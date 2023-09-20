Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войны - 20.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230920/1049558315.html
Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войны
Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войны - 20.09.2023 Украина.ру
Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войны
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире Украина.ру объяснил, какую роль коллективный Запад отвёл Германии в противостоянии с Россией и чего больше всего боятся в Берлине:
2023-09-20T12:18
2023-09-20T12:18
видео
германия
украина
вооружение
запад
россия
сша
оружие
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049558177_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d8e9bc4522d4ed8698d98bff482b905b.jpg
00:30 – Зачем Германия обостряет отношения с Россией? 04:04 – На что рассчитывают немецкие элиты? 05:10 – Что Германия поставила Украине: цифры и количество; 07:55 – Что пугает Германию? 12:15 – Что будет после СВО?
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049558177_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0e113ebb2a0965f1a25391f9c755410f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, германия, украина, вооружение, запад, россия, сша, оружие, сво, видео
Видео, Германия, Украина, вооружение, Запад, Россия, США, оружие, СВО

Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войны

12:18 20.09.2023
 
Читать в
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире Украина.ру объяснил, какую роль коллективный Запад отвёл Германии в противостоянии с Россией и чего больше всего боятся в Берлине:
00:30 – Зачем Германия обостряет отношения с Россией?
04:04 – На что рассчитывают немецкие элиты?
05:10 – Что Германия поставила Украине: цифры и количество;
07:55 – Что пугает Германию?
12:15 – Что будет после СВО?
 
ВидеоГерманияУкраинавооружениеЗападРоссияСШАоружиеСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:19В ходе СВО уничтожен "один из лучших бойцов" "Грузинского легиона"
12:18Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войны
12:17Зеленский захотел подробнее узнать о мирном плане Трампа, но выдвинул ему свои условия - CNN
11:35"Хочу дроны вместо брусчастки!": жители Киевщины протестуют против неоднозначного распределения бюджета
11:34Ани Лорак проверили на предмет финансирования ВСУ
11:31Зеленский в США. Эксперты о том, чего ждать Украине от этого визита
11:27Тысячам россиян придется покинуть Латвию в течение трех месяцев
11:07Война за помидоры: в Польше отреагировали на овощное украинское эмбарго
10:58Чтобы пошел "добровольно": на Украине решили судьбу военкомов, пытавших уклонистов
10:51После допроса - расстрелять. Командир украинских морпехов осужден за убийство мирного жителя Мариуполя
10:50Переключение внимания и сокращение поставок вооружений. Эскалация в Карабахе сквозь призму Киева
10:39"Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень": Шойгу о встрече с командованием ВС Ирана
10:29Генерал США Милли анонсировал новое контрнаступление ВСУ
10:11"Мы прилагаем большие усилия": ЕС поставит Украине миллион боеприпасов к 2024 году – фон дер Ляйен
10:08Рада отстранила Шуфрича от должности председателя комитета по свободе слова
09:54Житель Барнаула отравил воду для российских военнослужащих — ФСБ
09:33Польша может перестать поддерживать Украину из-за скандала с зерном - министр
09:30Александр Камкин: Если Россия не оторвет ВСУ новые "рога" и "копыта", Германии придется очень плохо
09:16Президент Польши сравнил Украину с утопающим, который может утянуть за собой спасателей
09:00Атаки дронов, неудачи ВСУ, "набор лживых штампов" от Зеленского. Главное на Украине на утро 20 сентября
Лента новостейМолния