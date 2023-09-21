https://ukraina.ru/20230921/1049596900.html
Вашу маму и там, и тут показывают. На выступлении в ООН Зеленского заметили одновременно в двух местах
Вашу маму и там, и тут показывают. На выступлении в ООН Зеленского заметили одновременно в двух местах - 21.09.2023 Украина.ру
Вашу маму и там, и тут показывают. На выступлении в ООН Зеленского заметили одновременно в двух местах
Украинские СМИ приукрасили выступление президента Владимира Зеленского на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Соответствующее видео показали в эфире объединенного телемарафона
2023-09-21T15:35
2023-09-21T15:35
2023-09-21T15:35
владимир зеленский
оон
новости
выступление
украина
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В то время, когда он произносил речь, людей в зале было не много. Это можно было заметить на трансляции выступления Зеленского на CBS News при полупустом зале.Украинские телевизионщики, чтобы показать наполненность зрительского зала, использовали кадры с другого мероприятия. Однако они не заметили, что на 14-й секунде выступления в зрительном зале показали самого Зеленского, который "увлеченно слушает" собственное выступление.На днях в Германии зафиксировали снижение интереса к событиям на Украине на ГА ООН. Корреспондент журнала Spiegel отмечал, что "есть много тем, которые прочно стоят в повестке дня, и кому-то вроде Зеленского здесь сложно пробиться".Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.
https://ukraina.ru/20230921/1049588677.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, оон, новости, выступление, украина
Владимир Зеленский, ООН, Новости, выступление, Украина
Вашу маму и там, и тут показывают. На выступлении в ООН Зеленского заметили одновременно в двух местах
Украинские СМИ приукрасили выступление президента Владимира Зеленского на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Соответствующее видео показали в эфире объединенного телемарафона
В то время, когда он произносил речь, людей в зале было не много. Это можно было заметить на трансляции выступления Зеленского на CBS News при полупустом зале.
Украинские телевизионщики, чтобы показать наполненность зрительского зала, использовали кадры с другого мероприятия. Однако они не заметили, что на 14-й секунде выступления в зрительном зале показали самого Зеленского, который "увлеченно слушает" собственное выступление.
На днях в Германии зафиксировали снижение интереса к событиям на Украине на ГА ООН. Корреспондент журнала Spiegel отмечал, что "есть много тем, которые прочно стоят в повестке дня, и кому-то вроде Зеленского здесь сложно пробиться".
Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.