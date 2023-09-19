"Силы ВСУ на исходе": Балицкий рассказал, когда ждать третью волну контрнаступления
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Третья волна контрнаступления ВСУ ожидается в сентябре, написал 19 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале
Балицкий сообщил о переговорах с командованием подразделений ВС РФ на Ореховском направлении. "Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена", отметил глава региона.
Вооруженные силы Украины, по словам Балицкого, пытаются восстановить боеспособность "с призрачной целью" овладеть Новопокровкой и Ильиченково, чтобы попытаться занять выгодные рубежи.
"Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа", - написал Балицкий.
По мнению главы Запорожской области, силы у противника ещё есть, хотя и на исходе. "Ещё одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями", отметил он. Особенно это вероятно на позициях ВСУ, когда низина полностью просматривается и контролируется российскими войсками.
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