президентского советника, но после Зеленского ака президента меня уже ничего рассмешить не может.Политик Дмитрий Василец:У Зеленского новый советник. Об этом уже все написали, но мы решили наглядно напомнить: какой же он, этот Андрей Шевченко. Легендарный футболист и... На этом всё. А, да, ещё позировал для плакатов пролетевшей на выборах мимо парламента партии «Украина, вперёд!». В общем, такой советник насоветует.Журналист Андрей Перла:Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко назначен внештатным советником Владимира Зеленского. Указ опубликован на сайте офиса украинского президента. Интересно, какие именно бесценные советы бывшего (и замечательного!) футболиста сейчас так остро понадобились пану Зеленскому? Разве что возможность прямого выхода на бизнес-партнера и крёстного детей Шевченко, Романа Абрамовича? А зачем?Общественный деятель Татьяна Монтян:Тот случай, когда слова просто излишни. Новый внештатный советник Зеленского — футболист Андрей Шевченко! Слушайте нового Златоуста! ­Наверняка задумка — создать равнозначного конкурента Виталику Кличко, перезлатоустить которого способны не только лишь все… Но мы верим в Андрея, он вполне может справиться.Журналист Тарик Незалежко:Вот так умирают кумиры при жизни. Зеленский назначил бывшего футболиста Андрея Шевченко своим внештатным советником. Видимо, Андрею Шевченко не дают покоя лавры братьев Кличко и он тоже хочет получить свою порцию ненависти от народа. Очень интересно узнать, что Андрей успеет насоветовать Зеленскому. Советую Андрею воспользоваться случаем и посоветовать Зеленскому уйти в отставку и бежать как можно быстрее и как можно дальше.Украинский политик Игорь Мосейчук:Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником. Я заядлый футбольный болельщик и к Шеве отношусь с большим уважением, как к шикарному игроку… Но сейчас не до футбола! Идет кровавая война, полностью разрушенная экономика, тотальная коррупция… Кто может подсказать, в какой из этих сфер Андрей Шевченко специалист? Хотя гулять так гулять… Давайте пса Патрона советником президента сделаем… А что, узнаваемость у него не меньше чем у Шевы, антирейтинг ноль, а единственный минус то, что с росолигархом Ромой Абрамовичем незнаком… Но тут тот же Шева поможет, подведет и познакомит, да и лапу научит подать.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.
https://ukraina.ru/20221118/1040985225.html
https://ukraina.ru/20230516/1046259295.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103266/00/1032660078_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_550207a769aae74a9e255a90d28a3621.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, владимир зеленский, андрей шевченко, футболист, соцсети, эксперты, советник, дмитрий василец, татьяна монтян, тарас незалежко, игорь мосейчук
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Шевченко, футболист, соцсети, эксперты, советник, Дмитрий Василец, Татьяна Монтян, Тарас Незалежко, Игорь Мосейчук

