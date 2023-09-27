https://ukraina.ru/20230927/1049737468.html

ЕБРР выделит 150 млн евро в кредит польским компаниям, пострадавших от Украины

ЕБРР выделит 150 млн евро в кредит польским компаниям, пострадавших от Украины - 27.09.2023 Украина.ру

ЕБРР выделит 150 млн евро в кредит польским компаниям, пострадавших от Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в размере 150 миллионов евро польской лизинговой компании Pekao Leasing, сообщили 27 сентября на сайте ведомства

2023-09-27T16:36

2023-09-27T16:36

2023-09-27T16:36

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Польская компания Pekao Leasing будет использовать заём для финансирования микро-, малых- и средних предприятий, пострадавших от "экономических потрясений, вызванных конфликтом на Украине".В ЕБРР заявили, что на частный бизнес в Польше негативно повлияли высокая инфляция, цены на энергоносители, а также сокращение импорта и экспорта продукции в результате российско-украинского конфликта.Часть средств пойдёт на развитие зелёной экономики в Польше, говорится в материале.Элизабетта Фальчетти, региональный директор ЕБРР в Польше и странах Балтии, заявила, что ведомство радо сотрудничать с Pekao Leasing для оказания помощи польскому бизнесу, пострадавшему от конфликта на Украине.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже 11 ограничительных пакетов, в том числе в нефтегазовом секторе.При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.14 сентября депутат Бундестага от партии "Левых" Севим Дагделенпредложила положить конец саморазрушительным санкциям, которые не вредят России, а бумерангом возвращаются в Германию.Политик привела в пример баварскую компанию Haba, которая производит игрушки. Компания насчитает 2000 человек. В Haba заявили о "крупнейшей реструктуризации" за 85-летнию историю компании. Там ожидают, что придётся сократить каждого третьего сотрудника, если не более.В сфере общественного питания почти каждое десятое предприятие находится под угрозой банкротства.При этом экономические показатели России растут, резюмировала Дагделен.

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новости, польша, зарубежье, ес, евросоюз, ебрр, кредит, заем, украина