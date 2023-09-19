https://ukraina.ru/20230919/1049533557.html

Зеленский потребовал выгнать Россию из ООН, Бербок в ответ призвала европейцев утянуть пояса

Зеленский потребовал выгнать Россию из ООН, Бербок в ответ призвала европейцев утянуть пояса - 19.09.2023 Украина.ру

Зеленский потребовал выгнать Россию из ООН, Бербок в ответ призвала европейцев утянуть пояса

Перед своим выступлением на Генассамблее ООН Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности Организации объединенных наций. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала защищать этот орган от русских и предложила европейцам ужать затянуть пояса ради украинцев. Об этом 19 сентября написало немецкое издание tagesschau

2023-09-19T14:59

2023-09-19T14:59

2023-09-19T14:59

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Зеленский заявил, что членство России в ООН и право вето в ней "обидно" для Киева.Журналисты уточнили у украинского президента, собирается ли он остаться в зале, когда выступать будет министра иностранных дел Сергей Лавров, на что Зеленский ответил: "Я не знаю, на что это будет похоже, правда не знаю".Свои пять копеек в тему вставила и Бербок, заявив, что мировое сообщество просто обязано дать "решительный сигнал" против России, а также развивать и отстаивать ООН.При этом министр иностранных дел ФРГ отметила, что хоть Киев и "довольно далеко" от Европы", и "люди видят инфляцию в связи с ситуацией на Украине", но гражданам ЕС и США нужно утянуть пояса, чтобы "показать миру, что союзники будут стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется".

https://ukraina.ru/20230919/1049530315.html

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