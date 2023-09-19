Байден и Средняя Азия. США не теряют надежды восстановить регион против России - 19.09.2023 Украина.ру
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Байден и Средняя Азия. США не теряют надежды восстановить регион против России
Байден и Средняя Азия. США не теряют надежды восстановить регион против России - 19.09.2023 Украина.ру
Байден и Средняя Азия. США не теряют надежды восстановить регион против России
В Нью-Йорке в рамках очередной сессии Генассамблеи ООН пройдёт так называемая неделя высокого уровня, в которой примут участие президенты, главы правительств и министерств иностранных дел разных стран.
2023-09-19T03:36
2023-09-19T04:42
эксклюзив
владимир зотов
джо байден
средняя азия
казахстан
киргизия
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В ходе данного мероприятия президент США Джо Байден планирует провести встречу с лидерами Казахстана и четырёх государств Средней Азии – Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении.Согласно заявлению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден хочет обсудить с главами среднеазиатских стран вопросы региональной безопасности, торговли, изменения климата и прочие моменты, соответствующие стандартному дипломатическому протоколу. Однако очевидно, что речь прежде всего пойдёт о попытке склонить Казахстан и Среднюю Азию к максимальному ослаблению (а в перспективе и полному разрыву) экономических связей с Москвой. Иными словами, США хочет заставить страны региона отказаться от возможности зарабатывать на параллельном импорте и поставках санкционной продукции в Россию.Вашингтон уже достаточно долго предпринимает различные шаги в этом направлении, оказывая на среднеазиатские страны возрастающее давление. И они – по крайней мере, на уровне риторики – выражают с волей гегемона полное согласие, заявляя о готовности соблюдать режим антироссийских санкций в полной мере.Ещё весной замглавы МИД Казахстана Роман Василенко заявил, что Астана не позволит использовать казахстанскую территорию для обхода антироссийских ограничений. Он также сообщил, что с 1 апреля власти Казахстана начали использовать электронную систему учёта всех товаров, идущих транзитом через территорию страны.Весной этого года Казахстан и Киргизию посетила помощник главы Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг. Она заявила, что перед среднеазиатскими республиками стоит выбор: либо сохранить "связь с важнейшими мировыми рынками", либо стать "активными участниками военных действий России" – под этим, очевидно, имелось в виду участие в экспорте товаров двойного назначения. США и их союзники также предупредили среднеазиатские страны о возможности подпадания под действия вторичных санкций.Помимо Розенберг, в Киргизию приехали глава директората по санкциям британского Форин-офиса Дэвид Рид и помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Он также побывал в Таджикистане. Узбекистан, в свою очередь, посетил спецпредставитель ЕС Дэвид О’Салливан. Оба они получили заверения местных властей в намерении полностью соблюдать санкционный режим. Такие же обещания дали и казахстанские чиновники, начавшие демонстрировать Западу свои шаги в данном направлении.В частности, в Центральном депозитарии Республики Казахстан сообщили о начале "сегрегации финансовых инструментов", держателями которых являются граждане России и Белоруссии. По факту это означает, что все заинтересованные лица и организации смогут видеть, какие именно счета в казахстанских банках принадлежат российским и белорусским гражданам, что существенно осложнит для последних возможности осуществления любых финансовых операций. Кроме того, российские перевозчики жаловались, что Астана действительно начала препятствовать транзиту подсанкционных грузов.Российский МИД в лице заместителя его главы Михаила Галузина заявил, что он допускает присоединение среднеазиатских стран к введённым в отношении России ограничениям из-за оказываемого на них давления. При этом эксперты отмечают, что в "серые" экспортные схемы вовлечены многие представители местных правящих кланов, которые зарабатывают на поставках санкционных товаров в Россию огромные деньги. Поэтому они в целом будут продолжать втайне вести с ней весьма выгодный для себя бизнес, ограничиваясь в диалоге с Западом обещаниями не помогать России.В частности, глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров в июле заявил, что Бишкек будет препятствовать попаданию на киргизскую территорию попадающих под санкции грузов. Однако по факту на территории этой страны создаётся огромная логистическая инфраструктура, предназначенная для экспорта в Россию самой разной номенклатуры товаров.