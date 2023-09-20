https://ukraina.ru/20230920/1049535559.html

Китайский военный эксперт рассказал о настоящих причинах начала СВО на Украине

Китайский военный эксперт рассказал о настоящих причинах начала СВО на Украине - 20.09.2023 Украина.ру

Китайский военный эксперт рассказал о настоящих причинах начала СВО на Украине

В ходе СВО началось прямое столкновение между Западом и Россией. Предтечей этого конфликта стало расширение НАТО на восток. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань

2023-09-20T05:30

2023-09-20T05:30

2023-09-20T05:30

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В Китае давались довольно точные прогнозы относительно перспективы развития конфликта на Украине. Предтечей этого конфликта стало расширение НАТО на восток, начавшееся в 1997-м году и растянувшееся вплоть до 21-го века, рассказал блогер.Цель этого расширения состояла в том, чтобы вооружить Украину и ввести её в систему планирования НАТО. В этом случае Россия окончательно осталась бы без своей буферной зоны на западных рубежах, добавил эксперт.Было видно, что происходящее имеет важное политическое значение для России. Спецоперация на Украине - не просто военная кампания. Было заявлено о проведении специальной военной операции, а не полномасштабных военных действий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230829/1048994215.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, россия, украина, конфликт, запад, нато