https://ukraina.ru/20230920/1049548291.html
Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе
Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе - 20.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе
Чтобы продолжать получать деньги от западных кураторов, Киев бросает солдат на смерть "ради красивой картинки". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
2023-09-20T06:30
2023-09-20T06:30
2023-09-20T06:30
новости
всу
наступление
запад
украина
военные
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В этом году украинские войска в весенне-летний период опять инициировали контрнаступление, которое указало на то, что у Киева не хватает живой силы. Вероятно, ВСУ действительно потеряли более 400 тысяч убитыми, рассказал эксперт.Общее число потерь ВСУ превысило весь миллионный резерв. И на Украине возник вакуум, когда нет профессионально подготовленных военных. А новые призывники не смогли пройти надлежащей подготовки, добавил блогер.Поэтому Владимиру Зеленскому ничего не остаётся, как начать бросать солдат в бой. То есть отправлять украинских военных на погибель в угоду западным политикам и СМИ, ради красивой картинки. Только так можно продолжать получать деньги от Запада, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230919/1049540980.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, наступление, запад, украина, военные
Новости, ВСУ, наступление, Запад, Украина, военные
Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе
Чтобы продолжать получать деньги от западных кураторов, Киев бросает солдат на смерть "ради красивой картинки". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
В этом году украинские войска в весенне-летний период опять инициировали контрнаступление, которое указало на то, что у Киева не хватает живой силы. Вероятно, ВСУ действительно потеряли более 400 тысяч убитыми, рассказал эксперт.
Общее число потерь ВСУ превысило весь миллионный резерв. И на Украине возник вакуум, когда нет профессионально подготовленных военных. А новые призывники не смогли пройти надлежащей подготовки, добавил блогер.
"Кроме того, у украинской армии нет выбора – им необходимо было начать наступление. Если не начать летом, а отложить до осени, то на них будет оказываться сильное давление со стороны западных политиков: вы от нас, дескать, столько получили, а воевать не хотите. Если вы не начнёте наступление, мы вам больше ничего не дадим", - подчеркнул эксперт.
Поэтому Владимиру Зеленскому ничего не остаётся, как начать бросать солдат в бой. То есть отправлять украинских военных на погибель в угоду западным политикам и СМИ, ради красивой картинки. Только так можно продолжать получать деньги от Запада, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь