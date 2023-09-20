Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой" - 20.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230920/1049523530.html
Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой"
Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой" - 20.09.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой"
Западу и США нужно продемонстрировать, что в рамках конституционных прав они оказывают поддержку легитимному президенту Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-09-20T04:16
2023-09-20T04:16
новости
выборы
украина
владимир зеленский
сша
запад
нестор шуфрич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103345/19/1033451986_0:0:693:391_1920x0_80_0_0_ffe3505143531fbdb9fb44194dc7a9db.jpg
Владимир Зеленский – это удобная "золотая антилопа" для США. Он подписывал страшные кабальные договорённости о поставках оружия, финансовой поддержке с позиции легитимного президента, и Украина не сможет от этого отвертеться, рассказал Суздальцев. Поэтому стоит вопрос, чтобы Владимир Зеленский снова переизбрался. США нужно показать, что в рамках конституционных прав они оказывают поддержку легитимному президенту, добавил политолог.Ветерана украинской политики Нестора Шуфрича убрали из политического поля, потому что он представляет одно из практичных направлений украинской элиты, которое смотрит на Россию как на идеального партнера даже после окончания войны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230916/1049455931.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103345/19/1033451986_73:0:622:412_1920x0_80_0_0_6cc81409881543f61ce2138efafb2324.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, выборы, украина, владимир зеленский, сша, запад, нестор шуфрич
Новости, выборы, Украина, Владимир Зеленский, США, Запад, Нестор Шуфрич

Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой"

04:16 20.09.2023
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : соцсети
Читать в
Западу и США нужно продемонстрировать, что в рамках конституционных прав они оказывают поддержку легитимному президенту Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Владимир Зеленский – это удобная "золотая антилопа" для США. Он подписывал страшные кабальные договорённости о поставках оружия, финансовой поддержке с позиции легитимного президента, и Украина не сможет от этого отвертеться, рассказал Суздальцев.
Поэтому стоит вопрос, чтобы Владимир Зеленский снова переизбрался. США нужно показать, что в рамках конституционных прав они оказывают поддержку легитимному президенту, добавил политолог.
"Выборы [президента на Украине] придется проводить. Это говорит о том, что распространенное в нашем [российском] экспертном сообществе сказки о том, что Зеленского свергнут, американцы его уберут говорят о том, что у нас много людей, которые не понимают, что происходит", - подчеркнул Суздальцев.
Ветерана украинской политики Нестора Шуфрича убрали из политического поля, потому что он представляет одно из практичных направлений украинской элиты, которое смотрит на Россию как на идеального партнера даже после окончания войны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 16.09.2023
16 сентября, 12:48
Чужой среди своих. Шуфричу предъявили госизменуК депутату от оппозиционной партии Нестору Шуфричу нагрянула Служба безопасности Украины. Народного избранника обвиняют в государственной измене. В доме уже провели обыски и предъявили журналистами артефакты измены – награды, ордена и кители советского образца.
 
НовостивыборыУкраинаВладимир ЗеленскийСШАЗападНестор Шуфрич
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:38Как эсбэушники доклад на Лубянку отправляли. Дело врача Ильина из Черкасс
04:30Политолог объяснил, получит ли Россия "несметные запасы" боеприпасов и "чудесные" РСЗО из КНДР
04:28Второй антикитайский фронт: как ЕС помогает США ослаблять китайскую высокотехнологичную промышленность
04:26Уедет больше, чем останется. Украинские эксперты и политики обсуждают будущее своей страны
04:19Алексей Анпилогов: Россия вовсю бомбит мосты и переправы, чтобы выбить ВСУ из Купянска, Изюма и Лимана
04:16Политолог о том, почему Украина уверена в победе, а Россия держит открытой дверь для переговоров
04:16Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой"
04:15Запорожский фронт: у ВСУ сильнее контрбатарейное оснащение, а у российской армии - авиация
23:57На Донецком направлении ВСУ потеряли до 225 человек
23:45Украинские БПЛА уничтожены над Белгородской и Орловской областями
23:37Украинский беспилотник уничтожен над Орловской областью
23:19Иск Украины в ВТО из-за зерна в Словакии назвали "верхом наглости"
22:57Страны G7 планируют военные бюджеты исходя из СВО на 6-7 лет
21:46"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – Дуда
21:25Польша поможет украинским беженцам только в период СВО – Мюллер
20:52ООН испытывает трудности в реанимации "зерновой сделки" - Гутерреш
20:35Президенты ЮАР и Украины обсудили в ООН "зерновую сделку"
19:29Русский с китайцем – братья навек: как ДНР и КНР "наводят мосты"
19:13Турция закупила уголь из новых регионов России
19:00Украинская тема в ООН, военные преступления ВСУ и ожидание Taurus. Итоги 19 сентября
Лента новостейМолния