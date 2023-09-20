https://ukraina.ru/20230920/1049523530.html
Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой"
Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой" - 20.09.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой"
Западу и США нужно продемонстрировать, что в рамках конституционных прав они оказывают поддержку легитимному президенту Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-09-20T04:16
2023-09-20T04:16
2023-09-20T04:16
новости
выборы
украина
владимир зеленский
сша
запад
нестор шуфрич
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Владимир Зеленский – это удобная "золотая антилопа" для США. Он подписывал страшные кабальные договорённости о поставках оружия, финансовой поддержке с позиции легитимного президента, и Украина не сможет от этого отвертеться, рассказал Суздальцев. Поэтому стоит вопрос, чтобы Владимир Зеленский снова переизбрался. США нужно показать, что в рамках конституционных прав они оказывают поддержку легитимному президенту, добавил политолог.Ветерана украинской политики Нестора Шуфрича убрали из политического поля, потому что он представляет одно из практичных направлений украинской элиты, которое смотрит на Россию как на идеального партнера даже после окончания войны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230916/1049455931.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, выборы, украина, владимир зеленский, сша, запад, нестор шуфрич
Новости, выборы, Украина, Владимир Зеленский, США, Запад, Нестор Шуфрич
Эксперт объяснил, за что убрали Шуфрича и как Зеленский стал для США "золотой антилопой"
Западу и США нужно продемонстрировать, что в рамках конституционных прав они оказывают поддержку легитимному президенту Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Владимир Зеленский – это удобная "золотая антилопа" для США. Он подписывал страшные кабальные договорённости о поставках оружия, финансовой поддержке с позиции легитимного президента, и Украина не сможет от этого отвертеться, рассказал Суздальцев.
Поэтому стоит вопрос, чтобы Владимир Зеленский снова переизбрался. США нужно показать, что в рамках конституционных прав они оказывают поддержку легитимному президенту, добавил политолог.
"Выборы [президента на Украине] придется проводить. Это говорит о том, что распространенное в нашем [российском] экспертном сообществе сказки о том, что Зеленского свергнут, американцы его уберут говорят о том, что у нас много людей, которые не понимают, что происходит", - подчеркнул Суздальцев.
Ветерана украинской политики Нестора Шуфрича убрали из политического поля, потому что он представляет одно из практичных направлений украинской элиты, которое смотрит на Россию как на идеального партнера даже после окончания войны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь