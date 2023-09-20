https://ukraina.ru/20230920/1049530766.html

Политолог рассказал, зачем России нужна Армения и кто толкает её к открытию второго фронта в Карабахе

Политолог рассказал, зачем России нужна Армения и кто толкает её к открытию второго фронта в Карабахе - 20.09.2023 Украина.ру

Политолог рассказал, зачем России нужна Армения и кто толкает её к открытию второго фронта в Карабахе

Армяне традиционно ведут двойственную политику. С одной стороны, они договариваются с Западом, с другой – договариваются с Азербайджаном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-09-20T05:00

2023-09-20T05:00

2023-09-20T05:00

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Армения является очень опасным регионом, который тем не менее очень важен для России. Там расположена крупная военная база. Это балкон туда, где есть курды, Иран, Турция, Сирия и большие нефтяные запасы, рассказал Суздальцев.РФ придерживается своей позиции как союзник Еревана и армянского народа в целом. Но премьер-министр Армении Никол Пашинян - не друг и не союзник для России. У него своя, очень непростая версия решения армянских проблем, добавил политолог.Россия ведёт очень тяжелые боевые действия на Украине и ей не хотелось бы отвлекаться на такой взрывоопасный регион. При этом Пашинян наращивает отношения с Западом, и в этом же обвиняет Россию. Это очень характерно для элиты постсоветского пространства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230919/1049528529.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, армения, карабах, никол пашинян, азербайджан, конфликт, карабахский конфликт