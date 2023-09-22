В Киеве рассказали, в какой срок собираются восстановить тепловую генерацию - 22.09.2023 Украина.ру
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В Киеве рассказали, в какой срок собираются восстановить тепловую генерацию
В Киеве рассказали, в какой срок собираются восстановить тепловую генерацию - 22.09.2023 Украина.ру
В Киеве рассказали, в какой срок собираются восстановить тепловую генерацию
До конца года Украина планирует вложить почти 95 млн долларов в обновление тепловой генерации. Об этом заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук 22 сентября.
2023-09-22T10:27
2023-09-22T10:27
новости
украина
энергетика
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Весной этого года Сухарук сообщил, что на Украине повреждено 75% тепловой генерации, на восстановление которой понадобится около 150 млн долларов.Как сообщало издание Украина.ру, компания "Укрэнерго" 21 сентября сообщила о том, что ВС РФ впервые за полгода совершали удары по объектам энергосистемы Украины.Удары по украинской инфраструктуре начались в октябре 2022 года, после теракта на Крымском мосту.
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новости, украина, энергетика
Новости, Украина, энергетика

В Киеве рассказали, в какой срок собираются восстановить тепловую генерацию

10:27 22.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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До конца года Украина планирует вложить почти 95 млн долларов в обновление тепловой генерации. Об этом заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук 22 сентября.
"Мы уже вложили почти 2,3 миллиарда гривен (62,2 миллиона долларов) и 3,5 миллиарда гривен (почти 95 миллионов долларов) планируем вложить в обновление тепловой генерации до конца года", - рассказал Сухарук в эфире телеканала "Рада".
Весной этого года Сухарук сообщил, что на Украине повреждено 75% тепловой генерации, на восстановление которой понадобится около 150 млн долларов.
Как сообщало издание Украина.ру, компания "Укрэнерго" 21 сентября сообщила о том, что ВС РФ впервые за полгода совершали удары по объектам энергосистемы Украины.
Удары по украинской инфраструктуре начались в октябре 2022 года, после теракта на Крымском мосту.
Житомир - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
15 марта, 11:44
Избиения в ВСУ и тяжелая ситуация в энергетике. Что происходит в Житомире В Житомирской области разгорается скандал с избиением мобилизованного военнослужащего ВСУ. В сети вирусным стало видео, запечатлевшее жестокое избиение солдата-срочника лейтенантом Виктором Витусевичем, командиром 2-го взвода роты охраны 190 учебного центра
 
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