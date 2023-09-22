В Киеве рассказали, в какой срок собираются восстановить тепловую генерацию
До конца года Украина планирует вложить почти 95 млн долларов в обновление тепловой генерации. Об этом заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук 22 сентября.
"Мы уже вложили почти 2,3 миллиарда гривен (62,2 миллиона долларов) и 3,5 миллиарда гривен (почти 95 миллионов долларов) планируем вложить в обновление тепловой генерации до конца года", - рассказал Сухарук в эфире телеканала "Рада".
Весной этого года Сухарук сообщил, что на Украине повреждено 75% тепловой генерации, на восстановление которой понадобится около 150 млн долларов.
Как сообщало издание Украина.ру, компания "Укрэнерго" 21 сентября сообщила о том, что ВС РФ впервые за полгода совершали удары по объектам энергосистемы Украины.
Удары по украинской инфраструктуре начались в октябре 2022 года, после теракта на Крымском мосту.
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