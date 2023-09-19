Военный эксперт о том, как "русская дубинушка" вышибает "чудо-оружие" НАТО на Украине - 19.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как "русская дубинушка" вышибает "чудо-оружие" НАТО на Украине
Военный эксперт о том, как "русская дубинушка" вышибает "чудо-оружие" НАТО на Украине - 19.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как "русская дубинушка" вышибает "чудо-оружие" НАТО на Украине
Ситуацию на поле боя нельзя рассматривать отдельно от общемировой обстановки. А она складывается не в пользу США, НАТО и их марионеток в Киеве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
2023-09-19T06:45
2023-09-19T06:45
новости
всу
вооружение
танки
поставки
запад
россия
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В России количество современных танков исчисляется тысячами. Общее количество самолетов и ударных вертолетов примерно в этих же пределах. Они несут ударные вооружения, которые уничтожают любую бронетехнику противника, рассказал Хроленко.Вся западная мифология уже в прошлом. Там посыпают голову пеплом и говорят, что нет у них никакого чудо-оружия и что это был самообман. Западные СМИ пишут, что нет у них вооружения, способного поменять ситуацию на поле боя, подчеркнул военный обозреватель.На Западе признают, что одна Россия выпускает оружия и боеприпасов больше, чем все страны НАТО вместе с США, отметил Хроленко. Просто российская военная "дубинушка" пока еще не "ухнула". А "ухнет" она обязательно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230918/1049502786.html
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, вооружение, танки, поставки, запад, россия
Новости, ВСУ, вооружение, танки, поставки, Запад, Россия

Военный эксперт о том, как "русская дубинушка" вышибает "чудо-оружие" НАТО на Украине

06:45 19.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв"
Подготовка экипажей танков Т-90 Прорыв - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Ситуацию на поле боя нельзя рассматривать отдельно от общемировой обстановки. А она складывается не в пользу США, НАТО и их марионеток в Киеве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
В России количество современных танков исчисляется тысячами. Общее количество самолетов и ударных вертолетов примерно в этих же пределах. Они несут ударные вооружения, которые уничтожают любую бронетехнику противника, рассказал Хроленко.
"Что в этих условиях может сделать 31 [танк] "Абрамс", которые США обещают прислать Украине? Это один батальон для узкого участка. Что он сделает на тысячекилометровом фронте? Что сделают 150 присланных ранее танков "Леопард" разной модификации и прочее старье?", - подчеркнул эксперт.
Вся западная мифология уже в прошлом. Там посыпают голову пеплом и говорят, что нет у них никакого чудо-оружия и что это был самообман. Западные СМИ пишут, что нет у них вооружения, способного поменять ситуацию на поле боя, подчеркнул военный обозреватель.
На Западе признают, что одна Россия выпускает оружия и боеприпасов больше, чем все страны НАТО вместе с США, отметил Хроленко. Просто российская военная "дубинушка" пока еще не "ухнула". А "ухнет" она обязательно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиВСУвооружениетанкипоставкиЗападРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
07:00Военный эксперт о том, почему на Украине Россия не будет экономить планирующие бомбы и "Ланцеты"
06:45Военный эксперт о том, как "русская дубинушка" вышибает "чудо-оружие" НАТО на Украине
06:30Эксперт рассказал, что начнётся, когда Россия утилизирует всю военную технику ВСУ
06:15Военный эксперт раскрыл количество "двухсотых" солдат ВСУ за все время "контрнаступа"
06:00Арчил Сихарулидзе: Украина возомнила себя новой Римской империей и жаждет взорвать Грузию через Майдан
05:45"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ
05:30"Запускают ракеты из-под воды": военный обозреватель рассказал про уникальное северокорейское оружие
05:15Не только "бла бла бла": эксперт рассказал, чем конкретно КНДР может помочь России в зоне СВО
05:00"Полягут или уйдут за Оскол": Эксперт рассказал о судьбе ВСУ после мощного удара с флангов
04:45"Давим слева и справа": эксперт раскрыл, как ВС РФ ведут "осторожное" наступление под Купянском
04:30"Как нож сквозь масло": эксперт объяснил, как отступление в Харькове сказалось на обстрелах Белгорода
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04:15Военный эксперт раскрыл причины, из-за которых ВС РФ пришлось оставить Изюм, Купянск и Балаклею
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