https://ukraina.ru/20230927/1049700308.html
"Мы включили мясорубку": военный эксперт о том, почему Западу будет некем воевать на Украине
"Мы включили мясорубку": военный эксперт о том, почему Западу будет некем воевать на Украине - 27.09.2023 Украина.ру
"Мы включили мясорубку": военный эксперт о том, почему Западу будет некем воевать на Украине
Если натовские кураторы решат ввести через Украину более крупные силы и средства на войну с Россией, то она выберет другую стратегию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-09-27T07:09
2023-09-27T07:09
2023-09-27T07:09
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украина
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Россия пока не начала тех действий, которые можно было бы расценить как победу и поражение на Украине. Давать этому оценку пока очень рано, рассказал Самойлов.На данном этапе Россия включила "мясорубку" для ВСУ и Украина отправляет туда все свои основные силы и средства, а ВС РФ их планомерно "перемалывают". Дикая аналогия, но это - правда, добавил эксперт.Если ситуация в зоне спецоперации начнет обостряться, и натовские стратеги решат ввести через Украину более крупные силы и средства на войну с Россией, мы примем другую стратегию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230926/1049684011.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, украина, истребители, победа, поражение, сво, нато
Новости, Россия, Запад, Украина, истребители, победа, поражение, СВО, НАТО
"Мы включили мясорубку": военный эксперт о том, почему Западу будет некем воевать на Украине
Если натовские кураторы решат ввести через Украину более крупные силы и средства на войну с Россией, то она выберет другую стратегию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Россия пока не начала тех действий, которые можно было бы расценить как победу и поражение на Украине. Давать этому оценку пока очень рано, рассказал Самойлов.
На данном этапе Россия включила "мясорубку" для ВСУ и Украина отправляет туда все свои основные силы и средства, а ВС РФ их планомерно "перемалывают". Дикая аналогия, но это - правда, добавил эксперт.
"Ни побед, ни поражений сейчас нет ни у нас, ни у противника. Судя по истерике Запада, они увидели, что наша стратегия мясорубки сработала. Западу через некоторое время станет некем воевать.", - подчеркнул Самойлов.
Если ситуация в зоне спецоперации начнет обостряться, и натовские стратеги решат ввести через Украину более крупные силы и средства на войну с Россией, мы примем другую стратегию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь