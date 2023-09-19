Военный эксперт раскрыл причины, из-за которых ВС РФ пришлось оставить Изюм, Купянск и Балаклею
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
На Купянском направлении российское командование учло все ошибки, которые были допущены в прошлом году во время летне-осенней кампании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Нельзя утверждать, что российское командование устранило все проблемы на Купянском направлении. Но ВС РФ постарались устранить все просчеты, которые были допущены в прошлом году, в том числе с форсированием водных преград, рассказал эксперт.
"Наша главная проблема состояла в том, что [в 2022 году] мы заняли Купянск, Изюм и Балаклею, но не сумели там закрепиться. Мы не смогли создать опорные пункты и укрепрайоны. Короче говоря, не смогли подготовиться к обороне. Потому и не закрепились", - отметил Алехин.
Проблема состояла в том, что в тот момент на данном направлении у российского командования было недостаточно сил и средств. Также не было налажено должное взаимодействие между Минобороны и Росгвардией, добавил он.
Хотя у ВС РФ были данные разведки, никто не ожидал, что противник применит именно такую тактику. ВСУ ударили по двум направлениям на легкой бронетехнике и прошли "как нож сквозь масло" российскую оборону в Харьковской области, заключил собеседник издания.
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