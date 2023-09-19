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Боррель не видит возможности возобновить "зерновую сделку"

Боррель не видит возможности возобновить "зерновую сделку" - 19.09.2023 Украина.ру

Боррель не видит возможности возобновить "зерновую сделку"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не видит возможности достичь договорённости по "зерновой сделке" с Россией. Об этом 19 сентября он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке

2023-09-19T11:21

2023-09-19T11:21

2023-09-19T11:21

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зерновая сделка

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Боррель напомнил, что Россия требовала выполнения своих условий по "зерновой сделке. Но, по его мнению, это "вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций, потому что наши санкции не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений".Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Президент Росси Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.Путин заявлял также, что Россия готова вернутся к вопросу о "зерновой сделке“, как только Запад выполнит обязательства перед РФ. В их числе переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; отмена ограничений на страхование судов, которые перевозят российское зерно и удобрения, и самих таких грузов; снятие ограничения для экспорта российского продовольствия и удобрений.

https://ukraina.ru/20230914/1049398806.html

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новости, европа, россия, зарубежье, жозеп боррель, зерновая сделка