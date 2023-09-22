https://ukraina.ru/20230922/1049611766.html

"Работает на глубину до 50 км": эксперт рассказал, какое грозное оружие выжигает позиции ВСУ

"Работает на глубину до 50 км": эксперт рассказал, какое грозное оружие выжигает позиции ВСУ - 22.09.2023 Украина.ру

"Работает на глубину до 50 км": эксперт рассказал, какое грозное оружие выжигает позиции ВСУ

Самым грозным оружием для ВСУ являются доработанные корректируемые авиабомбы. Они являются важным преимуществом ВС РФ на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-09-22T06:30

2023-09-22T06:30

2023-09-22T06:30

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Что касается авиации, то Украина пытается использовать самолеты, не заходя в зону российской ПВО. Но в таких условиях у противника нет возможности сбрасывать корректируемые авиабомбы, так как для этого нужен определенный подлет к линии фронта. А российские истребители работают на глубину до 50 километров, рассказал специалист.У ВС РФ есть разные системы РЭБ, в том числе пассивные. Они хороши тем, что они не "засвечиваются", потому что у них нет РЛС. Но у этих систем меньше радиус действия. Необходимо, чтобы эти системы работали на большую дальность и чтобы их было много, указал эксперт.У ВСУ изначально было огромное количество американских систем контрбатарейной борьбы. Их выводят из строя российские бойцы, но их все равно много, потому что идут постоянные поставки. Поэтому в средствах контрбатарейной борьбы России пока трудно выйти на паритет с противником, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230921/1049598651.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, вс рф, авиабомбы, вооружение, рэб, пво