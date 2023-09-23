Военный эксперт о том, как северокорейское оружие может изменить ситуацию в зоне СВО - 23.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как северокорейское оружие может изменить ситуацию в зоне СВО
Военный эксперт о том, как северокорейское оружие может изменить ситуацию в зоне СВО - 23.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как северокорейское оружие может изменить ситуацию в зоне СВО
Для усиления контрбатарейной борьбы и огневых возможностей ВС РФ в позиционных боях России не стоит отказываться от помощи КНДР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-09-23T08:20
2023-09-23T08:20
новости
кндр
россия
вс рф
вооружение
артиллерия
дроны
бпла
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ВС РФ не испытывают острый снарядный голод, но оборонная промышленность не всегда может выделить достаточного количество боеприпасов для прикрытия собственных подразделений, рассказал Евсеев.России не надо отказываться от северокорейской поддержки вооружением. В КНДР производятся боеприпасы калибра 122 и 152 миллиметров и РФ необходима такая помощь. У Северной Кореи хорошая ствольная артиллерия и там всегда уделялось больше внимание самоходкам, добавил эксперт.Еще у КНДР есть свои БПЛА, но пока их технические характеристики неизвестны. Но опыт Ирана показал, что страны, которые не считались фаворитами в этом вопросе, могут выпускать хорошую продукцию. Возможно, что северокорейские дроны тоже представляют интерес для РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230922/1049618722.html
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Украина.ру
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новости, кндр, россия, вс рф, вооружение, артиллерия, дроны, бпла
Новости, КНДР, Россия, ВС РФ, вооружение, артиллерия, дроны, БПЛА

Военный эксперт о том, как северокорейское оружие может изменить ситуацию в зоне СВО

08:20 23.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Для усиления контрбатарейной борьбы и огневых возможностей ВС РФ в позиционных боях России не стоит отказываться от помощи КНДР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
ВС РФ не испытывают острый снарядный голод, но оборонная промышленность не всегда может выделить достаточного количество боеприпасов для прикрытия собственных подразделений, рассказал Евсеев.
России не надо отказываться от северокорейской поддержки вооружением. В КНДР производятся боеприпасы калибра 122 и 152 миллиметров и РФ необходима такая помощь. У Северной Кореи хорошая ствольная артиллерия и там всегда уделялось больше внимание самоходкам, добавил эксперт.
"У них (КНДР. - Ред.) есть хорошая реактивная установка KN-09. Наши установки не хуже. Если нам удастся их получить, мы сможем увеличить количество комплексов, но не их качество. Зато северокорейский комплекс KN-25 превосходит наши [российские образцы].", - подчеркнул Евсеев.
Еще у КНДР есть свои БПЛА, но пока их технические характеристики неизвестны. Но опыт Ирана показал, что страны, которые не считались фаворитами в этом вопросе, могут выпускать хорошую продукцию. Возможно, что северокорейские дроны тоже представляют интерес для РФ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 11:23
Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - ЕвсеевВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске
 
НовостиКНДРРоссияВС РФвооружениеартиллериядроныБПЛА
 
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