Казахстан вроде бы ведёт себя по отношению к Западу более лояльно: в частности, в августе на казахстанской территории был арестован следующий в Россию из Киргизии груз китайских дронов. Однако есть основания предполагать, что это было сделано не только ради того, чтобы продемонстрировать верность санкциям, но и в рамках конкуренции за товарные потоки. Но российские власти, судя по всему, держат в уме вариант, при котором Астана может начать выполнять пожелания США и Британии в куда большей степени, чем сейчас. Поэтому они выстраивают новый транспортный коридор на юг, который пойдёт через Каспий в обход территории Казахстана.С одной стороны, среднеазиатские государства традиционно демонстрируют отсутствие склонности к национальному самоубийству. Идти на поводу у США и Британии означает серьёзное ухудшение отношений с Россией, от которой бывшие азиатские республики СССР зависят более чем от кого бы то ни было. С другой стороны, Средняя Азия очень внимательно наблюдает за происходящим в зоне СВО, считая, во-первых, что Россия там не демонстрирует силу в должной степени, а во-вторых, что ей сейчас не до региона, и, значит, эту возможность следует использовать для улучшения своих позиций в торге с Москвой.При этом, несмотря на среднеазиатский прагматизм, нельзя исключать, что в том же Казахстане у кого-то не начнёт кружиться голова при мысли о превращении в технологически продвинутое азиатское государство по образцу той же Малайзии при помощи западных инвестиций. Ничего общего с действительностью эти заманчивые перспективы не имеют, однако, как показывает практика, здравомыслие на постсоветском пространстве - не такой уж и частый гость.США, разумеется, осознают, что сходу разрушить все связи Средней Азии с Россией у них вряд ли получится. Ставка будет сделана на развитие совместных проектов в регионе и вовлечение в различные антироссийские инициативы – в том числе и те, в рамках которых местные ресурсы будут транспортироваться на Запад в обход российской территории. Давление на местные страны тоже никуда не денется – призывы оказаться "на правильной стороне" истории продолжат звучать весьма настойчиво. Однако географию не отменить, и факторы зависимости тоже. И Россия в случае нежелательного развития событий в регионе, будет, судя по всему, готова к использованию этих факторов в полной мере.
https://ukraina.ru/20230424/1045630453.html
https://ukraina.ru/20230724/1048196869.html
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Владимир Зотов
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Владимир Зотов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, владимир зотов, джо байден, средняя азия, казахстан, киргизия
Эксклюзив, Владимир Зотов, Джо Байден, Средняя Азия, Казахстан, Киргизия

Байден и Средняя Азия. США не теряют надежды восстановить регион против России

03:36 19.09.2023 (обновлено: 04:42 19.09.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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В Нью-Йорке в рамках очередной сессии Генассамблеи ООН пройдёт так называемая неделя высокого уровня, в которой примут участие президенты, главы правительств и министерств иностранных дел разных стран.
В ходе данного мероприятия президент США Джо Байден планирует провести встречу с лидерами Казахстана и четырёх государств Средней Азии – Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении.
Согласно заявлению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден хочет обсудить с главами среднеазиатских стран вопросы региональной безопасности, торговли, изменения климата и прочие моменты, соответствующие стандартному дипломатическому протоколу.
Однако очевидно, что речь прежде всего пойдёт о попытке склонить Казахстан и Среднюю Азию к максимальному ослаблению (а в перспективе и полному разрыву) экономических связей с Москвой. Иными словами, США хочет заставить страны региона отказаться от возможности зарабатывать на параллельном импорте и поставках санкционной продукции в Россию.
Вашингтон уже достаточно долго предпринимает различные шаги в этом направлении, оказывая на среднеазиатские страны возрастающее давление. И они – по крайней мере, на уровне риторики – выражают с волей гегемона полное согласие, заявляя о готовности соблюдать режим антироссийских санкций в полной мере.
- РИА Новости, 1920, 24.04.2023
24 апреля, 17:54
Сил не хватит. США не смогут заставить Среднюю Азию соблюдать санкции против РоссииНа текущей неделе делегации Госдепа и Минфина США намереваются посетить ряд стран Средней Азии, а также Казахстан
Ещё весной замглавы МИД Казахстана Роман Василенко заявил, что Астана не позволит использовать казахстанскую территорию для обхода антироссийских ограничений. Он также сообщил, что с 1 апреля власти Казахстана начали использовать электронную систему учёта всех товаров, идущих транзитом через территорию страны.
Весной этого года Казахстан и Киргизию посетила помощник главы Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг. Она заявила, что перед среднеазиатскими республиками стоит выбор: либо сохранить "связь с важнейшими мировыми рынками", либо стать "активными участниками военных действий России" – под этим, очевидно, имелось в виду участие в экспорте товаров двойного назначения. США и их союзники также предупредили среднеазиатские страны о возможности подпадания под действия вторичных санкций.
