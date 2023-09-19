Зеленский потребовал выгнать Россию из ООН, Бербок в ответ призвала европейцев утянуть пояса - 19.09.2023 Украина.ру
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Зеленский потребовал выгнать Россию из ООН, Бербок в ответ призвала европейцев утянуть пояса
Зеленский потребовал выгнать Россию из ООН, Бербок в ответ призвала европейцев утянуть пояса - 19.09.2023 Украина.ру
Зеленский потребовал выгнать Россию из ООН, Бербок в ответ призвала европейцев утянуть пояса
Перед своим выступлением на Генассамблее ООН Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности Организации объединенных наций. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала защищать этот орган от русских и предложила европейцам ужать затянуть пояса ради украинцев. Об этом 19 сентября написало немецкое издание tagesschau
2023-09-19T14:59
2023-09-19T14:59
новости
новости украины
владимир зеленский
анналена бербок
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Зеленский заявил, что членство России в ООН и право вето в ней "обидно" для Киева.Журналисты уточнили у украинского президента, собирается ли он остаться в зале, когда выступать будет министра иностранных дел Сергей Лавров, на что Зеленский ответил: "Я не знаю, на что это будет похоже, правда не знаю".Свои пять копеек в тему вставила и Бербок, заявив, что мировое сообщество просто обязано дать "решительный сигнал" против России, а также развивать и отстаивать ООН.При этом министр иностранных дел ФРГ отметила, что хоть Киев и "довольно далеко" от Европы", и "люди видят инфляцию в связи с ситуацией на Украине", но гражданам ЕС и США нужно утянуть пояса, чтобы "показать миру, что союзники будут стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется".
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новости, новости украины, владимир зеленский, анналена бербок, россия, оон
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, Анналена Бербок, Россия, ООН

Зеленский потребовал выгнать Россию из ООН, Бербок в ответ призвала европейцев утянуть пояса

14:59 19.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Бербок
Зеленский Бербок
© Пресс-служба президента Украины
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Перед своим выступлением на Генассамблее ООН Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности Организации объединенных наций. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала защищать этот орган от русских и предложила европейцам ужать затянуть пояса ради украинцев. Об этом 19 сентября написало немецкое издание tagesschau
Зеленский заявил, что членство России в ООН и право вето в ней "обидно" для Киева.
Журналисты уточнили у украинского президента, собирается ли он остаться в зале, когда выступать будет министра иностранных дел Сергей Лавров, на что Зеленский ответил: "Я не знаю, на что это будет похоже, правда не знаю".
Свои пять копеек в тему вставила и Бербок, заявив, что мировое сообщество просто обязано дать "решительный сигнал" против России, а также развивать и отстаивать ООН.
При этом министр иностранных дел ФРГ отметила, что хоть Киев и "довольно далеко" от Европы", и "люди видят инфляцию в связи с ситуацией на Украине", но гражданам ЕС и США нужно утянуть пояса, чтобы "показать миру, что союзники будут стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется".
13:52
Шмыгаль выдвинул ультиматум Польше, Венгрии и Словакии по вопросу украинского зернаИз-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции Украина планирует подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии. Об этом 19 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
 
НовостиНовости УкраиныВладимир ЗеленскийАнналена БербокРоссияООН
 
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