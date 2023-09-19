https://ukraina.ru/20230919/1049533557.html
Зеленский потребовал выгнать Россию из ООН, Бербок в ответ призвала европейцев утянуть пояса
Зеленский потребовал выгнать Россию из ООН, Бербок в ответ призвала европейцев утянуть пояса - 19.09.2023 Украина.ру
Зеленский потребовал выгнать Россию из ООН, Бербок в ответ призвала европейцев утянуть пояса
Перед своим выступлением на Генассамблее ООН Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности Организации объединенных наций. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала защищать этот орган от русских и предложила европейцам ужать затянуть пояса ради украинцев. Об этом 19 сентября написало немецкое издание tagesschau
2023-09-19T14:59
2023-09-19T14:59
2023-09-19T14:59
новости
новости украины
владимир зеленский
анналена бербок
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049343669_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_1863d9109f323db737bb323b7b8e1d49.jpg
Зеленский заявил, что членство России в ООН и право вето в ней "обидно" для Киева.Журналисты уточнили у украинского президента, собирается ли он остаться в зале, когда выступать будет министра иностранных дел Сергей Лавров, на что Зеленский ответил: "Я не знаю, на что это будет похоже, правда не знаю".Свои пять копеек в тему вставила и Бербок, заявив, что мировое сообщество просто обязано дать "решительный сигнал" против России, а также развивать и отстаивать ООН.При этом министр иностранных дел ФРГ отметила, что хоть Киев и "довольно далеко" от Европы", и "люди видят инфляцию в связи с ситуацией на Украине", но гражданам ЕС и США нужно утянуть пояса, чтобы "показать миру, что союзники будут стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется".
https://ukraina.ru/20230919/1049530315.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049343669_16:0:943:695_1920x0_80_0_0_d273b0a93d907733bac0a4809f98b1d5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, владимир зеленский, анналена бербок, россия, оон
Зеленский потребовал выгнать Россию из ООН, Бербок в ответ призвала европейцев утянуть пояса
Перед своим выступлением на Генассамблее ООН Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности Организации объединенных наций. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала защищать этот орган от русских и предложила европейцам ужать затянуть пояса ради украинцев. Об этом 19 сентября написало немецкое издание tagesschau
Зеленский заявил, что членство России в ООН и право вето в ней "обидно" для Киева.
Журналисты уточнили у украинского президента, собирается ли он остаться в зале, когда выступать будет министра иностранных дел Сергей Лавров, на что Зеленский ответил: "Я не знаю, на что это будет похоже, правда не знаю".
Свои пять копеек в тему вставила и Бербок, заявив, что мировое сообщество просто обязано дать "решительный сигнал" против России, а также развивать и отстаивать ООН.
При этом министр иностранных дел ФРГ отметила, что хоть Киев и "довольно далеко" от Европы", и "люди видят инфляцию в связи с ситуацией на Украине", но гражданам ЕС и США нужно утянуть пояса, чтобы "показать миру, что союзники будут стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется".