https://ukraina.ru/20230919/1049531417.html

Болгарские фермеры готовят протесты против украинского зерна

Болгарские фермеры готовят протесты против украинского зерна - 19.09.2023 Украина.ру

Болгарские фермеры готовят протесты против украинского зерна

Болгарские фермеры собираются устроить акцию протеста перед зданием совета министров в Софии, если правительство в ближайшее время не выступит с конкретными предложениями по устранению проблем национальных производителей зерна. Об этом 19 сентября сообщило Болгарское национальное радио (БНТ).

2023-09-19T14:16

2023-09-19T14:16

2023-09-19T14:22

новости

болгария

фермеры

зерно

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036478044_0:107:1920:1187_1920x0_80_0_0_5470b04a3ffba0418494277a18d190ee.jpg

По словам председателя национальной ассоциации зернопроизводителей Ильи Проданова, требованием номер один для протестующих остается продление запрета на импорт украинского зерна.Болгария ранее выступила вместе с Польшей, Словакией, Венгрией и Молдавией за продление запрета на ввоз отдельных зерновых культур с Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ранее введенное эмбарго на ввоз зерна с Украины в этих пять стран ЕС. Польша в одностороннем порядке ввела бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта.Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Болгария отказалась продлевать эмбарго. К решению Софии местные фермеры отнеслись с неодобрением, так как считают импорт украинского ущемлением интересов отечественного производителя.

https://ukraina.ru/20230919/1049528670.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, болгария, фермеры, зерно, украина