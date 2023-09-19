Боррель не видит возможности возобновить "зерновую сделку" - 19.09.2023 Украина.ру
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Боррель не видит возможности возобновить "зерновую сделку"
Боррель не видит возможности возобновить "зерновую сделку" - 19.09.2023 Украина.ру
Боррель не видит возможности возобновить "зерновую сделку"
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не видит возможности достичь договорённости по "зерновой сделке" с Россией. Об этом 19 сентября он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке
2023-09-19T11:21
2023-09-19T11:21
новости
европа
россия
зарубежье
жозеп боррель
зерновая сделка
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Боррель напомнил, что Россия требовала выполнения своих условий по "зерновой сделке. Но, по его мнению, это "вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций, потому что наши санкции не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений".Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Президент Росси Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.Путин заявлял также, что Россия готова вернутся к вопросу о "зерновой сделке“, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.
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новости, европа, россия, зарубежье, жозеп боррель, зерновая сделка
Новости, Европа, Россия, Зарубежье, Жозеп Боррель, зерновая сделка

Боррель не видит возможности возобновить "зерновую сделку"

11:21 19.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не видит возможности достичь договорённости по "зерновой сделке" с Россией. Об этом 19 сентября он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке
Боррель напомнил, что Россия требовала выполнения своих условий по "зерновой сделке. Но, по его мнению, это "вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций, потому что наши санкции не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений".

"Так что не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов. Возможности достижения договоренности [с Россией] нет, потому что я искренне убежден, что они этого не хотят", - добавил он.

Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Президент Росси Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.
Путин заявлял также, что Россия готова вернутся к вопросу о "зерновой сделке“, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
14 сентября, 10:20
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