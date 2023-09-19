https://ukraina.ru/20230919/1049516041.html

Военный эксперт о том, как "русская дубинушка" вышибает "чудо-оружие" НАТО на Украине

Военный эксперт о том, как "русская дубинушка" вышибает "чудо-оружие" НАТО на Украине - 19.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как "русская дубинушка" вышибает "чудо-оружие" НАТО на Украине

Ситуацию на поле боя нельзя рассматривать отдельно от общемировой обстановки. А она складывается не в пользу США, НАТО и их марионеток в Киеве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко

2023-09-19T06:45

2023-09-19T06:45

2023-09-19T06:45

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В России количество современных танков исчисляется тысячами. Общее количество самолетов и ударных вертолетов примерно в этих же пределах. Они несут ударные вооружения, которые уничтожают любую бронетехнику противника, рассказал Хроленко.Вся западная мифология уже в прошлом. Там посыпают голову пеплом и говорят, что нет у них никакого чудо-оружия и что это был самообман. Западные СМИ пишут, что нет у них вооружения, способного поменять ситуацию на поле боя, подчеркнул военный обозреватель.На Западе признают, что одна Россия выпускает оружия и боеприпасов больше, чем все страны НАТО вместе с США, отметил Хроленко. Просто российская военная "дубинушка" пока еще не "ухнула". А "ухнет" она обязательно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230918/1049502786.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, вооружение, танки, поставки, запад, россия