https://ukraina.ru/20230918/1049505101.html

Что получат финны от транспортной блокады России и как в Финляндии издеваются над русскими - Бекман

Что получат финны от транспортной блокады России и как в Финляндии издеваются над русскими - Бекман - 18.09.2023 Украина.ру

Что получат финны от транспортной блокады России и как в Финляндии издеваются над русскими - Бекман

Финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман в эфире Украина.ру рассказал о последствиях антироссийской транспортной блокады, а также о том, как... Украина.ру, 18.09.2023

2023-09-18T17:12

2023-09-18T17:12

2023-09-18T17:12

йохан бекман

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нато

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Финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман в эфире Украина.ру рассказал о последствиях антироссийской транспортной блокады, а также о том, как Восточная Финляндия выживает без российских туристов: 00:40 – Финляндия ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами: как будет работать новое ограничение? 05:15 – Об экономических последствиях антироссийских санкций; 13:10 – О Швеции в НАТО и о предательстве со стороны Финляндии; 15:30 – Об усилении военного потенциала НАТО в Арктике.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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