Кремль не комментирует слухи о "гибели" командующего Черноморского флота
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в фотобанкНачало морских учений по обороне Крыма
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
Минобороны России обладает исключительной прерогативой комментировать события СВО. Об этом 26 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о распространяемых в украинских СМИ сообщениях том, что при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе погиб главком адмирал Виктор Соколов, руководитель кремлёвской пресс-службы сказал: "Подобной информации от Минобороны не поступало, а это исключительно их прерогатива".
"Нам нечего сказать", - добавил Песков.
Тем временем Минобороны России опубликовало сообщение о начавшейся 26 сентября коллегии министерства. На фотографиях - министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, а среди участников коллегии – командующий Черноморским флотом Виктор Соколов.
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