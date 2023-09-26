Украинские беженки пожаловались на приставания со стороны охранников центра помощи в Германии
© РИА Новости . Александр Поготов / Перейти в фотобанкУкраинские беженцы на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону
Порядка 130 украинок пожаловались на условия в центре временного пребывания для беженцев в Германии, передает taz.de
Они недовольны тем, что их разместили в бывшем терминале аэропорта в тесных помещениях по 10-14 человек.
"В своей жалобе украинки сообщают, что охранники-мужчины проверяли сумки женщин, когда они шли из душевой кабинки в палатку. Они "очень внимательно осмотрели женское нижнее белье в сумках". Также говорят о физических нападениях на жильцов со стороны охранников", - говорится в материале.
Общаться с охраной невозможно, так как они не понимают ни русского, ни украинского языка. В жалобе указано, что охранники зачастую действуют, как тюремщики. Кроме всего прочего детей из беженец-центра не записывают в школы.
Центр помощи был создан в 2022 году исключительно для регистрации украинских беженцев. Поскольку мест в общежитиях нет, в нем сейчас проживают 4 тысячи человек, причем многие из них – месяцами.