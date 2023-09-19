https://ukraina.ru/20230919/1049516163.html
Военный эксперт о том, почему на Украине Россия не будет экономить планирующие бомбы и "Ланцеты"
Военный эксперт о том, почему на Украине Россия не будет экономить планирующие бомбы и "Ланцеты" - 19.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему на Украине Россия не будет экономить планирующие бомбы и "Ланцеты"
Дальнобойную натовскую артиллерию в каждом конкретном случае Россия успешно компенсирует "Ланцетами", "Искандерами" или планирующими бомбами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
2023-09-19T07:00
2023-09-19T07:00
2023-09-19T07:00
новости
"ланцет"
авиабомбы
вооружение
россия
вс рф
сво
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Про российские планирующие бомбы, "Искандеры" и "Ланцеты" есть мнение, что их надо использовать экономно, но это не так. Их не надо экономить. Потому что артиллерия решает свои задачи на поле боя, а "Ланцеты" решают свои задачи, рассказал Хроленко.Что касается планирующих бомб, то российские военные приделывают крылышки к старым запасам. На вооружении есть и новые образцы, которые изначально были планирующими, добавил эксперт.Первая проблема для украинских военных – ударные беспилотники "Ланцеты". Вторая – планирующие авиабомбы. И только на третьем месте – артиллерия. И если "Ланцеты" и бомбы вселяют в ВСУ такой страх и ужас, это означает, что они очень эффективны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230918/1049502786.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, "ланцет", авиабомбы, вооружение, россия, вс рф, сво
Новости, "Ланцет", авиабомбы, вооружение, Россия, ВС РФ, СВО
Военный эксперт о том, почему на Украине Россия не будет экономить планирующие бомбы и "Ланцеты"
Дальнобойную натовскую артиллерию в каждом конкретном случае Россия успешно компенсирует "Ланцетами", "Искандерами" или планирующими бомбами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
Про российские планирующие бомбы, "Искандеры" и "Ланцеты" есть мнение, что их надо использовать экономно, но это не так. Их не надо экономить. Потому что артиллерия решает свои задачи на поле боя, а "Ланцеты" решают свои задачи, рассказал Хроленко.
Что касается планирующих бомб, то российские военные приделывают крылышки к старым запасам. На вооружении есть и новые образцы, которые изначально были планирующими, добавил эксперт.
"Мы их [планирующие бомбы] очень активно используем. Это видно даже по материалам западных СМИ, которым украинские военные рассказывают, какое именно наше оружие стало для них большой бедой", - подчеркнул Хроленко.
Первая проблема для украинских военных – ударные беспилотники "Ланцеты". Вторая – планирующие авиабомбы. И только на третьем месте – артиллерия. И если "Ланцеты" и бомбы вселяют в ВСУ такой страх и ужас, это означает, что они очень эффективны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь