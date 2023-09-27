Беды ПВО Украины, в Германии обсуждают мирный план. О чём говорили эксперты 27 сентября - 27.09.2023 Украина.ру
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Беды ПВО Украины, в Германии обсуждают мирный план. О чём говорили эксперты 27 сентября
Беды ПВО Украины, в Германии обсуждают мирный план. О чём говорили эксперты 27 сентября - 27.09.2023 Украина.ру
Беды ПВО Украины, в Германии обсуждают мирный план. О чём говорили эксперты 27 сентября
Украина.ру, 27.09.2023
2023-09-27T17:57
2023-09-27T18:21
эксклюзив
украина
германия
россия
мирный план
владимир зеленский
контрнаступление
сво
всу
джо байден
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Российские удары и проблемы украинской ПВОРанее украинские власти признали, что российские войска нанесли удар по объектам инфраструктуры в Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Также поступала информация о нарушении железнодорожного сообщения между Николаевом и Херсоном.По мнению военного эксперта, президента Фонда исторических и научных исследований «Основание» Алексея Анпилогова, это второй акт прошлогодних ударов.Причем, считает эксперт, есть несколько факторов, которые сделают сегодняшнюю воздушную кампанию гораздо результативнее для наших ВКС и серьезно повлияют на ход боевых действий.Первый фактор — украинская система ПВО существенно деградировала за последний год. Старые арсеналы, которые унаследовала Украина от самых мощных советских Киевского и Одесского военных округов (именно они должны были отражать первый удар НАТО), полностью или почти полностью исчерпаны.«Единственная надежда Украины была лишь на поставки старых советских запасов из Европы и арабских стран. Но все эти поставки носили спорадический характер и не могли восполнить постоянные расходы, которые волей-неволей несла украинская ПВО», — отметил Анпилогов.Второй фактор — улучшение российских средств поражения.Третий фактор — наличие у нас крылатых ракет, дронов и барражирующих боеприпасов.«Наконец если вам нужна солидная дубина, то подойдет целое семейство наших дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет», — добавил военный эксперт.Что касается целей для ударов, их Анпилогов отметил несколько.Во-первых, мы должны вынести до конца украинскую авиацию, которая служит для запуска западных крылатых ракет.Во-вторых, вынести систему управления противника (те самые центры принятия решений).В-третьих, наносить удары по энергетической инфраструктуре.«Мы уже в первых ударах зацепили несколько подстанций и открытых распределительных устройств. Украину уже ставят на неприятную вилку.Зима — это самый высокий период энергопотребления. Все, что Украина собирала после прошлого зимнего наступления, просто рассыплется.Киев потеряет синхронизацию в общей сети. Наступят веерные отключения, темнота и холод. Без энергоснабжения могут остаться крупные города», — заявил эксперт.Деньги для Украины будут, но позжеНакануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у США кончается бюджет на военные поставки и денежную помощь Украине.Таким образом республиканцы шантажируют администрацию Байдена, желая получить отчеты за потраченные деньги, считает политолог, американист Грег Вайнер. Если они не примут до 1 октября бюджет, то физически, технически не будет денег: не только на Украину, но и для самих американцев.«Украина для местного населения — страна, которая непонятно где находится, и то, что Киев не получит денег или военной помощи, не волнует граждан США.Многие американцы живут от зарплаты до зарплаты, от чека до чека; им нужно оплачивать ипотеки, кредиты. Необходимо учиться, питаться, лечиться.Я думаю, данный шантаж со стороны республиканцев быстро закончится (если вообще факт непринятия бюджета состоится) — они не захотят оставить своих избирателей злыми и голодными в преддверии выборов», — прогнозирует Вайнер.Также он ответил на вопрос, как возможная приостановка финансирования Украины повлияет на СВО.«Здесь важно понимать, насколько долго по времени может тянуться такая ситуация. Если поставки Украине не будут происходить несколько недель, то это никак не повлияет на ситуацию в стране и расклад на фронте.Если отсутствие американской поддержки ВСУ продлится месяц и более — здесь уже можно говорить об ухудшении положения Украины. Но я не думаю, что до этого дойдет в преддверии года выборов президента Америки», — сказал политолог.Мирный план по Украине из ГерманииГруппа известных общественных деятелей Германии представила мирный план по Украине, текст которого опубликовала Berliner Zeitung. Авторы доклада уверены, что единственной альтернативой новой мировой войне являются немедленные мирные переговоры.Согласно предложенной дорожной карте Украина должна отвести войска от границы новых регионов России и признать свой нейтральный статус.Прежде всего это сигнал и для Киева, и для внутригерманской аудитории, полагает германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.Это признание провала попыток Киева провести так называемый контрнаступ, который Украина пыталась изобразить более полугода, и который с треском провалился.«Зеленского очень холодно встретили в США, он оскандалился в Канаде, когда даже спикер парламента был вынужден извиняться за приглашение эсэсовского карателя и его чествование.Понятно, что западные лидеры с трудом понимают специфику происходящего в Восточной Европе и плохо помнят историю Второй мировой войны, поэтому когда этого карателя приглашали в парламент, никто не потрудился отследить его биографию.Но статья Berliner Zeitung, появившаяся на фоне сообщений о том, что помощь Украине будет сокращена или вовсе прекратится, говорит о том, что страны Запада теряют интерес к горячей фазе конфликта», — сообщил Камкин.Безусловно, Украина останется как инструмент воздействия на Россию. Но уже в следующем году будут попытки принуждения Украины к диалогу, прогнозирует германист.«Вопрос заключается в том, насколько это интересно России – замораживание конфликта с недореализованными целями, основанными на геополитике. Но это уже устойчивая тенденция, когда Украину… ее не сливают, конечно, но готовят к переформатированию конфликта», — сказал политолог.
https://ukraina.ru/20230927/1049717358.html
https://ukraina.ru/20230926/1049714774.html
https://ukraina.ru/20230927/1049716160.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, украина, германия, россия, мирный план, владимир зеленский, контрнаступление, сво, всу, джо байден, джон кирби, сша, алексей анпилогов, вкс, пво
Эксклюзив, Украина, Германия, Россия, мирный план, Владимир Зеленский, контрнаступление, СВО, ВСУ, Джо Байден, Джон Кирби, США, Алексей Анпилогов, ВКС, ПВО

