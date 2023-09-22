https://ukraina.ru/20230922/1049627928.html

Пора перестать ждать "подачек" от государства: министр посоветовала украинцам не надеяться на пособия

Пора перестать ждать "подачек" от государства: министр посоветовала украинцам не надеяться на пособия - 22.09.2023 Украина.ру

Пора перестать ждать "подачек" от государства: министр посоветовала украинцам не надеяться на пособия

Украинцы должны научиться жить самостоятельно, не рассчитывая на пособия и "подачки" от государства. Такое заявление 22 сентября сделала министр социальной политики Оксана Жолнович на выступлении на International Sustainability Forum 2023

2023-09-22T15:37

2023-09-22T15:37

2023-09-22T15:37

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Комментируя тему, министр даже вспомнила фразу о том, что "ничто не унижает достоинство так сильно, как вовремя выплаченная мизерная заработная плата". Жолнович подчеркнула, что многих украинцев устраивает их зависимое и инфантильное положение, которое и является главным препятствием на пути к безбедной жизни.В качестве меры решения этой проблемы министр предложила украинцам брать ответственность на себя, а своему ведомству порекомендовала не расширять число социальных категорий, а наоборот, сокращать их. Ведь уже совсем скоро поддержка отдельных из них станет попросту неподъемной для государства."У нас будет огромная проблема со статусом ветерана. Какой это должен быть статус? Какой объем льгот мы должны давать и предоставлять ли их вообще? Подавляющее большинство людей вернется к нормальной гражданской жизни. И выглядит так, что они, с одной стороны, должны заработать, заплатить налог, чтобы с другой стороны этот налог перешел ему в какую-то льготу. Насколько вообще логично такое перетекание денег?" - сказала она.Также Жолнович отметила, что в ее ведомстве есть огромное количество вакансий, а вот желающих работать совсем мало: украинцы хотят много получать, а вкладываться в труд не желают."Молодец, все правильно сказала. На Украине это национальная идея "нам все должны", пора отвыкать и взрослеть", "Она, конечно, молодец, но они ж ее порвут за эти слова", "Ничего необычного украинский министр прямо и открыто говорит, что никаких пособий не будет и все, даже калеки должны будут работать. А чего они ожидали? Что придет дядя Сэм и с ложки покормит?" - отреагировали пользователи сети.

https://ukraina.ru/20230922/1049618045.html

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