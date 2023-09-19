Стало известно, в каких условиях сидит Коломойский, и зачем СБУ и НАБУ дерутся за него - 19.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230919/1049543413.html
Стало известно, в каких условиях сидит Коломойский, и зачем СБУ и НАБУ дерутся за него
Стало известно, в каких условиях сидит Коломойский, и зачем СБУ и НАБУ дерутся за него - 19.09.2023 Украина.ру
Стало известно, в каких условиях сидит Коломойский, и зачем СБУ и НАБУ дерутся за него
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому на днях вручили уже третье по счету подозрение, может остаться за решеткой на 12 лет. Однако это не значит, что он будет сидеть в не самом приятном месте в камере без связи с внешним миром. Об этом 19 сентября написала LIGA.net
2023-09-19T18:31
2023-09-19T18:31
новости
игорь коломойский
сбу
набу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/13/1049543291_0:26:1284:748_1920x0_80_0_0_1d3f612536930d564233ab2377c0f030.jpg
По его словам, если бы подозрение вручало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), то Коломойского отправили в столичное Лукьяновское СИЗО, где за отдельную "маржу" опальный бизнесмен смог бы получить более комфортные условия, включая доступ к интернету и сотовой связи.По одной из версий, именно такой "адрес" Коломойский получил "для обеспечения его надежной охраны и лишения возможности влиять на свидетелей".Между тем Служба безопасности Украины (СБУ) и НАБУ устроили "драку" за то, кто первым "усадит" Коломойского. "Все понимают, что Коломойский - серьезная фигура. И, конечно, кто первый подаст ему подозрение, тот и выиграет информационно. Особенно на фоне этой истории, когда президент говорил о необходимости передачи коррупционных экономических расследований в СБУ. Вторая причина: все понимают, что Коломойский - мощный носитель информации о коррупции в Украине", - прокомментировала ситуацию заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан.Еще одно интересное обстоятельства дела - Коломойский отказался платить залог, предпочитая проводить будни за решеткой. Первоначально размер залога составлял 510 миллионов гривен, однако позже бизнесмен получил новое подозрение и размер его залога вырос до 3,8 миллиардов.Адвокат предпринимателя заявил, что его клиент не будет вносить залог по крайней мере до рассмотрения апелляции стороны защиты. По мнению журналиста украинского издания "Наши деньги" Юрий Николов предположил, что Коломойский может просто не иметь такой суммы в прозрачных источниках.По информации LIGA.net, Коломойский может получить до 12-ти лет тюрьмы с конфискацией, причем вне зависимости от того, какую именно сумму ущерба государству ему вменят."Вспомните, за что посадили Аль Капоне. Все знали, чем он занимается, но приговор получил за уклонение от налогов", – приводит издание слова своего неназванного собеседника.Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога.
https://ukraina.ru/20230919/1049535760.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/13/1049543291_33:0:1252:914_1920x0_80_0_0_3f4f853ffd1af32492468b9fe00fc675.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, игорь коломойский, сбу, набу, украина
Новости, Игорь Коломойский, СБУ, НАБУ, Украина

Стало известно, в каких условиях сидит Коломойский, и зачем СБУ и НАБУ дерутся за него

18:31 19.09.2023
 
Читать в
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому на днях вручили уже третье по счету подозрение, может остаться за решеткой на 12 лет. Однако это не значит, что он будет сидеть в не самом приятном месте в камере без связи с внешним миром. Об этом 19 сентября написала LIGA.net

"Сегодня Коломойский находится в небольшой, хоть и чистой камере изолятора временного содержания СБУ с "парашей" в углу. Один, без телевизора, интернета и телефона", - рассказал изданию анонимный собеседник, добавив, что сотрудники изолятора проверяют всю корреспонденцию бизнесмена.

