"Силы ВСУ на исходе": Балицкий рассказал, когда ждать третью волну контрнаступления - 19.09.2023 Украина.ру
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"Силы ВСУ на исходе": Балицкий рассказал, когда ждать третью волну контрнаступления
"Силы ВСУ на исходе": Балицкий рассказал, когда ждать третью волну контрнаступления - 19.09.2023 Украина.ру
"Силы ВСУ на исходе": Балицкий рассказал, когда ждать третью волну контрнаступления
Третья волна контрнаступления ВСУ ожидается в сентябре, написал 19 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале
2023-09-19T11:47
2023-09-19T11:47
новости
россия
запорожская область
евгений балицкий
новые регионы
всу
контрнаступление
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Балицкий сообщил о переговорах с командованием подразделений ВС РФ на Ореховском направлении. "Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена", отметил глава региона.Вооруженные силы Украины, по словам Балицкого, пытаются восстановить боеспособность "с призрачной целью" овладеть Новопокровкой и Ильиченково, чтобы попытаться занять выгодные рубежи.По мнению главы Запорожской области, силы у противника ещё есть, хотя и на исходе. "Ещё одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями", отметил он. Особенно это вероятно на позициях ВСУ, когда низина полностью просматривается и контролируется российскими войсками.
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новости, россия, запорожская область, евгений балицкий, новые регионы, всу, контрнаступление
Новости, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Новые регионы, ВСУ, контрнаступление

"Силы ВСУ на исходе": Балицкий рассказал, когда ждать третью волну контрнаступления

11:47 19.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Третья волна контрнаступления ВСУ ожидается в сентябре, написал 19 сентября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале
Балицкий сообщил о переговорах с командованием подразделений ВС РФ на Ореховском направлении. "Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена", отметил глава региона.
Вооруженные силы Украины, по словам Балицкого, пытаются восстановить боеспособность "с призрачной целью" овладеть Новопокровкой и Ильиченково, чтобы попытаться занять выгодные рубежи.
"Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа", - написал Балицкий.
По мнению главы Запорожской области, силы у противника ещё есть, хотя и на исходе. "Ещё одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями", отметил он. Особенно это вероятно на позициях ВСУ, когда низина полностью просматривается и контролируется российскими войсками.
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
06:30
Эксперт рассказал, что начнётся, когда Россия утилизирует всю военную технику ВСУЗа три месяца "контрнаступа" ВСУ потеряли убитыми 71 тыс. военнослужащих. При этом потери в технике составили более 60 "неубиваемых" американских БМП "Брэдли" и множество немецких "Леопардов". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
 
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