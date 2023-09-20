https://ukraina.ru/20230920/1049548291.html

Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе

Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе - 20.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как Зеленский бросает на убой солдат ВСУ ради красивой картинки на Западе

Чтобы продолжать получать деньги от западных кураторов, Киев бросает солдат на смерть "ради красивой картинки". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань

2023-09-20T06:30

2023-09-20T06:30

2023-09-20T06:30

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всу

наступление

запад

украина

военные

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В этом году украинские войска в весенне-летний период опять инициировали контрнаступление, которое указало на то, что у Киева не хватает живой силы. Вероятно, ВСУ действительно потеряли более 400 тысяч убитыми, рассказал эксперт.Общее число потерь ВСУ превысило весь миллионный резерв. И на Украине возник вакуум, когда нет профессионально подготовленных военных. А новые призывники не смогли пройти надлежащей подготовки, добавил блогер.Поэтому Владимиру Зеленскому ничего не остаётся, как начать бросать солдат в бой. То есть отправлять украинских военных на погибель в угоду западным политикам и СМИ, ради красивой картинки. Только так можно продолжать получать деньги от Запада, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230919/1049540980.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, наступление, запад, украина, военные