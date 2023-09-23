Военный эксперт о том, когда ВС РФ разнесут понтонные переправы и возьмут в окружение ВСУ на Осколе - 23.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, когда ВС РФ разнесут понтонные переправы и возьмут в окружение ВСУ на Осколе
Военный эксперт о том, когда ВС РФ разнесут понтонные переправы и возьмут в окружение ВСУ на Осколе - 23.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, когда ВС РФ разнесут понтонные переправы и возьмут в окружение ВСУ на Осколе
Опыт СВО показал, что для уничтожения коммуникаций противника недостаточно использовать "Калибры", необходимо также использовать корректируемые авиабомбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-09-23T08:30
2023-09-23T08:30
новости
купянское направление
логистика
авиабомбы
железные дороги
река
вс рф
всу
окружение
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Мосты на Украине, которые используются для логистики ВСУ, необходимо уничтожать с помощью корректируемых авиабомб. Инженерные подразделения ВСУ могут легко восстанавливать понтонные переправы и коммуникации, рассказал Евсеев.При этом даже временное уничтожение коммуникаций противника облегчит задачу ВС РФ по выходу на реку Оскол. Если получится прижать противника к Оскольскому водохранилищу, то российские подразделения смогут взять в окружение крупную группировку ВСУ, добавил эксперт.ВС РФ стали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре в районе Харькова и Днепропетровска, но есть важный нюанс. Разведка должна сообщить, что скоро на станцию придет эшелон с оружием и боеприпасами. Но такая информация у нас не всегда имеется, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, купянское направление, логистика, авиабомбы, железные дороги, река, вс рф, всу, окружение
Новости, Купянское направление, логистика, авиабомбы, железные дороги, река, ВС РФ, ВСУ, окружение

Военный эксперт о том, когда ВС РФ разнесут понтонные переправы и возьмут в окружение ВСУ на Осколе

08:30 23.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУфорсирование водной преграды бойцами ВСУ
форсирование водной преграды бойцами ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Опыт СВО показал, что для уничтожения коммуникаций противника недостаточно использовать "Калибры", необходимо также использовать корректируемые авиабомбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Мосты на Украине, которые используются для логистики ВСУ, необходимо уничтожать с помощью корректируемых авиабомб. Инженерные подразделения ВСУ могут легко восстанавливать понтонные переправы и коммуникации, рассказал Евсеев.
"Опыт уничтожения моста в Затоке под Одессой показал, что для этих целей недостаточно использовать "Калибры". Мосты лучше уничтожать с помощью корректируемых авиабомб. Другое дело, что Украина может легко восстанавливать понтонные переправы. Надолго мы таким образом коммуникации противника не прервем", - подчеркнул он.
При этом даже временное уничтожение коммуникаций противника облегчит задачу ВС РФ по выходу на реку Оскол. Если получится прижать противника к Оскольскому водохранилищу, то российские подразделения смогут взять в окружение крупную группировку ВСУ, добавил эксперт.
ВС РФ стали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре в районе Харькова и Днепропетровска, но есть важный нюанс. Разведка должна сообщить, что скоро на станцию придет эшелон с оружием и боеприпасами. Но такая информация у нас не всегда имеется, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Анпилогов интервью
20 сентября, 04:19
Алексей Анпилогов: Россия вовсю бомбит мосты и переправы, чтобы выбить ВСУ из Купянска, Изюма и Лимана
 
НовостиКупянское направлениелогистикаавиабомбыжелезные дорогирекаВС РФВСУокружение
 
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