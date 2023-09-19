https://ukraina.ru/20230919/1049531027.html

На фоне украинского конфликта. Венгрия "встряхнет" привыкшую к миру армию сразу в восьми точках страны

На фоне украинского конфликта. Венгрия "встряхнет" привыкшую к миру армию сразу в восьми точках страны - 19.09.2023 Украина.ру

На фоне украинского конфликта. Венгрия "встряхнет" привыкшую к миру армию сразу в восьми точках страны

В восьми регионах Венгрии пройдут первые за долгое время военные учения. "Встряхнуть" национальную армию пришлось на фоне украинских событий, заявил командующий венгерскими вооруженными силами Габор Бёрёнди. Во вторник, 19 августа, его процитировало издание Magyarnemzet

2023-09-19T14:15

2023-09-19T14:15

2023-09-19T14:15

новости

венгрия

армия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102133/75/1021337541_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fe1425fee9f57b3a5b73f68856593d94.jpg

По словам Бёрёнди, привыкшую к миру армию Венгрии "пришлось встряхнуть" на фоне российско-украинского конфликта. Война недалеко от венгерских границ потребовала изменить подход к обучению и подготовке военных, чтобы государство было готово к любым поворотам истории. Для этого первым делом увеличили набор офицеров.Кроме того, теперь венгерские военные будут всегда носить при себе оружие, чтобы в любой момент "применить его для защиты Родины".Наконец, рассказал венгерский командующий и о том, как события на Украине изменили планы военных закупок Будапешта. В частности, он сказал, что после ранее полученных Leopard 2A4 в стране вскоре появится больше экземпляров более современных Leopard 2A7.Заказал Будапешт и 24 немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitzer 2000, из которых 23 уже поступили в распоряжение венгерских войск.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине.В марте прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.В апреле текущего года американское издание Politico обвинило Будапешт во вранье, написав, что Венгрия может тайно позволять союзникам по НАТО использовать свое воздушное пространство для поставок вооружения на Украину, несмотря на объявленный ранее запрет. Однако никакого продолжения эта обвинительная история не получила.

https://ukraina.ru/20230919/1049530315.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, армия, украина