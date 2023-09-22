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Понравилась Джонсону: Минобороны Украины похвасталось новым вооружением "ШаБля"

Понравилась Джонсону: Минобороны Украины похвасталось новым вооружением "ШаБля" - 22.09.2023 Украина.ру

Понравилась Джонсону: Минобороны Украины похвасталось новым вооружением "ШаБля"

Минобороны Украины допустило к эксплуатации первый боевой модуль "ШаБля", сообщили 22 сентября в украинском ведомстве

2023-09-22T13:41

2023-09-22T13:41

2023-09-22T13:41

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Министерство обороны Украины объявило об успешном прохождении испытаний боевого модуля под названием "ШаБля". К эксплуатации допущены три образцы модулей.Слово "шабля" с украинского переводится как "сабля". Но здесь авторы подчеркнули именно написание заглавных букв внутри слова."ШаБля" представляет собой подвижный модуль, на который для стрельбы устанавливается стрелковое оружие, например, пулемет. Сам модуль можно размещать на земле или же на подвижных объектах.Управление им осуществляется с пульта на максимальной дистанции до 500 метров.Также лидер команды разработчиков порадовался, что украинскую "ШаБлю" высоко оценили не только в ВСУ и Минобороны, но и "такие большие друзья Украины, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон".

https://ukraina.ru/20230922/1049596298.html

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