Беды ПВО Украины, в Германии обсуждают мирный план. О чём говорили эксперты 27 сентября

17:57 27.09.2023 (обновлено: 18:21 27.09.2023)
 
© соцсетиОдесский морвокзал после удара
Одесский морвокзал после удара
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Российские удары и проблемы украинской ПВО
Ранее украинские власти признали, что российские войска нанесли удар по объектам инфраструктуры в Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Также поступала информация о нарушении железнодорожного сообщения между Николаевом и Херсоном.
По мнению военного эксперта, президента Фонда исторических и научных исследований «Основание» Алексея Анпилогова, это второй акт прошлогодних ударов.
Причем, считает эксперт, есть несколько факторов, которые сделают сегодняшнюю воздушную кампанию гораздо результативнее для наших ВКС и серьезно повлияют на ход боевых действий.
Первый фактор — украинская система ПВО существенно деградировала за последний год. Старые арсеналы, которые унаследовала Украина от самых мощных советских Киевского и Одесского военных округов (именно они должны были отражать первый удар НАТО), полностью или почти полностью исчерпаны.
«Единственная надежда Украины была лишь на поставки старых советских запасов из Европы и арабских стран. Но все эти поставки носили спорадический характер и не могли восполнить постоянные расходы, которые волей-неволей несла украинская ПВО», — отметил Анпилогов.
Второй фактор — улучшение российских средств поражения.
Третий фактор — наличие у нас крылатых ракет, дронов и барражирующих боеприпасов.
Алексей Анпилогов интервью
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Алексей Анпилогов: Россия готовит крупнейшее воздушное наступление, которое доведет ВСУ до инсульта
«Наконец если вам нужна солидная дубина, то подойдет целое семейство наших дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет», — добавил военный эксперт.
Что касается целей для ударов, их Анпилогов отметил несколько.
Во-первых, мы должны вынести до конца украинскую авиацию, которая служит для запуска западных крылатых ракет.
Во-вторых, вынести систему управления противника (те самые центры принятия решений).
В-третьих, наносить удары по энергетической инфраструктуре.
«Мы уже в первых ударах зацепили несколько подстанций и открытых распределительных устройств. Украину уже ставят на неприятную вилку.
Зима — это самый высокий период энергопотребления. Все, что Украина собирала после прошлого зимнего наступления, просто рассыплется.
Киев потеряет синхронизацию в общей сети. Наступят веерные отключения, темнота и холод. Без энергоснабжения могут остаться крупные города», — заявил эксперт.
Деньги для Украины будут, но позже
Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у США кончается бюджет на военные поставки и денежную помощь Украине.
Таким образом республиканцы шантажируют администрацию Байдена, желая получить отчеты за потраченные деньги, считает политолог, американист Грег Вайнер. Если они не примут до 1 октября бюджет, то физически, технически не будет денег: не только на Украину, но и для самих американцев.
«Украина для местного населения — страна, которая непонятно где находится, и то, что Киев не получит денег или военной помощи, не волнует граждан США.
Многие американцы живут от зарплаты до зарплаты, от чека до чека; им нужно оплачивать ипотеки, кредиты. Необходимо учиться, питаться, лечиться.
