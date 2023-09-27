https://ukraina.ru/20230927/1049700308.html

"Мы включили мясорубку": военный эксперт о том, почему Западу будет некем воевать на Украине

"Мы включили мясорубку": военный эксперт о том, почему Западу будет некем воевать на Украине - 27.09.2023 Украина.ру

"Мы включили мясорубку": военный эксперт о том, почему Западу будет некем воевать на Украине

Если натовские кураторы решат ввести через Украину более крупные силы и средства на войну с Россией, то она выберет другую стратегию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-09-27T07:09

2023-09-27T07:09

2023-09-27T07:09

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Россия пока не начала тех действий, которые можно было бы расценить как победу и поражение на Украине. Давать этому оценку пока очень рано, рассказал Самойлов.На данном этапе Россия включила "мясорубку" для ВСУ и Украина отправляет туда все свои основные силы и средства, а ВС РФ их планомерно "перемалывают". Дикая аналогия, но это - правда, добавил эксперт.Если ситуация в зоне спецоперации начнет обостряться, и натовские стратеги решат ввести через Украину более крупные силы и средства на войну с Россией, мы примем другую стратегию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230926/1049684011.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, украина, истребители, победа, поражение, сво, нато