https://ukraina.ru/20230918/1049505101.html
Что получат финны от транспортной блокады России и как в Финляндии издеваются над русскими - Бекман
Что получат финны от транспортной блокады России и как в Финляндии издеваются над русскими - Бекман - 18.09.2023 Украина.ру
Что получат финны от транспортной блокады России и как в Финляндии издеваются над русскими - Бекман
Финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман в эфире Украина.ру рассказал о последствиях антироссийской транспортной блокады, а также о том, как... Украина.ру, 18.09.2023
2023-09-18T17:12
2023-09-18T17:12
2023-09-18T17:12
йохан бекман
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Финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман в эфире Украина.ру рассказал о последствиях антироссийской транспортной блокады, а также о том, как Восточная Финляндия выживает без российских туристов: 00:40 – Финляндия ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами: как будет работать новое ограничение? 05:15 – Об экономических последствиях антироссийских санкций; 13:10 – О Швеции в НАТО и о предательстве со стороны Финляндии; 15:30 – Об усилении военного потенциала НАТО в Арктике.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Йохан Бекман, Видео, Россия, Украина, СВО, ЕС, Финляндия, Хельсинки, Швеция, НАТО, Арктика, транспорт, Прибалтика, Польша
Что получат финны от транспортной блокады России и как в Финляндии издеваются над русскими - Бекман
Финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман в эфире Украина.ру рассказал о последствиях антироссийской транспортной блокады, а также о том, как Восточная Финляндия выживает без российских туристов:
00:40 – Финляндия ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами: как будет работать новое ограничение?
05:15 – Об экономических последствиях антироссийских санкций;
13:10 – О Швеции в НАТО и о предательстве со стороны Финляндии;
15:30 – Об усилении военного потенциала НАТО в Арктике.