Помимо Розенберг, в Киргизию приехали глава директората по санкциям британского Форин-офиса Дэвид Рид и помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Он также побывал в Таджикистане. Узбекистан, в свою очередь, посетил спецпредставитель ЕС Дэвид О’Салливан. Оба они получили заверения местных властей в намерении полностью соблюдать санкционный режим. Такие же обещания дали и казахстанские чиновники, начавшие демонстрировать Западу свои шаги в данном направлении.
В частности, в Центральном депозитарии Республики Казахстан сообщили о начале "сегрегации финансовых инструментов", держателями которых являются граждане России и Белоруссии. По факту это означает, что все заинтересованные лица и организации смогут видеть, какие именно счета в казахстанских банках принадлежат российским и белорусским гражданам, что существенно осложнит для последних возможности осуществления любых финансовых операций. Кроме того, российские перевозчики жаловались, что Астана действительно начала препятствовать транзиту подсанкционных грузов.
Российский МИД в лице заместителя его главы Михаила Галузина заявил, что он допускает присоединение среднеазиатских стран к введённым в отношении России ограничениям из-за оказываемого на них давления. При этом эксперты отмечают, что в "серые" экспортные схемы вовлечены многие представители местных правящих кланов, которые зарабатывают на поставках санкционных товаров в Россию огромные деньги. Поэтому они в целом будут продолжать втайне вести с ней весьма выгодный для себя бизнес, ограничиваясь в диалоге с Западом обещаниями не помогать России.
Григорий Михайлов интервью
24 июля, 10:42
Григорий Михайлов: США не заставят Среднюю Азию отказаться от крайне выгодной торговли с РоссиейПредседатель правительства Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что официальный Бишкек примет меры, направленные против того, чтобы границу Киргизии пересекали товары, подпадающие под действие санкционного режима, введённого Западом против России.
В частности, глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров в июле заявил, что Бишкек будет препятствовать попаданию на киргизскую территорию попадающих под санкции грузов. Однако по факту на территории этой страны создаётся огромная логистическая инфраструктура, предназначенная для экспорта в Россию самой разной номенклатуры товаров.
Казахстан вроде бы ведёт себя по отношению к Западу более лояльно: в частности, в августе на казахстанской территории был арестован следующий в Россию из Киргизии груз китайских дронов. Однако есть основания предполагать, что это было сделано не только ради того, чтобы продемонстрировать верность санкциям, но и в рамках конкуренции за товарные потоки.
Но российские власти, судя по всему, держат в уме вариант, при котором Астана может начать выполнять пожелания США и Британии в куда большей степени, чем сейчас. Поэтому они выстраивают новый транспортный коридор на юг, который пойдёт через Каспий в обход территории Казахстана.
С одной стороны, среднеазиатские государства традиционно демонстрируют отсутствие склонности к национальному самоубийству. Идти на поводу у США и Британии означает серьёзное ухудшение отношений с Россией, от которой бывшие азиатские республики СССР зависят более чем от кого бы то ни было.
С другой стороны, Средняя Азия очень внимательно наблюдает за происходящим в зоне СВО, считая, во-первых, что Россия там не демонстрирует силу в должной степени, а во-вторых, что ей сейчас не до региона, и, значит, эту возможность следует использовать для улучшения своих позиций в торге с Москвой.
При этом, несмотря на среднеазиатский прагматизм, нельзя исключать, что в том же Казахстане у кого-то не начнёт кружиться голова при мысли о превращении в технологически продвинутое азиатское государство по образцу той же Малайзии при помощи западных инвестиций. Ничего общего с действительностью эти заманчивые перспективы не имеют, однако, как показывает практика, здравомыслие на постсоветском пространстве - не такой уж и частый гость.
США, разумеется, осознают, что сходу разрушить все связи Средней Азии с Россией у них вряд ли получится. Ставка будет сделана на развитие совместных проектов в регионе и вовлечение в различные антироссийские инициативы – в том числе и те, в рамках которых местные ресурсы будут транспортироваться на Запад в обход российской территории.
Давление на местные страны тоже никуда не денется – призывы оказаться "на правильной стороне" истории продолжат звучать весьма настойчиво. Однако географию не отменить, и факторы зависимости тоже. И Россия в случае нежелательного развития событий в регионе, будет, судя по всему, готова к использованию этих факторов в полной мере.
- РИА Новости, 1920, 24.03.2023
24 марта, 09:56
"Слабых бьют". Как России не потерять ближнее зарубежьеВряд ли кто-то будет спорить с тем, что СВО в наши дни оказывает определяющее влияние на всю мировую политику. Действия российской армии, положение на фронтах, оперативная обстановка — от этого самым непосредственным образом зависят решения властей как наиболее влиятельных государств мира, так и стран, не обладающих реальной субъектностью
 
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