https://ukraina.ru/20230921/1049598834.html
"Это Леонтьев?": Данилко застукали в США в объятиях россиянина, мечтающего о суррогатной матери
"Это Леонтьев?": Данилко застукали в США в объятиях россиянина, мечтающего о суррогатной матери - 21.09.2023 Украина.ру
"Это Леонтьев?": Данилко застукали в США в объятиях россиянина, мечтающего о суррогатной матери
Украинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы и певицы Верки Сердючки, попал в скандал, приехав на гастроли в США. Там его заметили в интимной атмосфере с российским шоуменом, экс-участником шоу "Дом-2" Рустамом Солнцевым. Их снимок в своих соцсетях опубликовал проукраински настроенный блогер Алексей Голубицкий
2023-09-21T16:11
2023-09-21T16:11
2023-09-21T16:11
новости
новости украины
данилко
сша
скандал
россиянин
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Также блогер заметил, что Данилко - мужчина призывного возраста, но при этом выезжает за границу и не публикует отчеты о собранных на них суммах, а также не гнушается "выступать на корпоративах у жен российских олигархов"."А это кто с ним? Леонтьев?", "Это его клон из "Дома-2", но в целом вы не сильно ошиблись", "Голубок Голубицкий просто приревновал, что его Данилко так эротично в районе паха не трогает. Ну или Солнцев. Тут не до конца понятно", "Господи, они все живы что ли еще?", "Да, эта Санта-Барбара будет вечной", - отреагировали пользователи сети.Украинский артист Андрей Данилко заработал свою славу в Россию, однако он крайне агрессивно высказывается в адрес руководства РФ и россиян.В частности, его концерт в Амстердаме завершился тем, что артист спел песню "Геть з України, мос***ь некрасівий" ("Прочь из Украины, мос***ь некрасивый"), а выступление на онлайн-фестивале Atlas Online и вовсе обернулось антироссйиской вакханалией. Данилко пел "Раша гудбай", ругался матом и показывал оскорбительные жесты.Шоумен и блогер Рустам Солнцев стал известен широкой публике, когда пришел в качестве участника на скандальное шоу "Дом-2". Совсем скоро его окрестили самым язвительным и подлым на проекте.После ухода из шоу Солнцев продолжил появляться на телевидении уже в качестве эксперта в той же роли подлеца и скандалиста, высмеивающего звезд.В одном из последних интервью Солнцев заявил, что мечтает о суррогатной матери, так как очень хочет стать отцом.
https://ukraina.ru/20230921/1049596900.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, данилко, сша, скандал, россиянин
"Это Леонтьев?": Данилко застукали в США в объятиях россиянина, мечтающего о суррогатной матери
Украинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы и певицы Верки Сердючки, попал в скандал, приехав на гастроли в США. Там его заметили в интимной атмосфере с российским шоуменом, экс-участником шоу "Дом-2" Рустамом Солнцевым. Их снимок в своих соцсетях опубликовал проукраински настроенный блогер Алексей Голубицкий
"Фу, Данилко, зачем тебе это? А нам это за что? В Украине он (Данилко. - Ред.) старательно выстраивает себе патриотический имидж, а за границей его так и тянет к "хорошим русским". В феврале на концерте в Испании Данилко потащил на сцену русского алкоголика и психически больного актера Панина, чтобы тоже публично обниматься и целоваться с ним", - возмутился Голубицкий.
Также блогер заметил, что Данилко - мужчина призывного возраста, но при этом выезжает за границу и не публикует отчеты о собранных на них суммах, а также не гнушается "выступать на корпоративах у жен российских олигархов".
"А это кто с ним? Леонтьев?", "Это его клон из "Дома-2", но в целом вы не сильно ошиблись", "Голубок Голубицкий просто приревновал, что его Данилко так эротично в районе паха не трогает. Ну или Солнцев. Тут не до конца понятно", "Господи, они все живы что ли еще?", "Да, эта Санта-Барбара будет вечной", - отреагировали пользователи сети.
Украинский артист Андрей Данилко заработал свою славу в Россию, однако он крайне агрессивно высказывается в адрес руководства РФ и россиян.
В частности, его концерт в Амстердаме завершился тем, что артист спел песню "Геть з України, мос***ь некрасівий" ("Прочь из Украины, мос***ь некрасивый"), а выступление на онлайн-фестивале Atlas Online и вовсе обернулось антироссйиской вакханалией. Данилко пел "Раша гудбай", ругался матом и показывал оскорбительные жесты.
Шоумен и блогер Рустам Солнцев стал известен широкой публике, когда пришел в качестве участника на скандальное шоу "Дом-2". Совсем скоро его окрестили самым язвительным и подлым на проекте.
После ухода из шоу Солнцев продолжил появляться на телевидении уже в качестве эксперта в той же роли подлеца и скандалиста, высмеивающего звезд.
В одном из последних интервью Солнцев заявил, что мечтает о суррогатной матери, так как очень хочет стать отцом.