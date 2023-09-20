https://ukraina.ru/20230920/1049523530.html

Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой"

Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой" - 20.09.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой"

Западу и США нужно продемонстрировать, что в рамках конституционных прав они оказывают поддержку легитимному президенту Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-09-20T04:16

2023-09-20T04:16

2023-09-20T04:16

новости

выборы

украина

владимир зеленский

сша

запад

нестор шуфрич

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Владимир Зеленский – это удобная "золотая антилопа" для США. Он подписывал страшные кабальные договорённости о поставках оружия, финансовой поддержке с позиции легитимного президента, и Украина не сможет от этого отвертеться, рассказал Суздальцев. Поэтому стоит вопрос, чтобы Владимир Зеленский снова переизбрался. США нужно показать, что в рамках конституционных прав они оказывают поддержку легитимному президенту, добавил политолог.Ветерана украинской политики Нестора Шуфрича убрали из политического поля, потому что он представляет одно из практичных направлений украинской элиты, которое смотрит на Россию как на идеального партнера даже после окончания войны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230916/1049455931.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, выборы, украина, владимир зеленский, сша, запад, нестор шуфрич