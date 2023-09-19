https://ukraina.ru/20230919/1049516163.html

Военный эксперт о том, почему на Украине Россия не будет экономить планирующие бомбы и "Ланцеты"

Военный эксперт о том, почему на Украине Россия не будет экономить планирующие бомбы и "Ланцеты" - 19.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему на Украине Россия не будет экономить планирующие бомбы и "Ланцеты"

Дальнобойную натовскую артиллерию в каждом конкретном случае Россия успешно компенсирует "Ланцетами", "Искандерами" или планирующими бомбами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко

2023-09-19T07:00

2023-09-19T07:00

2023-09-19T07:00

новости

"ланцет"

авиабомбы

вооружение

россия

вс рф

сво

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Про российские планирующие бомбы, "Искандеры" и "Ланцеты" есть мнение, что их надо использовать экономно, но это не так. Их не надо экономить. Потому что артиллерия решает свои задачи на поле боя, а "Ланцеты" решают свои задачи, рассказал Хроленко.Что касается планирующих бомб, то российские военные приделывают крылышки к старым запасам. На вооружении есть и новые образцы, которые изначально были планирующими, добавил эксперт.Первая проблема для украинских военных – ударные беспилотники "Ланцеты". Вторая – планирующие авиабомбы. И только на третьем месте – артиллерия. И если "Ланцеты" и бомбы вселяют в ВСУ такой страх и ужас, это означает, что они очень эффективны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230918/1049502786.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, "ланцет", авиабомбы, вооружение, россия, вс рф, сво