Понравилась Джонсону: Минобороны Украины похвасталось новым вооружением "ШаБля" - 22.09.2023 Украина.ру
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Понравилась Джонсону: Минобороны Украины похвасталось новым вооружением "ШаБля"
Понравилась Джонсону: Минобороны Украины похвасталось новым вооружением "ШаБля" - 22.09.2023 Украина.ру
Понравилась Джонсону: Минобороны Украины похвасталось новым вооружением "ШаБля"
Минобороны Украины допустило к эксплуатации первый боевой модуль "ШаБля", сообщили 22 сентября в украинском ведомстве
2023-09-22T13:41
2023-09-22T13:41
новости
украина
минобороны украины
всу
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Министерство обороны Украины объявило об успешном прохождении испытаний боевого модуля под названием "ШаБля". К эксплуатации допущены три образцы модулей.Слово "шабля" с украинского переводится как "сабля". Но здесь авторы подчеркнули именно написание заглавных букв внутри слова."ШаБля" представляет собой подвижный модуль, на который для стрельбы устанавливается стрелковое оружие, например, пулемет. Сам модуль можно размещать на земле или же на подвижных объектах.Управление им осуществляется с пульта на максимальной дистанции до 500 метров.Также лидер команды разработчиков порадовался, что украинскую "ШаБлю" высоко оценили не только в ВСУ и Минобороны, но и "такие большие друзья Украины, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон".
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Новости, Украина, Минобороны Украины, ВСУ, Борис Джонсон

Понравилась Джонсону: Минобороны Украины похвасталось новым вооружением "ШаБля"

13:41 22.09.2023
 
© Міністерство оборони України телеграм-канал
© Міністерство оборони України телеграм-канал
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Минобороны Украины допустило к эксплуатации первый боевой модуль "ШаБля", сообщили 22 сентября в украинском ведомстве
Министерство обороны Украины объявило об успешном прохождении испытаний боевого модуля под названием "ШаБля". К эксплуатации допущены три образцы модулей.
Слово "шабля" с украинского переводится как "сабля". Но здесь авторы подчеркнули именно написание заглавных букв внутри слова.
"ШаБля" представляет собой подвижный модуль, на который для стрельбы устанавливается стрелковое оружие, например, пулемет. Сам модуль можно размещать на земле или же на подвижных объектах.
Управление им осуществляется с пульта на максимальной дистанции до 500 метров.
"Боевой модуль применяют для ведения разведки с целью выявления целей на поле боя и поражения живой силы противника, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями врага", - говорится в сообщении ведомства.
Также лидер команды разработчиков порадовался, что украинскую "ШаБлю" высоко оценили не только в ВСУ и Минобороны, но и "такие большие друзья Украины, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон".
05:00
Россия предупреждала: военный эксперт рассказал, что будет если Запад пересечёт "красные линии" Запад идет во все тяжкие настолько, что в следующем году конфликт на Украине может дойти до масштабного столкновения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
НовостиУкраинаМинобороны УкраиныВСУБорис Джонсон
 
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