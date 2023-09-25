Кабмин Украины подвел промежуточные итоги "малой приватизации" - 25.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230925/1049688759.html
Кабмин Украины подвел промежуточные итоги "малой приватизации"
Кабмин Украины подвел промежуточные итоги "малой приватизации" - 25.09.2023 Украина.ру
Кабмин Украины подвел промежуточные итоги "малой приватизации"
За год фонд госимущества Украины нашел покупателей для 439 убыточных государственных активов
2023-09-25T21:27
2023-09-25T21:27
новости
украина
приватизация
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037595496_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_a44c3d76be30f30f2c01d14c8817c087.jpg
Более 108 миллионов долларов поступило в бюджет Украины от продажи госимущества за год. Об этом сообщил кабмин Украины 25 сентября.“За год команда фонда госимущества Украины нашла новых владельцев для 439 убыточных государственных активов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.По информации фонда госимущества, среди крупнейших приватизированных активов морской порт "Усть-Дунайск", гостиница "Эрмитаж" в Киеве, "Укроборонресурсы".Премьер Украины Денис Шмыгаль в конце июля поставил перед фондом госимущества задачу продолжить малую и начать в этом году большую приватизацию.Ранее на украинской платформе Prozorro.Продажи был опубликован перечень первых 15 объектов, которые могут быть проданы в рамках "великой приватизации".Украинские власти хотят передать в частные руки предприятия в Запорожье, Харькове, Сумах, Одессе, Днепропетровске, а также в Ивано-Франковской и Житомирской областях. Среди предприятий, которые хотят приватизировать оказались и те, которые находятся на территории возвращенных регионов России.
https://ukraina.ru/20230914/1049400820.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037595496_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_7ac517d3aadd70000f2f20e040f7d728.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, приватизация, бюджет
Новости, Украина, приватизация, бюджет

Кабмин Украины подвел промежуточные итоги "малой приватизации"

21:27 25.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / PrymasalКабинет министров Украины здание
Кабинет министров Украины здание - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© commons.wikimedia.org / Prymasal
Читать в
За год фонд госимущества Украины нашел покупателей для 439 убыточных государственных активов
Более 108 миллионов долларов поступило в бюджет Украины от продажи госимущества за год. Об этом сообщил кабмин Украины 25 сентября.
“За год команда фонда госимущества Украины нашла новых владельцев для 439 убыточных государственных активов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.
По информации фонда госимущества, среди крупнейших приватизированных активов морской порт "Усть-Дунайск", гостиница "Эрмитаж" в Киеве, "Укроборонресурсы".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в конце июля поставил перед фондом госимущества задачу продолжить малую и начать в этом году большую приватизацию.
Ранее на украинской платформе Prozorro.Продажи был опубликован перечень первых 15 объектов, которые могут быть проданы в рамках "великой приватизации".
Украинские власти хотят передать в частные руки предприятия в Запорожье, Харькове, Сумах, Одессе, Днепропетровске, а также в Ивано-Франковской и Житомирской областях. Среди предприятий, которые хотят приватизировать оказались и те, которые находятся на территории возвращенных регионов России.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
14 сентября, 12:23
Без "гробовых". Почему бюджет Украины не вытянет выплаты семьям погибших Украинское контрнаступление продолжает разбиваться о российские линии обороны, на минных полях ежедневно остаются лежать сотни мобилизованных украинских мужчин, а вместе с ростом числа погибших растет и проблема выплат их семьям
 
НовостиУкраинаприватизациябюджет
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:06"Это нацист". Американский визит Зеленского завершился международным скандалом
21:27Кабмин Украины подвел промежуточные итоги "малой приватизации"
21:04Орбан заявил, что Венгрия не спешит ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО
20:40Гладков: ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Белгородской области
20:25В ООН рассказали, как всемирная организация относится к чествованию нацистов
19:59Кабардино-Балкария участвовала в восстановлении памятников ВОВ в Херсонской области
19:37Для Финляндии вступление в НАТО и поддержка Украины оказались весьма затратными
19:13Суд ДНР рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, обстрелявшего жилые дома в Коминтерново
18:56Грызлов рассказал, как в странах Запада систематично отбирают детей у украинских беженцев
18:43"Абрамсы" прибыли, Коломойский за решёткой. Итоги 25 сентября на Украине
18:40Лободу и Брежневу включить первыми: Скрипка предложил создать "Миротворец" для звезд
18:12США даст Польше $2 млрд в долг на оборону
18:11Удар по аэродрому, разблокировка российских активов в Евросоюзе. О чём говорили эксперты 25 сентября
18:07Большая Россия или новые регионы: Малькевич о том, где больше патриотов
18:00"Украинская рапсодия" Сергея Параджанова
17:54ВСУ ударили по Краснодону, погибли двое - СК
17:49"Бомбите Белград прямо сейчас!" Начнётся ли в Косово новая война
17:43"Нас обманули": Орбан сделал заявление о продаже "украинского" зерна
17:40Развлекательная система и новые ковры: литовцы и эстонцы не спали ночами ради Зеленского
17:32Дмитрий Суслов о том, хочет ли НАТО Третьей мировой войны
Лента новостейМолния