https://ukraina.ru/20230923/1049621976.html

Военный эксперт о том, когда ВС РФ разнесут понтонные переправы и возьмут в окружение ВСУ на Осколе

Военный эксперт о том, когда ВС РФ разнесут понтонные переправы и возьмут в окружение ВСУ на Осколе - 23.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, когда ВС РФ разнесут понтонные переправы и возьмут в окружение ВСУ на Осколе

Опыт СВО показал, что для уничтожения коммуникаций противника недостаточно использовать "Калибры", необходимо также использовать корректируемые авиабомбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-09-23T08:30

2023-09-23T08:30

2023-09-23T08:30

новости

купянское направление

логистика

авиабомбы

железные дороги

река

вс рф

всу

окружение

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Мосты на Украине, которые используются для логистики ВСУ, необходимо уничтожать с помощью корректируемых авиабомб. Инженерные подразделения ВСУ могут легко восстанавливать понтонные переправы и коммуникации, рассказал Евсеев.При этом даже временное уничтожение коммуникаций противника облегчит задачу ВС РФ по выходу на реку Оскол. Если получится прижать противника к Оскольскому водохранилищу, то российские подразделения смогут взять в окружение крупную группировку ВСУ, добавил эксперт.ВС РФ стали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре в районе Харькова и Днепропетровска, но есть важный нюанс. Разведка должна сообщить, что скоро на станцию придет эшелон с оружием и боеприпасами. Но такая информация у нас не всегда имеется, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230920/1049545727.html

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новости, купянское направление, логистика, авиабомбы, железные дороги, река, вс рф, всу, окружение