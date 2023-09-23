https://ukraina.ru/20230923/1049641012.html

Военный эксперт раскрыл, по каким направлениям ударят ВСУ, когда их погонят в зимний "контрнаступ"

Военный эксперт раскрыл, по каким направлениям ударят ВСУ, когда их погонят в зимний "контрнаступ" - 23.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, по каким направлениям ударят ВСУ, когда их погонят в зимний "контрнаступ"

Невзирая на тяжелые потери, украинские военные пойдут в новое наступление и будут пытаться прорвать российскую оборону на трех направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-09-23T08:55

2023-09-23T08:55

2023-09-23T08:55

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военная техника

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Недавно председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что ВСУ собираются продолжить наступление зимой. Такая ситуация вполне вероятна по одной простой причине: НАТО хочет протестировать свою технику в суровых зимних условиях, рассказал Кнутов.Несмотря на огромные потери, ВСУ будут пытаться прорвать российскую оборону на трех направлениях. Это Ореховское направление, то есть Работино, Вербное, Токмак, Мелитополь, Южнодонецкое и направление южнее Артемовска, добавил он.Боевые действия будут вестись, невзирая на тяжелые потери ВСУ. Тем более что Украина планирует призвать 200 тысяч человек осенью-в начале зимы, и еще 300 тысяч – зимой-в начале весны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230922/1049633524.html

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новости, всу, наступление, нато, зима, потери, оборона, вс рф, сво, военная техника