Кулеба заявил о плане Киева открыть железнодорожный коридор для экспорта зерна - 28.09.2023 Украина.ру
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Кулеба заявил о плане Киева открыть железнодорожный коридор для экспорта зерна
Кулеба заявил о плане Киева открыть железнодорожный коридор для экспорта зерна - 28.09.2023 Украина.ру
Кулеба заявил о плане Киева открыть железнодорожный коридор для экспорта зерна
Украина планирует в ближайшее время открыть еще один наземный железнодорожный коридор для экспорта зерна. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает 28 сентября "Интерфакс-Украина"
2023-09-28T12:07
2023-09-28T12:07
зерно
дмитрий кулеба
новости
украина
железная дорога
экспорт
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"Мы сейчас открыли альтернативный "зерновой коридор", тестируем его. Также мы откроем еще один наземный железнодорожный коридор. То есть то, что мы продолжаем увеличивать пропускную способность всех коридоров вместе взятых – это абсолютная реальность", – сказал Кулеба.Отвечая на вопрос, остается ли еще актуальна тема функционирования Черноморской зерновой инициативы, министр сказал, что "надежда умирает последней"."Надежда умирает последней, скажу так. Черноморская зерновая инициатива умирает последней. Но очевидно, что все равно нужно работать над альтернативными решениями", - подчеркнул он.Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН зерновую сделку в июле 2022 года. Сделку не раз продлевали, но с 18 июля Москва отказалась продлевать свое участие. Российская сторона не исключила возвращения в соглашение, если будут выполнены ее условия, предусмотренные второй частью Черноморской инициативы: вывод из-под санкций экспорта российского зерна и удобрений, устранение препятствий для российских банков, обслуживающих поставки, в том числе подключение к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и так далее.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова продолжать выполнение зерновой сделки и без России. За продление соглашения также выступили ООН, Турция и другие государства.Минобороны РФ заявило, что все судна, идущие в украинские порты по черноморскому гуманитарному коридору, будут считаться военными целями.Тогда Украина и страны НАТО решили перевозить зерно через Румынию и Молдавию для обхода запретов со стороны Москвы. Позже стало известно, что сухогрузы Aroyat и Resilient Africa впервые с начала конфликта прибыли в украинские порты "Черноморск" и "Великая Одесса". На днях в Турцию через Черное море попала вторая партия украинского зерна.
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зерно, дмитрий кулеба, новости, украина, железная дорога, экспорт
зерно, Дмитрий Кулеба, Новости, Украина, железная дорога, экспорт

Кулеба заявил о плане Киева открыть железнодорожный коридор для экспорта зерна

12:07 28.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скриншот видео
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Украина планирует в ближайшее время открыть еще один наземный железнодорожный коридор для экспорта зерна. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает 28 сентября "Интерфакс-Украина"
"Мы сейчас открыли альтернативный "зерновой коридор", тестируем его. Также мы откроем еще один наземный железнодорожный коридор. То есть то, что мы продолжаем увеличивать пропускную способность всех коридоров вместе взятых – это абсолютная реальность", – сказал Кулеба.
Отвечая на вопрос, остается ли еще актуальна тема функционирования Черноморской зерновой инициативы, министр сказал, что "надежда умирает последней".
"Надежда умирает последней, скажу так. Черноморская зерновая инициатива умирает последней. Но очевидно, что все равно нужно работать над альтернативными решениями", - подчеркнул он.
Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН зерновую сделку в июле 2022 года. Сделку не раз продлевали, но с 18 июля Москва отказалась продлевать свое участие.
Российская сторона не исключила возвращения в соглашение, если будут выполнены ее условия, предусмотренные второй частью Черноморской инициативы: вывод из-под санкций экспорта российского зерна и удобрений, устранение препятствий для российских банков, обслуживающих поставки, в том числе подключение к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и так далее.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова продолжать выполнение зерновой сделки и без России. За продление соглашения также выступили ООН, Турция и другие государства.
Минобороны РФ заявило, что все судна, идущие в украинские порты по черноморскому гуманитарному коридору, будут считаться военными целями.
Тогда Украина и страны НАТО решили перевозить зерно через Румынию и Молдавию для обхода запретов со стороны Москвы. Позже стало известно, что сухогрузы Aroyat и Resilient Africa впервые с начала конфликта прибыли в украинские порты "Черноморск" и "Великая Одесса". На днях в Турцию через Черное море попала вторая партия украинского зерна.
Уборка зерновых в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Вчера, 10:30
Британские брокеры помогают киевским властям застраховать суда с зерном в Черном мореБританские брокеры Miller и Clearwater Dynamics (CWD) совместно с украинскими властями разрабатывают систему страхования судов, которые будут передвигаться по временным коридорам в Черном море, сообщили 26 сентября на сайте брокерской компании Miller insurance
 
зерноДмитрий КулебаНовостиУкраинажелезная дорогаэкспорт
 
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