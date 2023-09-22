"Работает на глубину до 50 км": эксперт рассказал, какое грозное оружие выжигает позиции ВСУ - 22.09.2023 Украина.ру
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"Работает на глубину до 50 км": эксперт рассказал, какое грозное оружие выжигает позиции ВСУ
"Работает на глубину до 50 км": эксперт рассказал, какое грозное оружие выжигает позиции ВСУ - 22.09.2023 Украина.ру
"Работает на глубину до 50 км": эксперт рассказал, какое грозное оружие выжигает позиции ВСУ
Самым грозным оружием для ВСУ являются доработанные корректируемые авиабомбы. Они являются важным преимуществом ВС РФ на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-09-22T06:30
2023-09-22T06:30
новости
всу
вс рф
авиабомбы
вооружение
рэб
пво
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Что касается авиации, то Украина пытается использовать самолеты, не заходя в зону российской ПВО. Но в таких условиях у противника нет возможности сбрасывать корректируемые авиабомбы, так как для этого нужен определенный подлет к линии фронта. А российские истребители работают на глубину до 50 километров, рассказал специалист.У ВС РФ есть разные системы РЭБ, в том числе пассивные. Они хороши тем, что они не "засвечиваются", потому что у них нет РЛС. Но у этих систем меньше радиус действия. Необходимо, чтобы эти системы работали на большую дальность и чтобы их было много, указал эксперт.У ВСУ изначально было огромное количество американских систем контрбатарейной борьбы. Их выводят из строя российские бойцы, но их все равно много, потому что идут постоянные поставки. Поэтому в средствах контрбатарейной борьбы России пока трудно выйти на паритет с противником, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230921/1049598651.html
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новости, всу, вс рф, авиабомбы, вооружение, рэб, пво
Новости, ВСУ, ВС РФ, авиабомбы, вооружение, РЭБ, ПВО

"Работает на глубину до 50 км": эксперт рассказал, какое грозное оружие выжигает позиции ВСУ

06:30 22.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Самым грозным оружием для ВСУ являются доработанные корректируемые авиабомбы. Они являются важным преимуществом ВС РФ на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Что касается авиации, то Украина пытается использовать самолеты, не заходя в зону российской ПВО. Но в таких условиях у противника нет возможности сбрасывать корректируемые авиабомбы, так как для этого нужен определенный подлет к линии фронта. А российские истребители работают на глубину до 50 километров, рассказал специалист.
"Поэтому нашим самым грозным оружием являются корректируемые авиабомбы. Доработанных бомб свободного падения у нас очень много. Мы используем специальные прицелы. Это наше преимущество", - отметил Евсеев.
У ВС РФ есть разные системы РЭБ, в том числе пассивные. Они хороши тем, что они не "засвечиваются", потому что у них нет РЛС. Но у этих систем меньше радиус действия. Необходимо, чтобы эти системы работали на большую дальность и чтобы их было много, указал эксперт.
У ВСУ изначально было огромное количество американских систем контрбатарейной борьбы. Их выводят из строя российские бойцы, но их все равно много, потому что идут постоянные поставки. Поэтому в средствах контрбатарейной борьбы России пока трудно выйти на паритет с противником, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 15:47
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06:30"Работает на глубину до 50 км": эксперт рассказал, какое грозное оружие выжигает позиции ВСУ
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