Я думаю, данный шантаж со стороны республиканцев быстро закончится (если вообще факт непринятия бюджета состоится) — они не захотят оставить своих избирателей злыми и голодными в преддверии выборов», — прогнозирует Вайнер.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 20:05
Грег Вайнер: Пока ВСУ готовятся бомбить Крым из ATACMS, Байден дожидается катастрофыЗакончится ли СВО, если США перестанут финансировать ВСУ? Почему Владимиру Зеленскому стоит встать на колени перед Польшей? Отдаст ли Джо Байден российские замороженные активы Киеву? На эти и другие вопросы изданию Украина.ру ответил политолог, американист Грег Вайнер
Также он ответил на вопрос, как возможная приостановка финансирования Украины повлияет на СВО.
«Здесь важно понимать, насколько долго по времени может тянуться такая ситуация. Если поставки Украине не будут происходить несколько недель, то это никак не повлияет на ситуацию в стране и расклад на фронте.
Если отсутствие американской поддержки ВСУ продлится месяц и более — здесь уже можно говорить об ухудшении положения Украины. Но я не думаю, что до этого дойдет в преддверии года выборов президента Америки», — сказал политолог.
Мирный план по Украине из Германии
Группа известных общественных деятелей Германии представила мирный план по Украине, текст которого опубликовала Berliner Zeitung. Авторы доклада уверены, что единственной альтернативой новой мировой войне являются немедленные мирные переговоры.
Согласно предложенной дорожной карте Украина должна отвести войска от границы новых регионов России и признать свой нейтральный статус.
Прежде всего это сигнал и для Киева, и для внутригерманской аудитории, полагает германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
Это признание провала попыток Киева провести так называемый контрнаступ, который Украина пыталась изобразить более полугода, и который с треском провалился.
«Зеленского очень холодно встретили в США, он оскандалился в Канаде, когда даже спикер парламента был вынужден извиняться за приглашение эсэсовского карателя и его чествование.
Понятно, что западные лидеры с трудом понимают специфику происходящего в Восточной Европе и плохо помнят историю Второй мировой войны, поэтому когда этого карателя приглашали в парламент, никто не потрудился отследить его биографию.
Но статья Berliner Zeitung, появившаяся на фоне сообщений о том, что помощь Украине будет сокращена или вовсе прекратится, говорит о том, что страны Запада теряют интерес к горячей фазе конфликта», — сообщил Камкин.
Александр Камкин интервью
07:13
Александр Камкин: Россия на Украине выигрывает первый раунд большого поединка, но НАТО тоже получает опытЕсть очень много косвенных подтверждений того, что и "Хаймарсами", и "Пэтриотами", и артиллерийскими системами управляют либо кадровые военные, либо граждане тех стран, откуда на Украину поступает эта техника, считает германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Безусловно, Украина останется как инструмент воздействия на Россию. Но уже в следующем году будут попытки принуждения Украины к диалогу, прогнозирует германист.
«Вопрос заключается в том, насколько это интересно России – замораживание конфликта с недореализованными целями, основанными на геополитике. Но это уже устойчивая тенденция, когда Украину… ее не сливают, конечно, но готовят к переформатированию конфликта», — сказал политолог.
 
ЭксклюзивУкраинаГерманияРоссиямирный планВладимир ЗеленскийконтрнаступлениеСВОВСУДжо БайденДжон КирбиСШААлексей АнпилоговВКСПВО
 
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