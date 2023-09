Стало известно, в каких условиях сидит Коломойский, и зачем СБУ и НАБУ дерутся за него

Расследование The New York Times и разоблачение лжи Зеленского. Что говорили об Украине 19 сентября Расследование The New York Times трагедии на рынке в Константиновке, где в результате падения ракеты погибли гражданские люди, открывает правду о действиях ВСУ. Дополняют упреки в адрес киевских властей и немецкие медиа, которые разоблачают Зеленского. А Киев тем временем ищет замену спутникам Илона Маска. Мировые СМИ о главном на Украине.