https://ukraina.ru/20230921/1049596900.html

Вашу маму и там, и тут показывают. На выступлении в ООН Зеленского заметили одновременно в двух местах

Вашу маму и там, и тут показывают. На выступлении в ООН Зеленского заметили одновременно в двух местах - 21.09.2023 Украина.ру

Вашу маму и там, и тут показывают. На выступлении в ООН Зеленского заметили одновременно в двух местах

Украинские СМИ приукрасили выступление президента Владимира Зеленского на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Соответствующее видео показали в эфире объединенного телемарафона

2023-09-21T15:35

2023-09-21T15:35

2023-09-21T15:35

владимир зеленский

оон

новости

выступление

украина

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В то время, когда он произносил речь, людей в зале было не много. Это можно было заметить на трансляции выступления Зеленского на CBS News при полупустом зале.Украинские телевизионщики, чтобы показать наполненность зрительского зала, использовали кадры с другого мероприятия. Однако они не заметили, что на 14-й секунде выступления в зрительном зале показали самого Зеленского, который "увлеченно слушает" собственное выступление.На днях в Германии зафиксировали снижение интереса к событиям на Украине на ГА ООН. Корреспондент журнала Spiegel отмечал, что "есть много тем, которые прочно стоят в повестке дня, и кому-то вроде Зеленского здесь сложно пробиться".Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.

https://ukraina.ru/20230921/1049588677.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир зеленский, оон, новости, выступление, украина