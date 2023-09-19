Военный эксперт раскрыл причины, из-за которых ВС РФ пришлось оставить Изюм, Купянск и Балаклею - 19.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл причины, из-за которых ВС РФ пришлось оставить Изюм, Купянск и Балаклею
Военный эксперт раскрыл причины, из-за которых ВС РФ пришлось оставить Изюм, Купянск и Балаклею - 19.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл причины, из-за которых ВС РФ пришлось оставить Изюм, Купянск и Балаклею
На Купянском направлении российское командование учло все ошибки, которые были допущены в прошлом году во время летне-осенней кампании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-09-19T04:15
2023-09-19T04:15
новости
купянское направление
ошибки
вс рф
командование
харьковская область
купянск
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Нельзя утверждать, что российское командование устранило все проблемы на Купянском направлении. Но ВС РФ постарались устранить все просчеты, которые были допущены в прошлом году, в том числе с форсированием водных преград, рассказал эксперт.Проблема состояла в том, что в тот момент на данном направлении у российского командования было недостаточно сил и средств. Также не было налажено должное взаимодействие между Минобороны и Росгвардией, добавил он.Хотя у ВС РФ были данные разведки, никто не ожидал, что противник применит именно такую тактику. ВСУ ударили по двум направлениям на легкой бронетехнике и прошли "как нож сквозь масло" российскую оборону в Харьковской области, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230908/1049267295.html
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новости, купянское направление, ошибки, вс рф, командование, харьковская область, купянск
Новости, Купянское направление, ошибки, ВС РФ, командование, Харьковская область, Купянск

Военный эксперт раскрыл причины, из-за которых ВС РФ пришлось оставить Изюм, Купянск и Балаклею

04:15 19.09.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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На Купянском направлении российское командование учло все ошибки, которые были допущены в прошлом году во время летне-осенней кампании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Нельзя утверждать, что российское командование устранило все проблемы на Купянском направлении. Но ВС РФ постарались устранить все просчеты, которые были допущены в прошлом году, в том числе с форсированием водных преград, рассказал эксперт.

"Наша главная проблема состояла в том, что [в 2022 году] мы заняли Купянск, Изюм и Балаклею, но не сумели там закрепиться. Мы не смогли создать опорные пункты и укрепрайоны. Короче говоря, не смогли подготовиться к обороне. Потому и не закрепились", - отметил Алехин.

Проблема состояла в том, что в тот момент на данном направлении у российского командования было недостаточно сил и средств. Также не было налажено должное взаимодействие между Минобороны и Росгвардией, добавил он.
Хотя у ВС РФ были данные разведки, никто не ожидал, что противник применит именно такую тактику. ВСУ ударили по двум направлениям на легкой бронетехнике и прошли "как нож сквозь масло" российскую оборону в Харьковской области, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Кнутов интервью
8 сентября, 14:28
Юрий Кнутов: Россия срубит клин из частей ВСУ на юге, а в Купянске устроит противнику второй АртемовскНа Ореховском направлении сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, на этом направлении есть некоторый успех у ВСУ, с другой, у нас есть возможность отрезать выдвинувшиеся вперед украинские войска и уничтожить их, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиКупянское направлениеошибкиВС РФкомандованиеХарьковская областьКупянск
 
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04:45"Давим слева и справа": эксперт раскрыл, как ВС РФ ведут "осторожное" наступление под Купянском
04:30"Как нож сквозь масло": эксперт объяснил, как отступление в Харькове сказалось на обстрелах Белгорода
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04:15Военный эксперт раскрыл причины, из-за которых ВС РФ пришлось оставить Изюм, Купянск и Балаклею
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