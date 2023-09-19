https://ukraina.ru/20230919/1049521911.html

"Силы ВСУ на исходе": Балицкий рассказал, когда ждать третью волну контрнаступления

"Силы ВСУ на исходе": Балицкий рассказал, когда ждать третью волну контрнаступления - 19.09.2023 Украина.ру

"Силы ВСУ на исходе": Балицкий рассказал, когда ждать третью волну контрнаступления

Третья волна контрнаступления ВСУ ожидается в сентябре, написал 19 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале

2023-09-19T11:47

2023-09-19T11:47

2023-09-19T11:47

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Балицкий сообщил о переговорах с командованием подразделений ВС РФ на Ореховском направлении. "Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена", отметил глава региона.Вооруженные силы Украины, по словам Балицкого, пытаются восстановить боеспособность "с призрачной целью" овладеть Новопокровкой и Ильиченково, чтобы попытаться занять выгодные рубежи.По мнению главы Запорожской области, силы у противника ещё есть, хотя и на исходе. "Ещё одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями", отметил он. Особенно это вероятно на позициях ВСУ, когда низина полностью просматривается и контролируется российскими войсками.

https://ukraina.ru/20230919/1049515778.html

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новости, россия, запорожская область, евгений балицкий, новые регионы, всу, контрнаступление