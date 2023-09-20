https://ukraina.ru/20230920/1049558315.html

Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войны

Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войны - 20.09.2023 Украина.ру

Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войны

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире Украина.ру объяснил, какую роль коллективный Запад отвёл Германии в противостоянии с Россией и чего больше всего боятся в Берлине:

2023-09-20T12:18

2023-09-20T12:18

2023-09-20T12:18

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германия

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00:30 – Зачем Германия обостряет отношения с Россией? 04:04 – На что рассчитывают немецкие элиты? 05:10 – Что Германия поставила Украине: цифры и количество; 07:55 – Что пугает Германию? 12:15 – Что будет после СВО?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, германия, украина, вооружение, запад, россия, сша, оружие, сво, видео