Теперь и Шевченко. Зачем Зеленский взял в советники футболиста

14:37 28.09.2023 (обновлено: 16:00 28.09.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
У Владимира Зеленского появился новый внештатный советник. Им стал легендарный украинский футболист Андрей Шевченко
Украинские эксперты разошлись во мнениях: стоит ли беспокоиться Виталию Кличко, известному боксеру и мэру Киева, или же это тонкая переговорная ниточка, которая ведет к одному известному российскому олигарху.
Очевидно одно: назначение Шевченко — символическое, потому как потенциал советника у Шевченко, мягко говоря, скромный.
Больше мнений — у экспертов и лидеров мнений на их страницах в соцсетях.
Политический эксперт Павел Себастьянович:
Чтобы перестать строить стадионы и начать производить оружие, президент взял советника-футболиста.
Политолог Карл Волох:
Я бы, конечно, посмеялся с Шевченко ака президентского советника, но после Зеленского ака президента меня уже ничего рассмешить не может.
Жеребьевка ЧЕ-2020 по футболу - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября 2022, 19:43
Андрей Шевченко отказался от высокого поста в Олимпийском комитете УкраиныЭкс-капитан и тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил о своем выходе из состава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины из-за несогласия с его новым составом, сообщают украинские СМИ 18 ноября
Политик Дмитрий Василец:
У Зеленского новый советник. Об этом уже все написали, но мы решили наглядно напомнить: какой же он, этот Андрей Шевченко. Легендарный футболист и... На этом всё. А, да, ещё позировал для плакатов пролетевшей на выборах мимо парламента партии «Украина, вперёд!». В общем, такой советник насоветует.
Журналист Андрей Перла:
Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко назначен внештатным советником Владимира Зеленского. Указ опубликован на сайте офиса украинского президента.
Интересно, какие именно бесценные советы бывшего (и замечательного!) футболиста сейчас так остро понадобились пану Зеленскому? Разве что возможность прямого выхода на бизнес-партнера и крёстного детей Шевченко, Романа Абрамовича? А зачем?
Общественный деятель Татьяна Монтян:
Тот случай, когда слова просто излишни. Новый внештатный советник Зеленского — футболист Андрей Шевченко! Слушайте нового Златоуста! ­Наверняка задумка — создать равнозначного конкурента Виталику Кличко, перезлатоустить которого способны не только лишь все…
Но мы верим в Андрея, он вполне может справиться.
Журналист Тарик Незалежко:
Вот так умирают кумиры при жизни. Зеленский назначил бывшего футболиста Андрея Шевченко своим внештатным советником. Видимо, Андрею Шевченко не дают покоя лавры братьев Кличко и он тоже хочет получить свою порцию ненависти от народа.
Очень интересно узнать, что Андрей успеет насоветовать Зеленскому. Советую Андрею воспользоваться случаем и посоветовать Зеленскому уйти в отставку и бежать как можно быстрее и как можно дальше.
Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2018 - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
16 мая, 15:59
Роман Зозуля назвал легенду украинского футбола "латентной ватой"Экс-футболиста Романа Зозулю возмутил факт того, что бывший главный тренер украинской национальной сборной по футболу Андрея Шевченко во время матча сидел рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
Украинский политик Игорь Мосейчук:
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником. Я заядлый футбольный болельщик и к Шеве отношусь с большим уважением, как к шикарному игроку…
Но сейчас не до футбола! Идет кровавая война, полностью разрушенная экономика, тотальная коррупция… Кто может подсказать, в какой из этих сфер Андрей Шевченко специалист? Хотя гулять так гулять…
Давайте пса Патрона советником президента сделаем… А что, узнаваемость у него не меньше чем у Шевы, антирейтинг ноль, а единственный минус то, что с росолигархом Ромой Абрамовичем незнаком…
Но тут тот же Шева поможет, подведет и познакомит, да и лапу научит подать.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены.
 
ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ШевченкофутболистсоцсетиэкспертысоветникДмитрий ВасилецТатьяна МонтянТарас НезалежкоИгорь Мосейчук
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18Владимир Евсеев: Пока ВСУ сжигают свои резервы под Купянском, в России готовят бригады легкой пехоты
16:15В Киеве презентовали перевод Библии на украинский язык
16:13Токаев: Россия и Украина заявили о готовности к переговорам
16:12В Виннице военком зарабатывал на выдуманных диагнозах для уклонистов
15:47Дело о нападении депутата Верховной Рады на генконсульство РФ передали в суд
15:40Бюджет России впервые запланировал расходы на новые регионы
15:38"На украинском не понимаю!" Протестующий у Киевгорсовета не смог объяснить, почему вышел на митинг
15:16Иран не продавал России ракеты - Зеленский
15:10Пожертвования не доходят на Украину из-за коррупции - The New York Sun
14:57Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских военнослужащих
14:50Победить без мобилизации. Украинская социология обнаружила феномен представлений о войне
14:44"Членство Украины в НАТО усилит обе стороны": Зеленский и Столтенберг провели пресс-конференцию
14:44Кадыров дал обещание Путину насчет спецоперации
14:37Теперь и Шевченко. Зачем Зеленский взял в советники футболиста
14:31Украинцы массово сдаются в плен, ВС РФ ждут приказа о наступлении. Что происходит на Запорожском фронте
14:11Песков объяснил увеличение оборонного бюджета России гибридной войной и СВО
14:10Песков напомнил Канаде о важности антинацистских инициатив России
14:08Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом
14:01Командир разведвзвода "Ник" о разведке XXI века, смыслах на войне и опасности диванных патриотов
13:59Первые ласточки. Блогеры и певица Ван Фан из КНР, посетившие Мариуполь, побывали в посольстве РФ в Пекине
Лента новостейМолния