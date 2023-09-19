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Болгарские фермеры готовят протесты против украинского зерна
Болгарские фермеры готовят протесты против украинского зерна - 19.09.2023 Украина.ру
Болгарские фермеры готовят протесты против украинского зерна
Болгарские фермеры собираются устроить акцию протеста перед зданием совета министров в Софии, если правительство в ближайшее время не выступит с конкретными предложениями по устранению проблем национальных производителей зерна. Об этом 19 сентября сообщило Болгарское национальное радио (БНТ).
2023-09-19T14:16
2023-09-19T14:16
2023-09-19T14:22
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По словам председателя национальной ассоциации зернопроизводителей Ильи Проданова, требованием номер один для протестующих остается продление запрета на импорт украинского зерна.Болгария ранее выступила вместе с Польшей, Словакией, Венгрией и Молдавией за продление запрета на ввоз отдельных зерновых культур с Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ранее введенное эмбарго на ввоз зерна с Украины в этих пять стран ЕС. Польша в одностороннем порядке ввела бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта.Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Болгария отказалась продлевать эмбарго. К решению Софии местные фермеры отнеслись с неодобрением, так как считают импорт украинского ущемлением интересов отечественного производителя.
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новости, болгария, фермеры, зерно, украина
Новости, Болгария, фермеры, зерно, Украина
Болгарские фермеры готовят протесты против украинского зерна
14:16 19.09.2023 (обновлено: 14:22 19.09.2023)
Болгарские фермеры собираются устроить акцию протеста перед зданием совета министров в Софии, если правительство в ближайшее время не выступит с конкретными предложениями по устранению проблем национальных производителей зерна. Об этом 19 сентября сообщило Болгарское национальное радио (БНТ).
По словам председателя национальной ассоциации зернопроизводителей Ильи Проданова, требованием номер один для протестующих остается продление запрета на импорт украинского зерна.
"Мы хотим сохранить болгарское производство и не допустить этого импорта", - сказал Проданов в эфире телеканала БНТ.
Болгария ранее выступила вместе с Польшей, Словакией, Венгрией и Молдавией за продление запрета на ввоз отдельных зерновых культур с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ранее введенное эмбарго на ввоз зерна с Украины в этих пять стран ЕС. Польша в одностороннем порядке ввела бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта.
Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Болгария отказалась продлевать эмбарго. К решению Софии местные фермеры отнеслись с неодобрением, так как считают импорт украинского ущемлением интересов отечественного производителя.