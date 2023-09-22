Понравилась Джонсону: Минобороны Украины похвасталось новым вооружением "ШаБля"
© Міністерство оборони України телеграм-канал
© Міністерство оборони України телеграм-канал
Минобороны Украины допустило к эксплуатации первый боевой модуль "ШаБля", сообщили 22 сентября в украинском ведомстве
Министерство обороны Украины объявило об успешном прохождении испытаний боевого модуля под названием "ШаБля". К эксплуатации допущены три образцы модулей.
Слово "шабля" с украинского переводится как "сабля". Но здесь авторы подчеркнули именно написание заглавных букв внутри слова.
"ШаБля" представляет собой подвижный модуль, на который для стрельбы устанавливается стрелковое оружие, например, пулемет. Сам модуль можно размещать на земле или же на подвижных объектах.
Управление им осуществляется с пульта на максимальной дистанции до 500 метров.
"Боевой модуль применяют для ведения разведки с целью выявления целей на поле боя и поражения живой силы противника, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями врага", - говорится в сообщении ведомства.
Также лидер команды разработчиков порадовался, что украинскую "ШаБлю" высоко оценили не только в ВСУ и Минобороны, но и "такие большие друзья Украины, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон".
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