https://ukraina.ru/20230920/1049558315.html
Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войны
Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войны - 20.09.2023 Украина.ру
Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войны
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире Украина.ру объяснил, какую роль коллективный Запад отвёл Германии в противостоянии с Россией и чего больше всего боятся в Берлине:
2023-09-20T12:18
2023-09-20T12:18
2023-09-20T12:18
видео
германия
украина
вооружение
запад
россия
сша
оружие
сво
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00:30 – Зачем Германия обостряет отношения с Россией? 04:04 – На что рассчитывают немецкие элиты? 05:10 – Что Германия поставила Украине: цифры и количество; 07:55 – Что пугает Германию? 12:15 – Что будет после СВО?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, германия, украина, вооружение, запад, россия, сша, оружие, сво, видео
Видео, Германия, Украина, вооружение, Запад, Россия, США, оружие, СВО
Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войны
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире Украина.ру объяснил, какую роль коллективный Запад отвёл Германии в противостоянии с Россией и чего больше всего боятся в Берлине:
00:30 – Зачем Германия обостряет отношения с Россией?
04:04 – На что рассчитывают немецкие элиты?
05:10 – Что Германия поставила Украине: цифры и количество;
07:55 – Что пугает Германию?
12:15 – Что будет после СВО?