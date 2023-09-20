https://ukraina.ru/20230920/1049530766.html
Политолог рассказал, зачем России нужна Армения и кто толкает её к открытию второго фронта в Карабахе
Политолог рассказал, зачем России нужна Армения и кто толкает её к открытию второго фронта в Карабахе - 20.09.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, зачем России нужна Армения и кто толкает её к открытию второго фронта в Карабахе
Армяне традиционно ведут двойственную политику. С одной стороны, они договариваются с Западом, с другой – договариваются с Азербайджаном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-09-20T05:00
2023-09-20T05:00
2023-09-20T05:00
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карабахский конфликт
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Армения является очень опасным регионом, который тем не менее очень важен для России. Там расположена крупная военная база. Это балкон туда, где есть курды, Иран, Турция, Сирия и большие нефтяные запасы, рассказал Суздальцев.РФ придерживается своей позиции как союзник Еревана и армянского народа в целом. Но премьер-министр Армении Никол Пашинян - не друг и не союзник для России. У него своя, очень непростая версия решения армянских проблем, добавил политолог.Россия ведёт очень тяжелые боевые действия на Украине и ей не хотелось бы отвлекаться на такой взрывоопасный регион. При этом Пашинян наращивает отношения с Западом, и в этом же обвиняет Россию. Это очень характерно для элиты постсоветского пространства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230919/1049528529.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, армения, карабах, никол пашинян, азербайджан, конфликт, карабахский конфликт
Новости, Россия, Армения, Карабах, Никол Пашинян, Азербайджан, конфликт, Карабахский конфликт
Политолог рассказал, зачем России нужна Армения и кто толкает её к открытию второго фронта в Карабахе
Армяне традиционно ведут двойственную политику. С одной стороны, они договариваются с Западом, с другой – договариваются с Азербайджаном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Армения является очень опасным регионом, который тем не менее очень важен для России. Там расположена крупная военная база. Это балкон туда, где есть курды, Иран, Турция, Сирия и большие нефтяные запасы, рассказал Суздальцев.
РФ придерживается своей позиции как союзник Еревана и армянского народа в целом. Но премьер-министр Армении Никол Пашинян - не друг и не союзник для России. У него своя, очень непростая версия решения армянских проблем, добавил политолог.
"Одно дело, когда армяне 30 лет назад воевали с Азербайджаном [в Нагорном Карабахе], воевали хорошо и упорно. Но в данном случае армяне не хотят отстаивать свою территорию, как они считают. И нам бы очень этого не хотелось, не только потому что это нарушение территориальной целостности Азербайджана, но и с той позиции, что нас подталкивают к открытию второго фронта", - подчеркнул Суздальцев.
Россия ведёт очень тяжелые боевые действия на Украине и ей не хотелось бы отвлекаться на такой взрывоопасный регион. При этом Пашинян наращивает отношения с Западом, и в этом же обвиняет Россию. Это очень характерно для элиты постсоветского пространства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь