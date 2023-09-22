https://ukraina.ru/20230922/1049616360.html

В Киеве рассказали, в какой срок собираются восстановить тепловую генерацию

В Киеве рассказали, в какой срок собираются восстановить тепловую генерацию - 22.09.2023 Украина.ру

В Киеве рассказали, в какой срок собираются восстановить тепловую генерацию

До конца года Украина планирует вложить почти 95 млн долларов в обновление тепловой генерации. Об этом заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук 22 сентября.

2023-09-22T10:27

2023-09-22T10:27

2023-09-22T10:27

новости

украина

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102457/61/1024576115_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_82eca630b18b084408321607e9b1cf7f.jpg

Весной этого года Сухарук сообщил, что на Украине повреждено 75% тепловой генерации, на восстановление которой понадобится около 150 млн долларов.Как сообщало издание Украина.ру, компания "Укрэнерго" 21 сентября сообщила о том, что ВС РФ впервые за полгода совершали удары по объектам энергосистемы Украины.Удары по украинской инфраструктуре начались в октябре 2022 года, после теракта на Крымском мосту.

https://ukraina.ru/20230315/1044354826.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, энергетика