https://ukraina.ru/20230919/1049523138.html

Из всех стволов. Как российская армия использует "огневые мешки" в ходе СВО

Из всех стволов. Как российская армия использует "огневые мешки" в ходе СВО - 19.09.2023 Украина.ру

Из всех стволов. Как российская армия использует "огневые мешки" в ходе СВО

Тактический маневр под названием "огневой мешок" трудно отнести к новшествам, применяемым российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции на Украине

2023-09-19T12:47

2023-09-19T12:47

2023-09-19T12:47

эксклюзив

россия

украина

сво

тактики

первая мировая война

боевые действия

вов

всу

"серая зона"

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Он опробован уже давно, еще с далеких времен Первой мировой войны — в ходе легендарного "Брусиловского прорыва". Во время Великой Отечественной войны довольно часто применялся в ходе активной обороны и в наступлении. Впервые за 80 лет наша армия ведет боевые действия высокой интенсивности с противником, оснащенным современными техническими средствами поражения, разведки и наблюдения. Поэтому, учитывая современные реалии, приходится применять несколько нестандартные тактические решения.По классической схемеОгневой мешок — это специально организованная и обеспечивающая решительное поражение противника в кратчайший срок система действительного многослойного огня, подготовленного с нескольких (двух-трех) направлений по ограниченному участку (району) местности, в сочетании с инженерными заграждениями и естественными препятствиями. Размеры огневого мешка могут составлять: по фронту — величину двойной дальности действительного огня основных средств поражения; в глубину — не более дальности действительного огня, с привлечением для поражения противника не менее половины огневых средств.Огневой мешок — самая целесообразная форма построения огня противотанковых средств для борьбы с танками, где наиболее удачно сочетаются фланговый и перекрестный огонь. Огневой мешок позволяет поражать танки одновременно с фронта и обоих флангов, в лоб и в борта. Танк, ведя бой, обычно стремится повернуться к противнику сильной частью — лобовой. В огневом мешке при огне с трех сторон танк вынужден подставлять свои борта, которые слабее лобовой части по броневой защите. Площадь боковой плоскости танка — почти в два раза больше, чем лобовой. Следовательно, вероятность попадания снарядов в борт танка — тоже выше. Бортовая броня танков почти в полтора — два раза тоньше, чем лобовая. Следовательно, противотанковые средства могут эффективнее уничтожать танки, поражая их в борт. Кроме того, те пушки и гранатометы, которые не могут поразить лобовую броню танков, смогут успешно поражать эти танки, стреляя в борт.Признание целесообразности построения системы огня огневыми мешками уже само по себе исключает принцип линейного построения позиций в обороне. Система огня обороны должна быть организована так, чтобы обороняющиеся войска могли вести борьбу с крупными группировками наступающего противника ночью и в условиях плохой видимости. При ее организации необходимо учитывать и характер местности. Наличие естественных препятствий и командных высот, с которых обеспечивается просмотр и прострел впереди лежащей местности на большое расстояние, облегчает организацию системы огня. Местность, благоприятствующая скрытному размещению своих огневых средств и защите их от воздействия оружия противника имеет важное значение, особенно в том случае, когда недостаточно времени на инженерное оборудование позиций для огневых средств.В современных условиях система противотанкового огня может считаться полностью организованной лишь тогда, когда создана группировка огневых средств, во всех звеньях спланирован и подготовлен противотанковый огонь и маневр этих средств и организовано управление ими. Система огня всех средств должна сочетаться с системой инженерных заграждений.Что произошло в ПятихаткахВ конце июня, озвучивая итоги первой фазы наступления, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что "киевским войскам удалось занять восемь сел: Новодаровку, Левадное, Сторожевое, Макаровку и другие"."В общей сложности подразделения на Таврическом направлении продвинулись вглубь противника до 7 км", — сообщила она. Министерство обороны России такие данные не подтверждало.По военным законам, если стратегическое наступление за две недели развивается лишь на считаные километры, то очевидно, что оно буксует. Что касается Пятихаток, они, как свидетельствуют российские военкоры, оказались в серой зоне — между позициями сторон, которая простреливается насквозь. Обычно в серой зоне действуют разведгруппы, снайперы, наблюдатели и наводчики артогня. Позиции в таких местах занимаются небольшими передовыми дозорами.ВСУ под прикрытием дымовой завесы пытались зайти в Пятихатки и закрепиться там. Российские войска каждый раз отбивали удары противника с помощью артогня и авиации. Маляр заявила, что ВСУ заняли Пятихатки и закрепились в них.