По его словам, если бы подозрение вручало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), то Коломойского отправили в столичное Лукьяновское СИЗО, где за отдельную "маржу" опальный бизнесмен смог бы получить более комфортные условия, включая доступ к интернету и сотовой связи.
По одной из версий, именно такой "адрес" Коломойский получил "для обеспечения его надежной охраны и лишения возможности влиять на свидетелей".
Между тем Служба безопасности Украины (СБУ) и НАБУ устроили "драку" за то, кто первым "усадит" Коломойского.
"Все понимают, что Коломойский - серьезная фигура. И, конечно, кто первый подаст ему подозрение, тот и выиграет информационно. Особенно на фоне этой истории, когда президент говорил о необходимости передачи коррупционных экономических расследований в СБУ. Вторая причина: все понимают, что Коломойский - мощный носитель информации о коррупции в Украине", - прокомментировала ситуацию заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан.
Еще одно интересное обстоятельства дела - Коломойский отказался платить залог, предпочитая проводить будни за решеткой. Первоначально размер залога составлял 510 миллионов гривен, однако позже бизнесмен получил новое подозрение и размер его залога вырос до 3,8 миллиардов.
Адвокат предпринимателя заявил, что его клиент не будет вносить залог по крайней мере до рассмотрения апелляции стороны защиты. По мнению журналиста украинского издания "Наши деньги" Юрий Николов предположил, что Коломойский может просто не иметь такой суммы в прозрачных источниках.
По информации LIGA.net, Коломойский может получить до 12-ти лет тюрьмы с конфискацией, причем вне зависимости от того, какую именно сумму ущерба государству ему вменят.
"Вспомните, за что посадили Аль Капоне. Все знали, чем он занимается, но приговор получил за уклонение от налогов", – приводит издание слова своего неназванного собеседника.
Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога.
Зеленский
15:28
Расследование The New York Times и разоблачение лжи Зеленского. Что говорили об Украине 19 сентябряРасследование The New York Times трагедии на рынке в Константиновке, где в результате падения ракеты погибли гражданские люди, открывает правду о действиях ВСУ. Дополняют упреки в адрес киевских властей и немецкие медиа, которые разоблачают Зеленского. А Киев тем временем ищет замену спутникам Илона Маска. Мировые СМИ о главном на Украине.
 
НовостиИгорь КоломойскийСБУНАБУУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:32В ЕС пригрозили Китаю за распространение "фейков" об Украине
18:31Стало известно, в каких условиях сидит Коломойский, и зачем СБУ и НАБУ дерутся за него
18:00Зинаида Серебрякова: светлая художница, нечаянная эмигрантка
17:50Вскрылось крупное враньё: что Киев скрывал от США и каким будет новое наступление ВСУ - Хроленко
17:31Украинская скрипачка разозлила инвесторов на рынке криптовалюты
17:31Обострение в Карабахе, "игра на двух досках" от США. О чём говорили эксперты 19 сентября
17:27Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме
17:23"Рамштайн": Украина требовала "Таурус", ей пообещали "Абрамс"
17:02Китайская оперная певица Ван Фан о революционных песнях, русской музыке в Китае и "романтичной" Москве
16:41МИД РФ рассказал о приговорах "неонацистам ВСУ"
16:40"Прямостоячий": во Львове установили памятник с "сюрпризом"
16:06Разоблачение The New York Times: Украина признала, что с ударом по Константиновке не все так просто
16:06"Ударить по зданию СБУ": на Украине задержали львовского блогера за громкие призывы
16:01Что будет после Украины. Битва за Арктику начинается
15:47Суд вынес приговор львовянину, пытавшемуся украсть прах разведчика Николая Кузнецова
15:30"Выручайте, убивают": избитый в военкомате украинец рассказал о пытках мобилизованных
15:28Расследование The New York Times и разоблачение лжи Зеленского. Что говорили об Украине 19 сентября
15:22Новая памятная дата: Госдума одобрила установление Дня воссоеденения новых регионов с Россией
15:19Обострение в Карабахе: против России пытаются открыть второй фронт
15:12Где ВСУ прячут 3 корпуса, какую "маленькую тайну" скрывает Россия и чего ждать в распутицу - Киселёв
Лента новостейМолния