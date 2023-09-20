Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе - 20.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе
Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе - 20.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе
Чтобы продолжать получать деньги от западных кураторов, Киев бросает солдат на смерть "ради красивой картинки". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
2023-09-20T06:30
2023-09-20T06:30
новости
всу
наступление
запад
украина
военные
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В этом году украинские войска в весенне-летний период опять инициировали контрнаступление, которое указало на то, что у Киева не хватает живой силы. Вероятно, ВСУ действительно потеряли более 400 тысяч убитыми, рассказал эксперт.Общее число потерь ВСУ превысило весь миллионный резерв. И на Украине возник вакуум, когда нет профессионально подготовленных военных. А новые призывники не смогли пройти надлежащей подготовки, добавил блогер.Поэтому Владимиру Зеленскому ничего не остаётся, как начать бросать солдат в бой. То есть отправлять украинских военных на погибель в угоду западным политикам и СМИ, ради красивой картинки. Только так можно продолжать получать деньги от Запада, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230919/1049540980.html
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, наступление, запад, украина, военные
Новости, ВСУ, наступление, Запад, Украина, военные

Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе

06:30 20.09.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Чтобы продолжать получать деньги от западных кураторов, Киев бросает солдат на смерть "ради красивой картинки". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
В этом году украинские войска в весенне-летний период опять инициировали контрнаступление, которое указало на то, что у Киева не хватает живой силы. Вероятно, ВСУ действительно потеряли более 400 тысяч убитыми, рассказал эксперт.
Общее число потерь ВСУ превысило весь миллионный резерв. И на Украине возник вакуум, когда нет профессионально подготовленных военных. А новые призывники не смогли пройти надлежащей подготовки, добавил блогер.
"Кроме того, у украинской армии нет выбора – им необходимо было начать наступление. Если не начать летом, а отложить до осени, то на них будет оказываться сильное давление со стороны западных политиков: вы от нас, дескать, столько получили, а воевать не хотите. Если вы не начнёте наступление, мы вам больше ничего не дадим", - подчеркнул эксперт.
Поэтому Владимиру Зеленскому ничего не остаётся, как начать бросать солдат в бой. То есть отправлять украинских военных на погибель в угоду западным политикам и СМИ, ради красивой картинки. Только так можно продолжать получать деньги от Запада, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Вчера, 17:23
"Рамштайн": Украина требовала "Таурус", ей пообещали "Абрамс"По итогам заседания коалиции по оказанию военной помощи Украине на немецкой авиабазе ВВС США "Рамштайн" Германия так и не объявила о поставках крылатых ракет "Таурус". Об этом 19 сентября пишет Frankfurter Allgemeine.
 
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Заголовок открываемого материала
06:30Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе
06:15Военный эксперт из Китая рассказал о масштабных боях за Артёмовск и "космических" потерях ВСУ
06:15"Больше двух миллионов": военный эксперт раскрыл масштаб безвозвратных потерь ВСУ
06:00"Солдат мог прожить пять часов": эксперт рассказал, как ВС РФ устроили ВСУ в Артёмовске новый Сталинград
05:45Военный эксперт рассказал, как российская армия адаптируется под новый формат СВО
05:30"Вскормлены одной матерью": военный эксперт о том, почему РФ зашла на Украину без применения военной мощи
05:30Китайский военный эксперт рассказал о настоящих причинах начала СВО на Украине
05:17На Генассамблее ООН Дуда сравнил Украину с утопленником и отказался встречаться с Зеленским
05:15Эксперт объяснил, почему постсоветские элиты предали Россию и провалили тест спецоперацией на Украине
05:00Политолог рассказал, зачем России нужна Армения и кто толкает её к открытию второго фронта в Карабахе
04:38Как эсбэушники доклад на Лубянку отправляли. Дело врача Ильина из Черкасс
04:30Политолог объяснил, получит ли Россия "несметные запасы" боеприпасов и "чудесные" РСЗО из КНДР
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