В Минобороны РФ сообщили, что в районе села Пятихатки "ударами артиллерии и авиации группировки войск „Восток “поражены подразделения украинской армии". Накануне вечером председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что "на данный момент противник выбит из Пятихаток". Напомним, что ВС РФ противостояли ВСУ в этом населенном пункте уже несколько дней. Как отметил Рогов, противник пытался зайти в село силами пехоты, не считаясь с потерями.В серой зоне под РаботиноПосле непродолжительной паузы на фронтах ВСУ вновь предприняли попытку перейти в наступление на ряде направлений. Сообщения о боевых действиях приходят из ДНР и Запорожской области, где украинские войска пытаются продвинуться в направлении города Токмак со стороны села Работино.Во второй половине августа и в начале сентября часть подразделений, которые были задействованы на этом направлении, понесли тяжёлые потери и временно приостановили попытки продвинуться вперёд. На запорожский участок фронта даже прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что он встретился с командованием 82-й десантной, 71-й егерской и 148-й артиллерийской бригад ВСУ.Сразу же после визита Зеленского силы ВСУ на запорожском направлении вновь предприняли попытку наступления — и вновь понесли потери. Более того, подразделения противника, действующие в районе Работино, попали "в огневой мешок". Ситуация на участке у Работино похожа на развитие боев в 45 километрах западнее, в районе села Пятихатки, где ВСУ аналогичным образом сами себя загнали в "мешок". Некоторые подразделения противника оказались под плотным артиллерийским огнём сразу с нескольких сторон.Хотя формально они не находятся в окружении, артиллерия лишает их снабжения. Попавшие в "мешок" подразделения лишаются возможности продвинуться вперёд. Им остаётся или отступить, или быть уничтоженными, оставшись без снабжения. Фактически в ловушку попали формирования 82-й десантной бригады ВСУ, которые действуют южнее Работино. Примечательно, что помимо артиллерии по противнику активно наносили удары дроны-камикадзе."Отдельные подразделения ВСУ продвинулись от Работино на юг в направлении Новопрокоповки, — рассказали военкоры. — Где-то они нарыли наскоро блиндажей, где-то засели в наших бывших траншеях. Дальше у этих подразделений начались большие проблемы. Наверное, это как раз то, что называют "огневым мешком" в СМИ".Кстати, о терминах. "Открытка", "стоять на фишке" и "держать сектор" – эти и другие слова используют между собой военнослужащие и военкоры, находящиеся на линии боевого соприкосновения. На линии фронта для упрощения общения сформировался особый язык. Например, во время общения между собой можно услышать слово "зеленка". Под ним подразумевается лес в любое время суток. Слово "открытка" используют для обозначения открытой местности, по которой "вообще нельзя ходить", так как там летают беспилотники. При этом для последних тоже есть свой термин – "птичка".Также часто используются понятия "красная зона", "желтая зона" и "зеленая зона". Под первой понимается место, где непосредственно идет соприкосновение, а противник находится в зоне видимости. К примеру, в красной зоне медицинская помощь не оказывается, из нее только эвакуируют — хотя бы в желтую. В крайнем случае накладывается жгут, на что требуется 5–10 секунд, но, если кровотечение неактивное, эвакуируют в желтую зону. В желтой зоне визуального контакта уже нет, но там может наблюдаться артиллерия, например, снайпер или пулеметчик. Там уже оказывают первую медпомощь. "Зеленая зона – это уже, так скажем, место, где ты смело передвигаешься в полный рост", – считают военные медики.Еще медики могут говорить фразу "стоять на фишке". Это когда врачи встают на боевое охранения, чтобы дать отдохнуть другим. "Там, где мы располагаемся, и днем, и ночью должно организовываться боевое охранение, потому что активно работают диверсионно-разведывательные группы – как с нашей стороны, так и со стороны противника. Они могут подойти к нам", – объяснил начальник полевого госпиталя капитан Киселев. Кроме того, среди военнослужащих используется фраза "держать сектор". Она подразумевает контроль участка территории на определенный промежуток времени.Возвращаясь к событиям в районе Работино, стоит отметить, что сам по себе населённый пункт находится в низине, вести кинжальный бой – это когда перестреливаешься в упор и ведёшь рукопашные бои – нет никакого смысла. Есть смысл втянуть их в огневой мешок, так как за Работино находятся господствующие высоты, и стрельба из обычного ПТУРа, по сути, превращается в ситуацию, как будто стрельбу ведёт вертолёт.Огневой мешок – это специальный маневр, при котором войска организованно отступают, а их противник входит в образовавшуюся брешь. В этот момент на него направляются огневые средства, и стрельба начинается, как только группа оказывается там. И здесь много зависит от командиров всех степеней. Боевые действия на этом направлении показали, что наши подразделения весьма эффективно используют этот тактический прием.

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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