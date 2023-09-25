https://ukraina.ru/20230925/1049688759.html

Кабмин Украины подвел промежуточные итоги "малой приватизации"

Кабмин Украины подвел промежуточные итоги "малой приватизации" - 25.09.2023 Украина.ру

Кабмин Украины подвел промежуточные итоги "малой приватизации"

За год фонд госимущества Украины нашел покупателей для 439 убыточных государственных активов

2023-09-25T21:27

2023-09-25T21:27

2023-09-25T21:27

новости

украина

приватизация

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037595496_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_a44c3d76be30f30f2c01d14c8817c087.jpg

Более 108 миллионов долларов поступило в бюджет Украины от продажи госимущества за год. Об этом сообщил кабмин Украины 25 сентября.“За год команда фонда госимущества Украины нашла новых владельцев для 439 убыточных государственных активов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.По информации фонда госимущества, среди крупнейших приватизированных активов морской порт "Усть-Дунайск", гостиница "Эрмитаж" в Киеве, "Укроборонресурсы".Премьер Украины Денис Шмыгаль в конце июля поставил перед фондом госимущества задачу продолжить малую и начать в этом году большую приватизацию.Ранее на украинской платформе Prozorro.Продажи был опубликован перечень первых 15 объектов, которые могут быть проданы в рамках "великой приватизации".Украинские власти хотят передать в частные руки предприятия в Запорожье, Харькове, Сумах, Одессе, Днепропетровске, а также в Ивано-Франковской и Житомирской областях. Среди предприятий, которые хотят приватизировать оказались и те, которые находятся на территории возвращенных регионов России.

https://ukraina.ru/20230914/1049400820.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, приватизация, бюджет