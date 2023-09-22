"Работает на глубину до 50 км": эксперт рассказал, какое грозное оружие выжигает позиции ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Самым грозным оружием для ВСУ являются доработанные корректируемые авиабомбы. Они являются важным преимуществом ВС РФ на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Что касается авиации, то Украина пытается использовать самолеты, не заходя в зону российской ПВО. Но в таких условиях у противника нет возможности сбрасывать корректируемые авиабомбы, так как для этого нужен определенный подлет к линии фронта. А российские истребители работают на глубину до 50 километров, рассказал специалист.
"Поэтому нашим самым грозным оружием являются корректируемые авиабомбы. Доработанных бомб свободного падения у нас очень много. Мы используем специальные прицелы. Это наше преимущество", - отметил Евсеев.
У ВС РФ есть разные системы РЭБ, в том числе пассивные. Они хороши тем, что они не "засвечиваются", потому что у них нет РЛС. Но у этих систем меньше радиус действия. Необходимо, чтобы эти системы работали на большую дальность и чтобы их было много, указал эксперт.
У ВСУ изначально было огромное количество американских систем контрбатарейной борьбы. Их выводят из строя российские бойцы, но их все равно много, потому что идут постоянные поставки. Поэтому в средствах контрбатарейной борьбы России пока трудно выйти на паритет с противником, заключил собеседник издания.
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