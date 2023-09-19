https://ukraina.ru/20230919/1049543413.html

Стало известно, в каких условиях сидит Коломойский, и зачем СБУ и НАБУ дерутся за него

Стало известно, в каких условиях сидит Коломойский, и зачем СБУ и НАБУ дерутся за него - 19.09.2023 Украина.ру

Стало известно, в каких условиях сидит Коломойский, и зачем СБУ и НАБУ дерутся за него

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому на днях вручили уже третье по счету подозрение, может остаться за решеткой на 12 лет. Однако это не значит, что он будет сидеть в не самом приятном месте в камере без связи с внешним миром. Об этом 19 сентября написала LIGA.net

2023-09-19T18:31

2023-09-19T18:31

2023-09-19T18:31

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По его словам, если бы подозрение вручало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), то Коломойского отправили в столичное Лукьяновское СИЗО, где за отдельную "маржу" опальный бизнесмен смог бы получить более комфортные условия, включая доступ к интернету и сотовой связи.По одной из версий, именно такой "адрес" Коломойский получил "для обеспечения его надежной охраны и лишения возможности влиять на свидетелей".Между тем Служба безопасности Украины (СБУ) и НАБУ устроили "драку" за то, кто первым "усадит" Коломойского. "Все понимают, что Коломойский - серьезная фигура. И, конечно, кто первый подаст ему подозрение, тот и выиграет информационно. Особенно на фоне этой истории, когда президент говорил о необходимости передачи коррупционных экономических расследований в СБУ. Вторая причина: все понимают, что Коломойский - мощный носитель информации о коррупции в Украине", - прокомментировала ситуацию заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан.Еще одно интересное обстоятельства дела - Коломойский отказался платить залог, предпочитая проводить будни за решеткой. Первоначально размер залога составлял 510 миллионов гривен, однако позже бизнесмен получил новое подозрение и размер его залога вырос до 3,8 миллиардов.Адвокат предпринимателя заявил, что его клиент не будет вносить залог по крайней мере до рассмотрения апелляции стороны защиты. По мнению журналиста украинского издания "Наши деньги" Юрий Николов предположил, что Коломойский может просто не иметь такой суммы в прозрачных источниках.По информации LIGA.net, Коломойский может получить до 12-ти лет тюрьмы с конфискацией, причем вне зависимости от того, какую именно сумму ущерба государству ему вменят."Вспомните, за что посадили Аль Капоне. Все знали, чем он занимается, но приговор получил за уклонение от налогов", – приводит издание слова своего неназванного собеседника.Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога.

https://ukraina.ru/20230919/1049535760.html

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новости, игорь коломойский, сбу, набу, украина