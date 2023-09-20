https://ukraina.ru/20230920/1049525425.html
Политолог объяснил, получит ли Россия "несметные запасы" боеприпасов и "чудесные" РСЗО из КНДР
Политолог объяснил, получит ли Россия "несметные запасы" боеприпасов и "чудесные" РСЗО из КНДР - 20.09.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, получит ли Россия "несметные запасы" боеприпасов и "чудесные" РСЗО из КНДР
Визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына безусловно является позитивным событием, но с северокорейцами договариваться будет очень тяжело. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-09-20T04:30
2023-09-20T04:30
2023-09-20T04:30
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кндр
вооружение
торговля
ким чен ын
оружие
россия
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Традиции корейского и китайского оружия имеют в своей основе советские образцы. Но в КНДР есть запасы, которые интересуют Россию. Например, это снаряды 152-мм для наших орудий. При этом встает вопрос, насколько качественным является старое вооружение, его надо проверять, сказал Суздальцев.Северная Корея - страна очень непростая. Торговли с Россией у неё практически нет. Торгует КНДР в основном с Китаем. Поэтому визит Ким Чем Ына является очередной попыткой России наладить отношения между странами, добавил политолог.Я очень позитивно оцениваю визит Ким Чен Ына в Россию, но знаю, что с северокорейцами договариваться очень тяжело. Не факт, что у России получится "подружиться" с КНДР и наладить поставки вооружения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230916/1049439298.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, вооружение, торговля, ким чен ын, оружие, россия
Новости, КНДР, вооружение, торговля, Ким Чен Ын, оружие, Россия
Политолог объяснил, получит ли Россия "несметные запасы" боеприпасов и "чудесные" РСЗО из КНДР
Визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына безусловно является позитивным событием, но с северокорейцами договариваться будет очень тяжело. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Традиции корейского и китайского оружия имеют в своей основе советские образцы. Но в КНДР есть запасы, которые интересуют Россию. Например, это снаряды 152-мм для наших орудий. При этом встает вопрос, насколько качественным является старое вооружение, его надо проверять, сказал Суздальцев.
Северная Корея - страна очень непростая. Торговли с Россией у неё практически нет. Торгует КНДР в основном с Китаем. Поэтому визит Ким Чем Ына является очередной попыткой России наладить отношения между странами, добавил политолог.
"КНДР – это страна-казарма, и все эти годы она готовилась к войне. Там это своего рода культ. Надо иметь в виду. Что этот вариант похож на китайский. Американцы говорили, что китайцы будут поставлять нам оружие, но потом оказалось, что поставлять особо нечего, наше оружие продвинутое", - подчеркнул Суздальцев.
Я очень позитивно оцениваю визит Ким Чен Ына в Россию, но знаю, что с северокорейцами договариваться очень тяжело. Не факт, что у России получится "подружиться" с КНДР и наладить поставки вооружения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь