ВС РФ поразили хранилища ракет Storm Shadow и центры подготовки диверсантов ВСУ
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкТактические учения артиллерийских батарей Сухопутных войск в Чечне
В ночь на 18 сентября российские военные нанесли удары по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном, а также по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России
Групповой удар по целям российскими военными наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В российском министерстве отметили поражение всех объектов ВСУ.
Ракеты Storm Shadow большой дальности и разрушительной силы были поставлены Британией на Украину весной 2023 года. Они использовались ВСУ для ударов по Луганску в мае, а в сентябре, как сообщали западные СМИ - по Севастополю.
Британия также первой поставила на Украину снаряды с обеднённым ураном. МИД РФ обратил внимание МАГАТЭ на проблемы, связанные с применением таких боеприпасов.
11 августа, 04:30TAURUS, SCALP и Storm Shadow. Военный эксперт раскрыл, по каким регионам готовит ракетные удары УкраинаУкраина планирует устроить России воздушно-террористическую войну и накрыть важные объекты на территории "старых" российских регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин