https://ukraina.ru/20230927/1049727040.html

Писториус: успех Украины не может быть основой стратегии национальной обороны Германии

Писториус: успех Украины не может быть основой стратегии национальной обороны Германии - 27.09.2023 Украина.ру

Писториус: успех Украины не может быть основой стратегии национальной обороны Германии

Берлин не делает ставку на победу Украины при планировании стратегии национальной обороны Германии

2023-09-27T13:22

2023-09-27T13:22

2023-09-27T13:22

новости

германия

борис писториус

украина

победа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043708975_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_85c808df5593f1a24bc9533844535a1f.jpg

Берлин считает, что Украина должна выиграть в вооруженном конфликте, однако это не может лежать в основе стратегии национальной обороны Германии. Об этом эстонскому порталу ERR заявил министр обороны Германии Борис Писториус 27 сентября, во время визита в Таллин.По его словам, в стратегии национальной обороны не может быть обозначено, кто должен одержать победу."Как определять победу, зависит только от Украины, не от нас. Это не имеет никакого отношения к нашей стратегии национальной обороны", - заявил Писториус.Ранее Писториус заявил, что Германия будет поддерживать Киев до конца, но при этом затруднился ответить на вопрос о победе Украины. "Я хочу, чтобы Украина успешно защитила свою страну и выиграла. Я не могу предсказать, удастся ли это в конечном итоге", - сказал он.

https://ukraina.ru/20230920/1049539976.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, борис писториус, украина, победа