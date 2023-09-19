https://ukraina.ru/20230919/1049488490.html

Военный эксперт раскрыл причины, из-за которых ВС РФ пришлось оставить Изюм, Купянск и Балаклею

Военный эксперт раскрыл причины, из-за которых ВС РФ пришлось оставить Изюм, Купянск и Балаклею - 19.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл причины, из-за которых ВС РФ пришлось оставить Изюм, Купянск и Балаклею

На Купянском направлении российское командование учло все ошибки, которые были допущены в прошлом году во время летне-осенней кампании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Харькова, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-09-19T04:15

2023-09-19T04:15

2023-09-19T04:15

новости

купянское направление

ошибки

вс рф

командование

харьковская область

купянск

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Нельзя утверждать, что российское командование устранило все проблемы на Купянском направлении. Но ВС РФ постарались устранить все просчеты, которые были допущены в прошлом году, в том числе с форсированием водных преград, рассказал эксперт.Проблема состояла в том, что в тот момент на данном направлении у российского командования было недостаточно сил и средств. Также не было налажено должное взаимодействие между Минобороны и Росгвардией, добавил он.Хотя у ВС РФ были данные разведки, никто не ожидал, что противник применит именно такую тактику. ВСУ ударили по двум направлениям на легкой бронетехнике и прошли "как нож сквозь масло" российскую оборону в Харьковской области, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230908/1049267295.html

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новости, купянское направление, ошибки, вс рф, командование, харьковская область, купянск