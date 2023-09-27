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Писториус: успех Украины не может быть основой стратегии национальной обороны Германии
Писториус: успех Украины не может быть основой стратегии национальной обороны Германии - 27.09.2023 Украина.ру
Писториус: успех Украины не может быть основой стратегии национальной обороны Германии
Берлин не делает ставку на победу Украины при планировании стратегии национальной обороны Германии
2023-09-27T13:22
2023-09-27T13:22
2023-09-27T13:22
новости
германия
борис писториус
украина
победа
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Берлин считает, что Украина должна выиграть в вооруженном конфликте, однако это не может лежать в основе стратегии национальной обороны Германии. Об этом эстонскому порталу ERR заявил министр обороны Германии Борис Писториус 27 сентября, во время визита в Таллин.По его словам, в стратегии национальной обороны не может быть обозначено, кто должен одержать победу."Как определять победу, зависит только от Украины, не от нас. Это не имеет никакого отношения к нашей стратегии национальной обороны", - заявил Писториус.Ранее Писториус заявил, что Германия будет поддерживать Киев до конца, но при этом затруднился ответить на вопрос о победе Украины. "Я хочу, чтобы Украина успешно защитила свою страну и выиграла. Я не могу предсказать, удастся ли это в конечном итоге", - сказал он.
https://ukraina.ru/20230920/1049539976.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, борис писториус, украина, победа
Новости, Германия, Борис Писториус, Украина, победа
Писториус: успех Украины не может быть основой стратегии национальной обороны Германии
Берлин не делает ставку на победу Украины при планировании стратегии национальной обороны Германии
Берлин считает, что Украина должна выиграть в вооруженном конфликте, однако это не может лежать в основе стратегии национальной обороны Германии. Об этом эстонскому порталу ERR заявил министр обороны Германии Борис Писториус 27 сентября, во время визита в Таллин.
По его словам, в стратегии национальной обороны не может быть обозначено, кто должен одержать победу.
"Как определять победу, зависит только от Украины, не от нас. Это не имеет никакого отношения к нашей стратегии национальной обороны", - заявил Писториус.
Ранее Писториус заявил, что Германия будет поддерживать Киев до конца, но при этом затруднился ответить на вопрос о победе Украины.
"Я хочу, чтобы Украина успешно защитила свою страну и выиграла. Я не могу предсказать, удастся ли это в конечном итоге", - сказал он.