https://ukraina.ru/20230918/1049496034.html

ВС РФ поразили хранилища ракет Storm Shadow и центры подготовки диверсантов ВСУ

ВС РФ поразили хранилища ракет Storm Shadow и центры подготовки диверсантов ВСУ - 18.09.2023 Украина.ру

ВС РФ поразили хранилища ракет Storm Shadow и центры подготовки диверсантов ВСУ

В ночь на 18 сентября российские военные нанесли удары по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном, а также по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России

2023-09-18T14:47

2023-09-18T14:47

2023-09-18T14:47

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Групповой удар по целям российскими военными наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В российском министерстве отметили поражение всех объектов ВСУ.Ракеты Storm Shadow большой дальности и разрушительной силы были поставлены Британией на Украину весной 2023 года. Они использовались ВСУ для ударов по Луганску в мае, а в сентябре, как сообщали западные СМИ - по Севастополю.Британия также первой поставила на Украину снаряды с обеднённым ураном. МИД РФ обратил внимание МАГАТЭ на проблемы, связанные с применением таких боеприпасов.

https://ukraina.ru/20230811/1048619191.html

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новости, украина, всу, потери всу, вооруженные силы украины, бпла, вкс, минобороны рф, storm shadow