https://ukraina.ru/20230926/1049706805.html

"Реальная опасность ядерной войны". В Германии представили план мира для Украины

"Реальная опасность ядерной войны". В Германии представили план мира для Украины - 26.09.2023 Украина.ру

"Реальная опасность ядерной войны". В Германии представили план мира для Украины

В потоке военной пропаганды, которая практически безраздельно господствует в основных европейских медиа, появилась новость, звучащая неожиданным диссонансом – в Германии представили новые инициативы для решения украинского кризиса

2023-09-26T16:34

2023-09-26T16:34

2023-09-26T16:34

эксклюзив

украина

германия

нато

мирный план

европа

переговоры

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Необходимо оговориться – этот мирный план, изложенный в формате доклада, кажется сегодня малореальным. Однако документ, безусловно, заслуживает внимания, потому что его представила группа известных общественных деятелей, имеющих в стране определенный авторитет.Среди них профессор истории Петер Брандт – старший сын легендарного немецкого канцлера Вилли Брандта, положившего начало разрядке с политическим руководством СССР, профессор политологии Хайо Функе – один из ведущих экспертов по ультраправой угрозе в Восточной Европе, а также Хорст Тельчик – бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге, глава отдела внешней политики в аппарате канцлера Гельмута Коля, в свое время возглавлявший Мюнхенскую конференцию по безопасности.Кроме того, над мирным планом работал отставной генерал Харальд Куят – бывший генеральный инспектор бундесвера и председатель военного комитета НАТО. Присутствие такой фигуры придает этой инициативе особенный вес. Потому что в докладе говорится о механизмах прекращения огня и развода войск на линии боевого соприкосновения.Текст мирного плана опубликовала Berliner Zeitung – первая ежедневная газета, основанная в Германии после Второй мировой войны, самое тиражное издание столичного региона Берлин-Бранденбург.Этот ресурс, который в обязательном порядке просматривают представители действующего руководства федеративной республики. А значит, логично предположить – попытка предложить урегулирование конфликта на Украине является пробным шаром, который запускают в немецкое общество политики немецкой "партии мира".Авторы доклада стараются смотреть на украинскую трагедию максимально реалистично. Они констатируют: несмотря на беспрецедентную поддержку со стороны Запада Украина провалила многомесячное наступление, широко разрекламированное в западных СМИ.Между тем, продолжение боевых действий наносит украинскому народу огромный, по сути непоправимый ущерб, усугубляя его страдания и лишая надежды на выход из этой катастрофической ситуации."Начиная с 4 июня текущего года ВСУ ищут способ преодолеть глубоко эшелонированные оборонительные укрепления российской армии и блокировать все пути, связывающие Крым с российским материком. Цель – отрезать российскую армию от логистического центра, которым является Крым. Украинская армия несёт в боях значительные потери – как в живой силе, так и в технике, в том числе поставленной западными союзниками. Но до сих пор ВСУ не достигли какого-либо вразумительного успеха.Вряд ли стоит оставлять за Украиной право единолично принимать решения о выборе средств, которые должны применяться и тратиться, чтобы Киев мог и далее вести лишённую смысла и достижимых политических целей войну. Сегодняшняя ожесточённая активизация действий на фронте уже привела к многочисленным потерям ВСУ в живой силе, к жертвам среди гражданского населения, к массовому разрушению украинской инфраструктуры.Чем дольше идут военные действия, тем большие страдания переносит народ Украины и тем больше страна постепенно скатывается в разруху – а значит, и тем призрачнее становится надежда достичь справедливого и стабильного мира, который полностью обезопасил бы Украину и поддерживающие её государства", – говорится в тексте доклада.Немецкие сторонники мира убеждены: в этой ситуации Киев способен пойти на крайне опасные действия.Окружение Владимира Зеленского может активизировать попытки спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО, угрожающий Европе колоссальными жертвами и разрушениями – в свете возможного применения ядерного оружия.А западные правительства приближают этот критический момент, поставляя Украине новую номенклатуру вооружений."Провал наступления заставит нас считаться с таким развитием событий: Украина станет добиваться того, чтобы за поступающим к ней западным оружием последовали и западные военнослужащие. Причиной этому служит тот факт, что даже запланированные союзниками поставки вооружений не могут возместить огромный ущерб, наносимый живой силе ВСУ.Зато все новые поставки западного оружия повышают риск того, что события пойдут по самому неблагоприятному сценарию. При этом сценарии эскалация достигнет таких высот, что приведет к прямому столкновению НАТО и России со вполне реальной опасностью ядерной войны в Европе".Авторы доклада, опубликованного на страницах Berliner Zeitung, считают, что единственной альтернативой новой мировой войне являются немедленные мирные переговоры. Причем, они убеждены, что эту позицию также разделяют в Москве."До сих пор нет ни единого аргумента в пользу того, что политическая цель России заключается в захвате всей территории Украины и в дальнейшем нападении РФ на страны НАТО…Путин был готов к переговорам с Украиной и до сих пор готов к ним – но только при том условии, что этих переговоров хотела бы и другая сторона в лице самой Украины, а также поддерживающих её западных стран, включая, конечно, США", – говорится в тексте документа.Немецкие общественные деятели предлагают подробный, тщательно расписанный план мирного урегулирования, который представляется им наиболее реалистичным в нынешней ситуации.Эти инициативы кардинально отличаются от так называемой "формулы мира", которую безуспешно презентовал на различных международных площадках украинский президент."Украина отводит свои войска на расстояние 50 километров от границы с Россией, включая Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области;— провозглашает свой постоянный нейтральный статус и отказывается от вступления в любого рода военные блоки, включая НАТО. Суверенитет, территориальная целостность и государственная независимость Украины будут обеспечены соответствующими обязательствами стран-гарантов. Эти гарантии не будут распространяться на Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области в пределах их прежних административных границ;— отказывается от разработки, владения и размещения ядерного оружия на своей территории;— отказывается от постоянного или временного размещения военных контингентов или любого рода военной инфраструктуры другого государства на своей территории;— отказывается от любых военных учений вооружённых сил другого государства на своей территории;— обязуется на ближайшие два года ограничить численность ВСУ.;— Будущий статус Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей должен быть определён и компромиссно согласован в ходе переговоров… В течение двух лет после вступления в силу мирного договора под надзором Верховного Комиссара ООН по вопросам мира и безопасности в Украине будет проведён референдум, в котором путём народного голосования определится статус территорий".Немецкие лоббисты украинского правительства обрушились на эти параграфы с резкой критикой, заявляя, что авторы доклада играют на руку Москве и хотят поставить крест на "евроатлантическом цивилизационном выборе" Киева.Однако новый мирный план отражает позиции умеренных представителей немецкого политикума, которые беспокоятся об интересах своей страны, опасаясь разрастания украинского конфликта.Последний общегерманский социологический опрос Insa, опубликованный в издании, Вild, говорит о том, что ястребы из немецкого федерального правительства стремительно теряют остатки доверия избирателей. За СДПГ сейчас готовы проголосовать лишь 17% немцев, в партию Зеленых поддерживают не более 14%.Это значит, что в обозримом будущем немецкое общество будет вполне готово к серьезному обсуждению мирных предложений для Украины – исходя из реального положения дел в мировой экономике, глобальной политике и на поле боя.

https://ukraina.ru/20230925/1049677146.html

https://ukraina.ru/20230901/1049085211.html

https://ukraina.ru/20230920/1049558315.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, германия, нато, мирный план, европа, переговоры