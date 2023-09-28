Вучич рассказал, какой момент во внешней политике Сербии не до конца нравится России - 28.09.2023 Украина.ру
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Вучич рассказал, какой момент во внешней политике Сербии не до конца нравится России
Вучич рассказал, какой момент во внешней политике Сербии не до конца нравится России - 28.09.2023 Украина.ру
Вучич рассказал, какой момент во внешней политике Сербии не до конца нравится России
При этом сербский лидер отметил, что Сербия не может в данном случае отступить от своих принципов
2023-09-28T12:16
2023-09-28T12:16
новости
сербия
александр вучич
россия
сергей лавров
ивица дачич
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Президент Сербии Александр Вучич допустил, что России больше понравилось бы, если бы Белград меньше говорил о территориальной целостности Украины. Об этом Вучич заявил 27 сентября в вечернем эфире государственного телеканала РТС."Я предполагаю, что им (России. - Ред.) больше понравилось бы, если бы мы меньше говорили о целостности Украины, но я считаю, что для нас принципы чрезвычайно важны. Если один раз отступаешь от принципов, они перестают существовать как таковы", - уточнил Вучич.При этом президент Сербии подчеркнул, что Российская Федерация проявляет понимание, когда речь идет о политике Белграда.Вучич также прокомментировал встречу министров иностранных дел России и Сербии Сергея Лаврова и Ивицы Дачича на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сербский лидер пересказал разговор между Лавровым и Дачичем.Сербия осудила действия России на Украине, так как считает их нарушением территорилаьной целостности международно признанного государства. Официальный Белград неоднократно заявлял, что одобрение действий России могло бы быть воспринято как пренебрежение Белградом принципов международного права и отрицательно сказалось бы на борьбе за сохранение территориальной целостности Сербии в Косово и Метохии.
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новости, сербия, александр вучич, россия, сергей лавров, ивица дачич
Новости, Сербия, Александр Вучич, Россия, Сергей Лавров, Ивица Дачич

Вучич рассказал, какой момент во внешней политике Сербии не до конца нравится России

12:16 28.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
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При этом сербский лидер отметил, что Сербия не может в данном случае отступить от своих принципов
Президент Сербии Александр Вучич допустил, что России больше понравилось бы, если бы Белград меньше говорил о территориальной целостности Украины. Об этом Вучич заявил 27 сентября в вечернем эфире государственного телеканала РТС.
"Я предполагаю, что им (России. - Ред.) больше понравилось бы, если бы мы меньше говорили о целостности Украины, но я считаю, что для нас принципы чрезвычайно важны. Если один раз отступаешь от принципов, они перестают существовать как таковы", - уточнил Вучич.
При этом президент Сербии подчеркнул, что Российская Федерация проявляет понимание, когда речь идет о политике Белграда.
Вучич также прокомментировал встречу министров иностранных дел России и Сербии Сергея Лаврова и Ивицы Дачича на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сербский лидер пересказал разговор между Лавровым и Дачичем.
"Лавров сказал Дачичу — то, что Вучич произнес на заседании ООН, Запад его за это никогда не простит. Лавров опытный дипломат", - сказал Александр Вучич.
Сербия осудила действия России на Украине, так как считает их нарушением территорилаьной целостности международно признанного государства. Официальный Белград неоднократно заявлял, что одобрение действий России могло бы быть воспринято как пренебрежение Белградом принципов международного права и отрицательно сказалось бы на борьбе за сохранение территориальной целостности Сербии в Косово и Метохии.
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Мастер политической эквилибристики Вучич нанес незначительный, но болезненный удар по РоссииПрезидент Сербии на саммите лидеров Западных Балкан в Афинах подписал очередной антироссийский документ, предложенный Западом.
 
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