ВС РФ поразили хранилища ракет Storm Shadow и центры подготовки диверсантов ВСУ - 18.09.2023 Украина.ру
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ВС РФ поразили хранилища ракет Storm Shadow и центры подготовки диверсантов ВСУ
ВС РФ поразили хранилища ракет Storm Shadow и центры подготовки диверсантов ВСУ - 18.09.2023 Украина.ру
ВС РФ поразили хранилища ракет Storm Shadow и центры подготовки диверсантов ВСУ
В ночь на 18 сентября российские военные нанесли удары по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном, а также по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России
2023-09-18T14:47
2023-09-18T14:47
новости
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потери всу
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storm shadow
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Групповой удар по целям российскими военными наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В российском министерстве отметили поражение всех объектов ВСУ.Ракеты Storm Shadow большой дальности и разрушительной силы были поставлены Британией на Украину весной 2023 года. Они использовались ВСУ для ударов по Луганску в мае, а в сентябре, как сообщали западные СМИ - по Севастополю.Британия также первой поставила на Украину снаряды с обеднённым ураном. МИД РФ обратил внимание МАГАТЭ на проблемы, связанные с применением таких боеприпасов.
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новости, украина, всу, потери всу, вооруженные силы украины, бпла, вкс, минобороны рф, storm shadow
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, Вооруженные силы Украины, БПЛА, ВКС, Минобороны РФ, Storm Shadow

ВС РФ поразили хранилища ракет Storm Shadow и центры подготовки диверсантов ВСУ

14:47 18.09.2023
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкТактические учения артиллерийских батарей Сухопутных войск в Чечне
Тактические учения артиллерийских батарей Сухопутных войск в Чечне - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Саид Царнаев
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В ночь на 18 сентября российские военные нанесли удары по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном, а также по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России
Групповой удар по целям российскими военными наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В российском министерстве отметили поражение всех объектов ВСУ.
Ракеты Storm Shadow большой дальности и разрушительной силы были поставлены Британией на Украину весной 2023 года. Они использовались ВСУ для ударов по Луганску в мае, а в сентябре, как сообщали западные СМИ - по Севастополю.
Британия также первой поставила на Украину снаряды с обеднённым ураном. МИД РФ обратил внимание МАГАТЭ на проблемы, связанные с применением таких боеприпасов.
Taurus - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
11 августа, 04:30
TAURUS, SCALP и Storm Shadow. Военный эксперт раскрыл, по каким регионам готовит ракетные удары УкраинаУкраина планирует устроить России воздушно-террористическую войну и накрыть важные объекты на территории "старых" российских регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
 
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