https://ukraina.ru/20230920/1049525425.html

Политолог объяснил, получит ли Россия "несметные запасы" боеприпасов и "чудесные" РСЗО из КНДР

Политолог объяснил, получит ли Россия "несметные запасы" боеприпасов и "чудесные" РСЗО из КНДР - 20.09.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, получит ли Россия "несметные запасы" боеприпасов и "чудесные" РСЗО из КНДР

Визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына безусловно является позитивным событием, но с северокорейцами договариваться будет очень тяжело. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-09-20T04:30

2023-09-20T04:30

2023-09-20T04:30

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Традиции корейского и китайского оружия имеют в своей основе советские образцы. Но в КНДР есть запасы, которые интересуют Россию. Например, это снаряды 152-мм для наших орудий. При этом встает вопрос, насколько качественным является старое вооружение, его надо проверять, сказал Суздальцев.Северная Корея - страна очень непростая. Торговли с Россией у неё практически нет. Торгует КНДР в основном с Китаем. Поэтому визит Ким Чем Ына является очередной попыткой России наладить отношения между странами, добавил политолог.Я очень позитивно оцениваю визит Ким Чен Ына в Россию, но знаю, что с северокорейцами договариваться очень тяжело. Не факт, что у России получится "подружиться" с КНДР и наладить поставки вооружения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230916/1049439298.html

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новости, кндр, вооружение, торговля, ким чен ын, оружие, россия