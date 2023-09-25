https://ukraina.ru/20230925/1049688759.html
Кабмин Украины подвел промежуточные итоги "малой приватизации"
Кабмин Украины подвел промежуточные итоги "малой приватизации" - 25.09.2023 Украина.ру
Кабмин Украины подвел промежуточные итоги "малой приватизации"
За год фонд госимущества Украины нашел покупателей для 439 убыточных государственных активов
2023-09-25T21:27
2023-09-25T21:27
2023-09-25T21:27
новости
украина
приватизация
бюджет
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037595496_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_a44c3d76be30f30f2c01d14c8817c087.jpg
Более 108 миллионов долларов поступило в бюджет Украины от продажи госимущества за год. Об этом сообщил кабмин Украины 25 сентября.“За год команда фонда госимущества Украины нашла новых владельцев для 439 убыточных государственных активов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.По информации фонда госимущества, среди крупнейших приватизированных активов морской порт "Усть-Дунайск", гостиница "Эрмитаж" в Киеве, "Укроборонресурсы".Премьер Украины Денис Шмыгаль в конце июля поставил перед фондом госимущества задачу продолжить малую и начать в этом году большую приватизацию.Ранее на украинской платформе Prozorro.Продажи был опубликован перечень первых 15 объектов, которые могут быть проданы в рамках "великой приватизации".Украинские власти хотят передать в частные руки предприятия в Запорожье, Харькове, Сумах, Одессе, Днепропетровске, а также в Ивано-Франковской и Житомирской областях. Среди предприятий, которые хотят приватизировать оказались и те, которые находятся на территории возвращенных регионов России.
https://ukraina.ru/20230914/1049400820.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, приватизация, бюджет
Кабмин Украины подвел промежуточные итоги "малой приватизации"
За год фонд госимущества Украины нашел покупателей для 439 убыточных государственных активов
Более 108 миллионов долларов поступило в бюджет Украины от продажи госимущества за год. Об этом сообщил кабмин Украины 25 сентября.
“За год команда фонда госимущества Украины нашла новых владельцев для 439 убыточных государственных активов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.
По информации фонда госимущества, среди крупнейших приватизированных активов морской порт "Усть-Дунайск", гостиница "Эрмитаж" в Киеве, "Укроборонресурсы".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в конце июля поставил перед фондом госимущества задачу продолжить малую и начать в этом году большую приватизацию.
Ранее на украинской платформе Prozorro.Продажи был опубликован перечень первых 15 объектов, которые могут быть проданы в рамках "великой приватизации".
Украинские власти хотят передать в частные руки предприятия в Запорожье, Харькове, Сумах, Одессе, Днепропетровске, а также в Ивано-Франковской и Житомирской областях. Среди предприятий, которые хотят приватизировать оказались и те, которые находятся на территории возвращенных регионов России.