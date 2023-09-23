Военный эксперт раскрыл, по каким направлениям ударят ВСУ, когда их погонят в зимний "контрнаступ"
© AP / Andriy Dubchak
© AP / Andriy Dubchak
Невзирая на тяжелые потери, украинские военные пойдут в новое наступление и будут пытаться прорвать российскую оборону на трех направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Недавно председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что ВСУ собираются продолжить наступление зимой. Такая ситуация вполне вероятна по одной простой причине: НАТО хочет протестировать свою технику в суровых зимних условиях, рассказал Кнутов.
"Заявление генерала [Марка] Милли о том, что боевые действия должны продолжаться зимой, связано с тем, что НАТО хочет проверить, насколько их тактика пригодна против противника, обороняющегося в зимних условиях, и насколько натовская техника способна действовать зимой", - подчеркнул эксперт.
Несмотря на огромные потери, ВСУ будут пытаться прорвать российскую оборону на трех направлениях. Это Ореховское направление, то есть Работино, Вербное, Токмак, Мелитополь, Южнодонецкое и направление южнее Артемовска, добавил он.
Боевые действия будут вестись, невзирая на тяжелые потери ВСУ. Тем более что Украина планирует призвать 200 тысяч человек осенью-в начале зимы, и еще 300 тысяч – зимой-в начале весны, заключил собеседник издания.
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