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Отец российского военнослужащего ушёл на СВО после ранения сына

Отец российского военнослужащего ушёл на СВО после ранения сына - 21.09.2023 Украина.ру

Отец российского военнослужащего ушёл на СВО после ранения сына

После ранения российского военнослужащего в СВО на Донецком направлении его отец прибыл туда же и подписал контракт на прохождение службы. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости

2023-09-21T16:54

2023-09-21T16:54

2023-09-21T16:54

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Раненый боец-контрактник с позывным "Морячок" рассказал:"Это [ранение] случилось после Мариуполя, мы перешли на другое направление, где я получил пулевое ранение в шею, отправился в госпиталь, поехал лечиться, позвонил матери и узнал, что отец здесь. Он сказал: "Сын не может воевать, значит, пойду я". А после ранения я "зашел" обратно, и вот теперь мы вместе".Он также сообщил, что его отец раньше воевал во второй чеченской кампании. После отставки, узнав о ранении сына, "приехал в часть, подписал контракт и отправился сюда"."Он бывший военный, воевал, но очень давно, еще когда Вторая чеченская была. Вернулся домой, сказал, что все, завязал (с боевыми действиями). Когда началось СВО, ему было 47 лет. Он в группе разведки, а я сейчас обучаюсь на СОБа [старший офицер батареи]", - сказал "Морячок".Тем временем на Украине выносятся приговоры за содействие в уклонении от мобилизации и призыва. Недавно в Одесской области к уголовной ответственности привлекли врачей, а в Подкарпатье – местного жителя, сообщавшего о местах раздачи повесток.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, минобороны рф, южно-донецкое направление, донецкая область, днр