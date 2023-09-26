https://ukraina.ru/20230926/1049702509.html

Украинские беженки пожаловались на приставания со стороны охранников центра помощи в Германии

Украинские беженки пожаловались на приставания со стороны охранников центра помощи в Германии - 26.09.2023 Украина.ру

Украинские беженки пожаловались на приставания со стороны охранников центра помощи в Германии

Порядка 130 украинок пожаловались на условия в центре временного пребывания для беженцев в Германии, передает taz.de

2023-09-26T14:50

2023-09-26T14:50

2023-09-26T14:50

беженцы

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Они недовольны тем, что их разместили в бывшем терминале аэропорта в тесных помещениях по 10-14 человек.Общаться с охраной невозможно, так как они не понимают ни русского, ни украинского языка. В жалобе указано, что охранники зачастую действуют, как тюремщики. Кроме всего прочего детей из беженец-центра не записывают в школы.Центр помощи был создан в 2022 году исключительно для регистрации украинских беженцев. Поскольку мест в общежитиях нет, в нем сейчас проживают 4 тысячи человек, причем многие из них – месяцами.

https://ukraina.ru/20230911/1049330828.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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беженцы, германия, зарубежье, новости, помощь