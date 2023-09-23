Военный эксперт раскрыл, по каким направлениям ударят ВСУ, когда их погонят в зимний "контрнаступ" - 23.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, по каким направлениям ударят ВСУ, когда их погонят в зимний "контрнаступ"
Военный эксперт раскрыл, по каким направлениям ударят ВСУ, когда их погонят в зимний "контрнаступ" - 23.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, по каким направлениям ударят ВСУ, когда их погонят в зимний "контрнаступ"
Невзирая на тяжелые потери, украинские военные пойдут в новое наступление и будут пытаться прорвать российскую оборону на трех направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-09-23T08:55
2023-09-23T08:55
новости
всу
наступление
нато
зима
потери
оборона
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военная техника
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Недавно председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что ВСУ собираются продолжить наступление зимой. Такая ситуация вполне вероятна по одной простой причине: НАТО хочет протестировать свою технику в суровых зимних условиях, рассказал Кнутов.Несмотря на огромные потери, ВСУ будут пытаться прорвать российскую оборону на трех направлениях. Это Ореховское направление, то есть Работино, Вербное, Токмак, Мелитополь, Южнодонецкое и направление южнее Артемовска, добавил он.Боевые действия будут вестись, невзирая на тяжелые потери ВСУ. Тем более что Украина планирует призвать 200 тысяч человек осенью-в начале зимы, и еще 300 тысяч – зимой-в начале весны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230922/1049633524.html
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новости, всу, наступление, нато, зима, потери, оборона, вс рф, сво, военная техника
Новости, ВСУ, наступление, НАТО, зима, потери, Оборона, ВС РФ, СВО, военная техника

Военный эксперт раскрыл, по каким направлениям ударят ВСУ, когда их погонят в зимний "контрнаступ"

08:55 23.09.2023
 
© AP / Andriy Dubchak
- РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP / Andriy Dubchak
Читать в
Невзирая на тяжелые потери, украинские военные пойдут в новое наступление и будут пытаться прорвать российскую оборону на трех направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Недавно председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что ВСУ собираются продолжить наступление зимой. Такая ситуация вполне вероятна по одной простой причине: НАТО хочет протестировать свою технику в суровых зимних условиях, рассказал Кнутов.
"Заявление генерала [Марка] Милли о том, что боевые действия должны продолжаться зимой, связано с тем, что НАТО хочет проверить, насколько их тактика пригодна против противника, обороняющегося в зимних условиях, и насколько натовская техника способна действовать зимой", - подчеркнул эксперт.
Несмотря на огромные потери, ВСУ будут пытаться прорвать российскую оборону на трех направлениях. Это Ореховское направление, то есть Работино, Вербное, Токмак, Мелитополь, Южнодонецкое и направление южнее Артемовска, добавил он.
Боевые действия будут вестись, невзирая на тяжелые потери ВСУ. Тем более что Украина планирует призвать 200 тысяч человек осенью-в начале зимы, и еще 300 тысяч – зимой-в начале весны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Василий Дандыкин интервью
Вчера, 16:46
Василий Дандыкин: ВСУ бьют по Севастополю со стороны Одессы, чтобы начать новое наступление зимойСевастополь — это город, ради которого затевался "контраступ" ВСУ, а недавний удар по штабу Черноморского флота — это плод коллективной работу заокеанских хозяев и их киевских подчиненных, считает капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
 
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