Китайский военный эксперт рассказал о настоящих причинах начала СВО на Украине - 20.09.2023 Украина.ру
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Китайский военный эксперт рассказал о настоящих причинах начала СВО на Украине
Китайский военный эксперт рассказал о настоящих причинах начала СВО на Украине - 20.09.2023 Украина.ру
Китайский военный эксперт рассказал о настоящих причинах начала СВО на Украине
В ходе СВО началось прямое столкновение между Западом и Россией. Предтечей этого конфликта стало расширение НАТО на восток. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
2023-09-20T05:30
2023-09-20T05:30
новости
сво
россия
украина
конфликт
запад
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В Китае давались довольно точные прогнозы относительно перспективы развития конфликта на Украине. Предтечей этого конфликта стало расширение НАТО на восток, начавшееся в 1997-м году и растянувшееся вплоть до 21-го века, рассказал блогер.Цель этого расширения состояла в том, чтобы вооружить Украину и ввести её в систему планирования НАТО. В этом случае Россия окончательно осталась бы без своей буферной зоны на западных рубежах, добавил эксперт.Было видно, что происходящее имеет важное политическое значение для России. Спецоперация на Украине - не просто военная кампания. Было заявлено о проведении специальной военной операции, а не полномасштабных военных действий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230829/1048994215.html
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новости, сво, россия, украина, конфликт, запад, нато
Новости, СВО, Россия, Украина, конфликт, Запад, НАТО

Китайский военный эксперт рассказал о настоящих причинах начала СВО на Украине

05:30 20.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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В ходе СВО началось прямое столкновение между Западом и Россией. Предтечей этого конфликта стало расширение НАТО на восток. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
В Китае давались довольно точные прогнозы относительно перспективы развития конфликта на Украине. Предтечей этого конфликта стало расширение НАТО на восток, начавшееся в 1997-м году и растянувшееся вплоть до 21-го века, рассказал блогер.
Цель этого расширения состояла в том, чтобы вооружить Украину и ввести её в систему планирования НАТО. В этом случае Россия окончательно осталась бы без своей буферной зоны на западных рубежах, добавил эксперт.
"Поэтому, мы (КНР. - Ред.) считаем, что вы (РФ. - Ред.) были вынуждены начать стратегические превентивные мероприятия. СВО - это кампания России за отвоевание этой самой буферной зоны", - подчеркнул блогер.
Было видно, что происходящее имеет важное политическое значение для России. Спецоперация на Украине - не просто военная кампания. Было заявлено о проведении специальной военной операции, а не полномасштабных военных действий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Светов интервью - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 06:00
Юрий Светов: США бросят Украину, как ненужное бремя, потому что у них впереди Китай
 
НовостиСВОРоссияУкраинаконфликтЗападНАТО
 
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