https://ukraina.ru/20230919/1049516041.html
Военный эксперт о том, как "русская дубинушка" вышибает "чудо-оружие" НАТО на Украине
Военный эксперт о том, как "русская дубинушка" вышибает "чудо-оружие" НАТО на Украине - 19.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как "русская дубинушка" вышибает "чудо-оружие" НАТО на Украине
Ситуацию на поле боя нельзя рассматривать отдельно от общемировой обстановки. А она складывается не в пользу США, НАТО и их марионеток в Киеве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
2023-09-19T06:45
2023-09-19T06:45
2023-09-19T06:45
новости
всу
вооружение
танки
поставки
запад
россия
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В России количество современных танков исчисляется тысячами. Общее количество самолетов и ударных вертолетов примерно в этих же пределах. Они несут ударные вооружения, которые уничтожают любую бронетехнику противника, рассказал Хроленко.Вся западная мифология уже в прошлом. Там посыпают голову пеплом и говорят, что нет у них никакого чудо-оружия и что это был самообман. Западные СМИ пишут, что нет у них вооружения, способного поменять ситуацию на поле боя, подчеркнул военный обозреватель.На Западе признают, что одна Россия выпускает оружия и боеприпасов больше, чем все страны НАТО вместе с США, отметил Хроленко. Просто российская военная "дубинушка" пока еще не "ухнула". А "ухнет" она обязательно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230918/1049502786.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, вооружение, танки, поставки, запад, россия
Новости, ВСУ, вооружение, танки, поставки, Запад, Россия
Военный эксперт о том, как "русская дубинушка" вышибает "чудо-оружие" НАТО на Украине
Ситуацию на поле боя нельзя рассматривать отдельно от общемировой обстановки. А она складывается не в пользу США, НАТО и их марионеток в Киеве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
В России количество современных танков исчисляется тысячами. Общее количество самолетов и ударных вертолетов примерно в этих же пределах. Они несут ударные вооружения, которые уничтожают любую бронетехнику противника, рассказал Хроленко.
"Что в этих условиях может сделать 31 [танк] "Абрамс", которые США обещают прислать Украине? Это один батальон для узкого участка. Что он сделает на тысячекилометровом фронте? Что сделают 150 присланных ранее танков "Леопард" разной модификации и прочее старье?", - подчеркнул эксперт.
Вся западная мифология уже в прошлом. Там посыпают голову пеплом и говорят, что нет у них никакого чудо-оружия и что это был самообман. Западные СМИ пишут, что нет у них вооружения, способного поменять ситуацию на поле боя, подчеркнул военный обозреватель.
На Западе признают, что одна Россия выпускает оружия и боеприпасов больше, чем все страны НАТО вместе с США, отметил Хроленко. Просто российская военная "дубинушка" пока еще не "ухнула". А "ухнет" она обязательно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь