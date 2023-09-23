https://ukraina.ru/20230923/1049621976.html
Военный эксперт о том, когда ВС РФ разнесут понтонные переправы и возьмут в окружение ВСУ на Осколе
Военный эксперт о том, когда ВС РФ разнесут понтонные переправы и возьмут в окружение ВСУ на Осколе - 23.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, когда ВС РФ разнесут понтонные переправы и возьмут в окружение ВСУ на Осколе
Опыт СВО показал, что для уничтожения коммуникаций противника недостаточно использовать "Калибры", необходимо также использовать корректируемые авиабомбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-09-23T08:30
2023-09-23T08:30
2023-09-23T08:30
новости
купянское направление
логистика
авиабомбы
железные дороги
река
вс рф
всу
окружение
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Мосты на Украине, которые используются для логистики ВСУ, необходимо уничтожать с помощью корректируемых авиабомб. Инженерные подразделения ВСУ могут легко восстанавливать понтонные переправы и коммуникации, рассказал Евсеев.При этом даже временное уничтожение коммуникаций противника облегчит задачу ВС РФ по выходу на реку Оскол. Если получится прижать противника к Оскольскому водохранилищу, то российские подразделения смогут взять в окружение крупную группировку ВСУ, добавил эксперт.ВС РФ стали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре в районе Харькова и Днепропетровска, но есть важный нюанс. Разведка должна сообщить, что скоро на станцию придет эшелон с оружием и боеприпасами. Но такая информация у нас не всегда имеется, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230920/1049545727.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, купянское направление, логистика, авиабомбы, железные дороги, река, вс рф, всу, окружение
Новости, Купянское направление, логистика, авиабомбы, железные дороги, река, ВС РФ, ВСУ, окружение
Военный эксперт о том, когда ВС РФ разнесут понтонные переправы и возьмут в окружение ВСУ на Осколе
Опыт СВО показал, что для уничтожения коммуникаций противника недостаточно использовать "Калибры", необходимо также использовать корректируемые авиабомбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Мосты на Украине, которые используются для логистики ВСУ, необходимо уничтожать с помощью корректируемых авиабомб. Инженерные подразделения ВСУ могут легко восстанавливать понтонные переправы и коммуникации, рассказал Евсеев.
"Опыт уничтожения моста в Затоке под Одессой показал, что для этих целей недостаточно использовать "Калибры". Мосты лучше уничтожать с помощью корректируемых авиабомб. Другое дело, что Украина может легко восстанавливать понтонные переправы. Надолго мы таким образом коммуникации противника не прервем", - подчеркнул он.
При этом даже временное уничтожение коммуникаций противника облегчит задачу ВС РФ по выходу на реку Оскол. Если получится прижать противника к Оскольскому водохранилищу, то российские подразделения смогут взять в окружение крупную группировку ВСУ, добавил эксперт.
ВС РФ стали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре в районе Харькова и Днепропетровска, но есть важный нюанс. Разведка должна сообщить, что скоро на станцию придет эшелон с оружием и боеприпасами. Но такая информация у нас не всегда имеется, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь