https://ukraina.ru/20230926/1049699490.html

Медведев: все идет к прямому конфликту НАТО с Россией

Медведев: все идет к прямому конфликту НАТО с Россией - 26.09.2023 Украина.ру

Медведев: все идет к прямому конфликту НАТО с Россией

Медведев перечислил три фактора, которые ведут к прямому конфликту с НАТО. Об этом он написал 26 сентября в своём телеграм-канале

2023-09-26T13:36

2023-09-26T13:36

2023-09-26T13:36

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Он добавил, что Россия готова, "хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м…"К такому вывод Медведев пришёл после трёх новостей:1."Братание канадских животных во главе с премьером трюдо в своём парламенте с нацистами"; 2. Поставки танков "Абрамс" из арсеналов НАТО;3. Обещания поставок ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System киевским властям.На пятничное заседание Канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Прозже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении."Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.25 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия американских танков Abramsприбыла на Украину.Накануне президент США Джо Байден сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе, но точную дату не уточнил. Штаты обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams.На прошлой неделе в Белом доме также приняли решение предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Это было сделано ещё до визита президента Украины Владимира Зеленского в США, но администрация президента решила не объявлять об этом публично, сообщило со ссылкой на источники издание Financial Times.Как рассказал изданию один из источников, предоставление ATACMS не анонсировалось, чтобы не давать подсказки россиянам и не побудить их переместить свои линии снабжения дальше от линии фронта.При этом США намерены прислать ракеты в ближайшее время, сначала в небольших количествах, отметили источники издания.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC заявил, что Киев не будет применять данные ракеты по территории России в силу имеющихся договорённостей с партнёрами.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, нато, дмитрий медведев, atacms, m1 abrams