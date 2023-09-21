https://ukraina.ru/20230921/1049604456.html
Отец российского военнослужащего ушёл на СВО после ранения сына
Отец российского военнослужащего ушёл на СВО после ранения сына - 21.09.2023 Украина.ру
Отец российского военнослужащего ушёл на СВО после ранения сына
После ранения российского военнослужащего в СВО на Донецком направлении его отец прибыл туда же и подписал контракт на прохождение службы. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости
2023-09-21T16:54
2023-09-21T16:54
2023-09-21T16:54
новости
сво
минобороны рф
южно-донецкое направление
донецкая область
днр
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Раненый боец-контрактник с позывным "Морячок" рассказал:"Это [ранение] случилось после Мариуполя, мы перешли на другое направление, где я получил пулевое ранение в шею, отправился в госпиталь, поехал лечиться, позвонил матери и узнал, что отец здесь. Он сказал: "Сын не может воевать, значит, пойду я". А после ранения я "зашел" обратно, и вот теперь мы вместе".Он также сообщил, что его отец раньше воевал во второй чеченской кампании. После отставки, узнав о ранении сына, "приехал в часть, подписал контракт и отправился сюда"."Он бывший военный, воевал, но очень давно, еще когда Вторая чеченская была. Вернулся домой, сказал, что все, завязал (с боевыми действиями). Когда началось СВО, ему было 47 лет. Он в группе разведки, а я сейчас обучаюсь на СОБа [старший офицер батареи]", - сказал "Морячок".Тем временем на Украине выносятся приговоры за содействие в уклонении от мобилизации и призыва. Недавно в Одесской области к уголовной ответственности привлекли врачей, а в Подкарпатье – местного жителя, сообщавшего о местах раздачи повесток.
https://ukraina.ru/20230921/1049601370.html
южно-донецкое направление
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, минобороны рф, южно-донецкое направление, донецкая область, днр
Отец российского военнослужащего ушёл на СВО после ранения сына
После ранения российского военнослужащего в СВО на Донецком направлении его отец прибыл туда же и подписал контракт на прохождение службы. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости
Раненый боец-контрактник с позывным "Морячок" рассказал:
"Это [ранение] случилось после Мариуполя, мы перешли на другое направление, где я получил пулевое ранение в шею, отправился в госпиталь, поехал лечиться, позвонил матери и узнал, что отец здесь. Он сказал: "Сын не может воевать, значит, пойду я". А после ранения я "зашел" обратно, и вот теперь мы вместе".
Он также сообщил, что его отец раньше воевал во второй чеченской кампании. После отставки, узнав о ранении сына, "приехал в часть, подписал контракт и отправился сюда".
"Он бывший военный, воевал, но очень давно, еще когда Вторая чеченская была. Вернулся домой, сказал, что все, завязал (с боевыми действиями). Когда началось СВО, ему было 47 лет. Он в группе разведки, а я сейчас обучаюсь на СОБа [старший офицер батареи]", - сказал "Морячок".
Тем временем на Украине выносятся приговоры за содействие в уклонении от мобилизации и призыва. Недавно в Одесской области к уголовной ответственности
привлекли врачей, а в Подкарпатье – местного жителя, сообщавшего о местах раздачи повесток.