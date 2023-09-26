Кремль не комментирует слухи о "гибели" командующего Черноморского флота - 26.09.2023 Украина.ру
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Кремль не комментирует слухи о "гибели" командующего Черноморского флота
Кремль не комментирует слухи о "гибели" командующего Черноморского флота - 26.09.2023 Украина.ру
Кремль не комментирует слухи о "гибели" командующего Черноморского флота
Минобороны России обладает исключительной прерогативой комментировать события СВО. Об этом 26 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2023-09-26T16:48
2023-09-26T16:48
новости
черноморский флот
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черноморский флот вмф россии
информационная война
сво
пропаганда
дмитрий песков
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Отвечая на вопрос о распространяемых в украинских СМИ сообщениях том, что при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе погиб главком адмирал Виктор Соколов, руководитель кремлёвской пресс-службы сказал: "Подобной информации от Минобороны не поступало, а это исключительно их прерогатива".Тем временем Минобороны России опубликовало сообщение о начавшейся 26 сентября коллегии министерства. На фотографиях - министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, а среди участников коллегии – командующий Черноморским флотом Виктор Соколов.
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новости, черноморский флот, вмф, черноморский флот вмф россии, информационная война, сво, пропаганда, дмитрий песков, сми, украина, всу, севастополь
Новости, Черноморский флот, ВМФ, Черноморский флот ВМФ России, информационная война, СВО, пропаганда, Дмитрий Песков, СМИ, Украина, ВСУ, Севастополь

Кремль не комментирует слухи о "гибели" командующего Черноморского флота

16:48 26.09.2023
 
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в фотобанкНачало морских учений по обороне Крыма
Начало морских учений по обороне Крыма
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Минобороны России обладает исключительной прерогативой комментировать события СВО. Об этом 26 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о распространяемых в украинских СМИ сообщениях том, что при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе погиб главком адмирал Виктор Соколов, руководитель кремлёвской пресс-службы сказал: "Подобной информации от Минобороны не поступало, а это исключительно их прерогатива".

"Нам нечего сказать", - добавил Песков.

Тем временем Минобороны России опубликовало сообщение о начавшейся 26 сентября коллегии министерства. На фотографиях - министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, а среди участников коллегии – командующий Черноморским флотом Виктор Соколов.
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа 2022, 12:12
"Собран на коленках": военный эксперт рассказал, кто нанес удары по штабу ЧФ в СевастополеИз Крыма нанесли самодельным БПЛА удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, скорее всего это были не ВСУ, а диверсионные группы, которые поддерживают киевский режим, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
 
НовостиЧерноморский флотВМФЧерноморский флот ВМФ Россииинформационная войнаСВОпропагандаДмитрий ПесковСМИУкраинаВСУСевастополь
 
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