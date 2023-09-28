https://ukraina.ru/20230928/1049761649.html

Теперь и Шевченко. Зачем Зеленский взял в советники футболиста

Теперь и Шевченко. Зачем Зеленский взял в советники футболиста - 28.09.2023 Украина.ру

Теперь и Шевченко. Зачем Зеленский взял в советники футболиста

У Владимира Зеленского появился новый внештатный советник. Им стал легендарный украинский футболист Андрей Шевченко

2023-09-28T14:37

2023-09-28T14:37

2023-09-28T16:00

эксклюзив

украина

владимир зеленский

андрей шевченко

футболист

соцсети

эксперты

советник

дмитрий василец

татьяна монтян

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Украинские эксперты разошлись во мнениях: стоит ли беспокоиться Виталию Кличко, известному боксеру и мэру Киева, или же это тонкая переговорная ниточка, которая ведет к одному известному российскому олигарху. Очевидно одно: назначение Шевченко — символическое, потому как потенциал советника у Шевченко, мягко говоря, скромный. Больше мнений — у экспертов и лидеров мнений на их страницах в соцсетях.Политический эксперт Павел Себастьянович:Чтобы перестать строить стадионы и начать производить оружие, президент взял советника-футболиста.Политолог Карл Волох:Я бы, конечно, посмеялся с Шевченко ака президентского советника, но после Зеленского ака президента меня уже ничего рассмешить не может.Политик Дмитрий Василец:У Зеленского новый советник. Об этом уже все написали, но мы решили наглядно напомнить: какой же он, этот Андрей Шевченко. Легендарный футболист и... На этом всё. А, да, ещё позировал для плакатов пролетевшей на выборах мимо парламента партии «Украина, вперёд!». В общем, такой советник насоветует.Журналист Андрей Перла:Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко назначен внештатным советником Владимира Зеленского. Указ опубликован на сайте офиса украинского президента. Интересно, какие именно бесценные советы бывшего (и замечательного!) футболиста сейчас так остро понадобились пану Зеленскому? Разве что возможность прямого выхода на бизнес-партнера и крёстного детей Шевченко, Романа Абрамовича? А зачем?Общественный деятель Татьяна Монтян:Тот случай, когда слова просто излишни. Новый внештатный советник Зеленского — футболист Андрей Шевченко! Слушайте нового Златоуста! ­Наверняка задумка — создать равнозначного конкурента Виталику Кличко, перезлатоустить которого способны не только лишь все… Но мы верим в Андрея, он вполне может справиться.Журналист Тарик Незалежко:Вот так умирают кумиры при жизни. Зеленский назначил бывшего футболиста Андрея Шевченко своим внештатным советником. Видимо, Андрею Шевченко не дают покоя лавры братьев Кличко и он тоже хочет получить свою порцию ненависти от народа. Очень интересно узнать, что Андрей успеет насоветовать Зеленскому. Советую Андрею воспользоваться случаем и посоветовать Зеленскому уйти в отставку и бежать как можно быстрее и как можно дальше.Украинский политик Игорь Мосейчук:Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником. Я заядлый футбольный болельщик и к Шеве отношусь с большим уважением, как к шикарному игроку… Но сейчас не до футбола! Идет кровавая война, полностью разрушенная экономика, тотальная коррупция… Кто может подсказать, в какой из этих сфер Андрей Шевченко специалист? Хотя гулять так гулять… Давайте пса Патрона советником президента сделаем… А что, узнаваемость у него не меньше чем у Шевы, антирейтинг ноль, а единственный минус то, что с росолигархом Ромой Абрамовичем незнаком… Но тут тот же Шева поможет, подведет и познакомит, да и лапу научит подать.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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