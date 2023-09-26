Кремль не комментирует слухи о "гибели" командующего Черноморского флота

"Собран на коленках": военный эксперт рассказал, кто нанес удары по штабу ЧФ в Севастополе Из Крыма нанесли самодельным БПЛА удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, скорее всего это были не ВСУ, а диверсионные группы, которые поддерживают киевский режим, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру