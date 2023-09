https://ukraina.ru/20230926/1049701971.html

“Огромная угроза” в будущем и сомнительный подарок Запада. Что говорили об Украине в мире 26 сентября

“Огромная угроза” в будущем и сомнительный подарок Запада. Что говорили об Украине в мире 26 сентября

Мнения экспертов разделились: насколько вообще хороши танки Abrams и для чего их планируют использовать. А тем временем на Украине грядет демографический кризис, ведь большинство граждан покинуло страну, но беженцев уже не так щедро как раньше встречают в странах Европы, утверждают западные СМИ.

Закон сохраненияВ The Wall Street Journal заявили, что по всей Украине свежие могилы и переполненные морги говорят о десятках тысяч жизней, оборвавшихся в результате боевых действий.Однако закон сохранения на Украине явно не работает. Если где-то убавилось, значит где-то должно прибавиться. Но не в этом случае. Рождаемость на Украине может стать самой низкой в мире, пишет американское издание The Wall Street Journal.Журналисты WSJ отмечают, что на Украине разворачивается настоящий демографический кризис, который угрожает стране и ее существованию. По прогнозам демографов, население Украины составит менее 30 миллионов человек. Так, в первом полугодии 2023 года на Украине рождаемость понизилась на 28 % по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. По утверждению издания, это "самое резкое падение с момента обретения Украиной независимости в 1991 году".Демограф из Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун назвал ситуацию “огромной угрозой”. Эксперт считает, что весьма важным вопросом остается возвращение граждан после окончания боевых действий, захотят ли они этого."В худшем случае" население Украины упадет ниже 30 миллионов в последующие два десятилетия”, - заявил Гладун.Лавочка закрываетсяДемографический кризис на Украине очевиден, так как большинство граждан покинули страну и растворились в других странах Европы. Берлин, например, затягивает пояса и намекает Вашингтону, что больше не в силах содержать уехавших украинцев. Так, Германия в следующем году вдвое сократит федеральную помощь беженцам, - передает Reuters.Средства, которые выделяет Берлин для покрытия расходов на прием и интеграцию украинских беженцев в 2024 году, сократится. Это произойдет в силу ужесточения бюджета на фоне растущей инфляции. При этом в последние годы Германия довольно щедро принимала беженцев из Украины, но теперь правительство ставит свои интересы выше интересов других государств.По данным Reuters с начала специальной военной операции в Германии нашли убежище порядка 1 миллиона украинцев. Они нанесли значительный ущерб как городам, так и муниципалитетам страны.Так, представители власти Германии, которые пожелали остаться анонимными, рассказали, что Берлин выделит максимум 1,7 миллиарда евро (1,80 миллиарда долларов) на поддержку расходов беженцев в 2024 году. К слову, в прошлом году было выделено порядка 3,75 миллиарда евро. Расходы сокращаются, а количество беженцев – нет.“По сути, регионы несут ответственность за размещение и уход за беженцами. Федеральное правительство осознает национальный аспект”, - добавил представитель власти.По данным источников Reuters, правительство Германии полностью отменит свой вклад в расходы на содержание украинских беженцев и их интеграцию.Потенциально хороши для “вторжения”Война, в которой Запад преследует свои цели, продолжается благодаря массированным поставкам на Украину всё большего количества военной техники. Однако украинские чиновники считают, что американские танки Abrams не смогут изменить ситуацию на фронте, утверждает газета Wall Street Journal. Политики сомневаются в том, что долгожданные танки оправдают надежды на поле боя. Однако техника уже прибыла, даже на несколько месяцев раньше, чем планировалось, заявили официальные лица США. Теперь Киеву придется довольствоваться тем, что есть. Зеленский в понедельник заявил, что эти танки армия будет использовать в раннее анонсированном контрнаступлении.В свою очередь руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что Abrams на передовой долго не протянут. Он отмечает, что танки придется использовать “специально, для очень конкретных, хорошо продуманных операций”, иначе они рискуют быть уничтоженными.Не повлияют на ситуацию на фронте, по мнению Буданова, и дальнобойные ракеты ATACMS, если США решат передать их Украине.Но вот в Пентагоне утверждают обратное: поставки американских танков Abrams на Украину могут стать сдерживающим фактором для России, пишетThe War Zone.В штаб-квартире Министерства обороны США отметили превосходство танков Abrams над танками советской эпохи, которые составляют большую часть парка Вооруженных сил Украины. Танки нового поколения, по мнению экспертов Пентагона имеют гораздо лучший потенциал для ведения ночных боев и более высокий уровень защиты экипажа.На портале пишут, что эти танки Киев сможет “использовать для вторжения и, возможно, возвращения удерживаемых Россией территорий в восточных и южных регионах Украины, где боевые действия продолжаются уже несколько месяцев без серьезных прорывов”Однако некоторые военные эксперты США высказали свои опасения по поводу способности эксплуатации и логистики танков украинскими солдатами.Для решения проблем логистики Штаты специально создали в Польше распределительную ячейку дистанционного обслуживания “Украина”, пишет The War Zone. На портале уточнили, что “используя зашифрованные телефонные звонки или сообщения, украинские военные могут запросить быструю помощь в техническом обслуживании, включая доставку запасных частей и получение экспертной помощи во время ремонта. Концепция дистанционного обслуживания уже некоторое время формально и неофициально используется для других систем вооружений”.Заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Билл ЛаПланте предупредил, что потенциально может возникнуть проблема с обеспечением деталями и способами отладки танков. Для этого, полагает замминистра, требуется большой опыт и понимание оборудования.Но Запад не сдерживает ни один фактор, чтобы не поставлять танки на Украину: ни отсутствие опыта эксплуатации техники ВСУшниками, ни то, что эти танки не приспособлены к влажному украинскому климату, ни то, что снаряды из этих танков будут бить по домам мирных граждан России.

